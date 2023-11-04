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تقرير التجارب التأهيليّة

نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية

سجل لاندو نوريس لفة ممتازة على متن سيارة مكلارين وضعته بقطب الانطلاق الأول للسباق القصير في البرازيل متفوقاً على سيارتي ريد بُل مع ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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لاندو نوريس، مكلارين

حقق سائقا مرسيدس المركزين الرابع والخامس مع جورج راسل ولويس هاميلتون

القسم الأول

انطلقت التصفيات القصيرة حيث بدأت السيارات على إطارات ميديوم وكان من الواضح أن سيارات فيراري، مرسيدس وريد بُل سريعة للغاية مع تسجيل أزمنة متقاربة.

حيث فصل بين المراكز الثلاثة الأولى المبدئية مع كارلوس ساينز، لويس هاميلتون وماكس فيرستابن أقل من عُشر ثانية.

لكن الدقيقة الأخيرة شهدت حادثة لسيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون ما أدى لرفع العلم الأحمر.

وفي الإعادة شوهد أوكون وهو يصطدم بسيارة أستون مارتن التي يقودها ألونسو.

وكانت المراكز كالتالي: ساينز أولاً أمام لاندو نوريس، لويس هاميلتون، ماكس فيرستابن، جورج راسل وكيفن ماغنوسن بالمركز السادس.

شارل لوكلير سابعاً أمام نيكو هلكنبرغ، دانيال ريكاردو وسيرجيو بيريز.

بينما خرج من القسم الأول: أوكون، لانس سترول، جو غوانيو، أليكسندر ألبون ولوغان سارجنت.

وبسبب عمليات الإصلاح لحائط الإطارات، تم تأجيل بدء القسم الثاني لبعض الوقت.

القسم الثاني

بعد انتهاء عمليات الإصلاح، عادت الحصة مجدداً وكان فيرستابن صاحب الزمن الأسرع المبدئي متقدماً على زميله بيريز بفارق أقل من عشري ثانية.

لكن ومع إكمال سيارتي فيراري للفات السريعة، تقدم ساينز ليفصل سيارتي ريد بُل، بينما احتل لوكلير المركز الرابع.

بياستري وضع مكلارين بالمركز الخامس. كما قدم هلكنبرغ لفة ممتازة وضعته بين سيارتي مكلارين أمام نوريس وماغنوسن.

بينما أكملت سيارتا مرسيدس ترتيب المراكز العشرة الأولى المبدئية.

وفي الطلعات السريعة الثانية، قدم دانيال ريكاردو مفاجأة كبيرة عبر التقدم للمركز الثاني خلف فيرستابن على متن سيارة ألفا تاوري، قبل أن يحسّن بيريز من زمنه ليتقدم للصدارة دافعاً ريكاردو للثالث.

وفي الثواني الأخيرة، خطف نوريس الصدارة أمام سيارتي ريد بُل، بينما وضع لوكلير سيارته بالمركز الخامس أمام هاميلتون وساينز وراسل.

بياستري وتسونودا أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

الخارجون من القسم الثاني: سائقا هاس: ماغنوسن وهلكنبرغ، غاسلي، بوتاس، ألونسو (الذي لم يشارك بعد الحادثة مع أوكون).

القسم الثالث

خرجت السيارات على إطارات سوفت، وكانت لفة نوريس ممتازة للغاية وضعته بالمركز الأول وبفارق 0.061 ثانية أمام فيرستابن وبيريز.

سائقا مرسيدس تأهلا بالمركزين الرابع والخامس مع راسل وهاميلتون.

يوكي تسونودا تأهل سادساً متقدماً على لوكلير، وزميله ريكاردو بينما أكمل ساينز وبياستري ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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Driver Info
 
 
 
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 15

1:10.622

   219.653
2 Netherlands م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 16

+0.061

1:10.683

 0.061 219.464
3 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 16

+0.134

1:10.756

 0.073 219.237
4 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 14

+0.235

1:10.857

 0.101 218.925
5 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 14

+0.318

1:10.940

 0.083 218.669
6 Japan ي. تسونودا ألفا تاوري 22 AlphaTauri Red Bull 12

+0.397

1:11.019

 0.079 218.426
7 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 15

+0.455

1:11.077

 0.058 218.247
8 Australia د. ريكاردو ألفا تاوري 3 AlphaTauri Red Bull 11

+0.500

1:11.122

 0.045 218.109
9 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 13

+0.504

1:11.126

 0.004 218.097
10 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 14

+0.567

1:11.189

 0.063 217.904
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