نوريس يخوض أول اختبار كامل له بسيارة مكلارين الخارقة لسباق لومان

أكمل بطل العالم الحالي للفورمولا 1 لاندو نوريس أول اختبار كامل له خلف مقود سيارة مكلارين MCL-HY المخصصة لفئة السيارات الخارقة في سباق لومان، وذلك في بورتيماو يوم الاثنين.

وبعد جائزة إسبانيا الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على حلبة مدريدينغ الجديدة، حيث حُرم من الفوز بسبب اعتماد سيارة أمان افتراضية في توقيت غير مناسب، عبر نوريس الحدود متجهًا إلى البرتغال لخوض اختبار امتد ليوم واحد.

وأكمل البريطاني 38 لفة على حلبة الغارف الدولية على متن السيارة المزودة بمحرك V6، قاطعًا إجمالي 177 ميلًا خلال اليوم. وقالت مكلارين إن برنامجه شمل اختبار عدد من مكونات التطوير وتقديم ملاحظاته اعتمادًا على خبرته الكبيرة في الفورمولا 1.

وتلقى نوريس المساعدة في أول اختبار له لسيارة من فئة LMDh من سائقي مكلارين لعام 2027 ميكيل ينسن ولورنس فانثور، اللذين واصلا العمل على تطوير السيارة استعدادًا لأول ظهور للعلامة البريطانية في فئة السيارات الخارقة عام 2027.

وقال نوريس: "في البداية، أتوجه بالشكر الكبير إلى فريق مكلارين للسيارات الخارقة على السماح لي بقيادة MCL-HY. كان من الرائع أن يمنحوني فرصة للاستمتاع قليلًا وتجربة شيء جديد، خصوصًا خلال تحضيراتهم المزدحمة للموسم المقبل".

وأضاف: "أعتقد أننا جمعنا أيضًا بعض البيانات القيّمة، وآمل أن أكون قد تمكنت من تقديم مجموعة مختلفة من الأحاسيس والتعليقات ووجهات النظر حول بعض الأمور، وهو ما سيكون مفيدًا للفريق خلال فترة الاختبارات المهمة هذه".

وأكمل: "كان من الرائع بالنسبة لي شخصيًا العمل مع هذا الفريق، كما كان من المثير تجربة آلية جديدة أيضًا. لم أخض اختبارًا حقيقيًا خلف مقود أي شيء آخر غير سيارة فورمولا 1 منذ سنوات، لذلك كان من المميز جدًا أن أتمكن من تجربة شيء مختلف، خصوصًا وأنا لا أزال جزءًا من عائلة مكلارين".

وأردف: "كان يومًا ممتعًا في سيارة سريعة وعلى حلبة رائعة، والمساهمة في استعداد الفريق لانطلاق بطولة العالم للتحمل العام المقبل. شكرًا كبيرًا للجميع على مشاركتهم، ولا أستطيع الانتظار للعودة إلى السيارة مستقبلًا".

ويأتي اختبار يوم الاثنين بعدما قاد نوريس سيارة MCL-HY للمرة الأولى خلال الظهور العلني للسيارة في مهرجان غودوود للسرعة في يوليو.