نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية
سجل لاندو نوريس لفة ممتازة على متن سيارة مكلارين وضعته بقطب الانطلاق الأول للسباق القصير في البرازيل متفوقاً على سيارتي ريد بُل مع ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.
حقق سائقا مرسيدس المركزين الرابع والخامس مع جورج راسل ولويس هاميلتون
القسم الأول
انطلقت التصفيات القصيرة حيث بدأت السيارات على إطارات ميديوم وكان من الواضح أن سيارات فيراري، مرسيدس وريد بُل سريعة للغاية مع تسجيل أزمنة متقاربة.
حيث فصل بين المراكز الثلاثة الأولى المبدئية مع كارلوس ساينز، لويس هاميلتون وماكس فيرستابن أقل من عُشر ثانية.
لكن الدقيقة الأخيرة شهدت حادثة لسيارة ألبين التي يقودها إستيبان أوكون ما أدى لرفع العلم الأحمر.
وفي الإعادة شوهد أوكون وهو يصطدم بسيارة أستون مارتن التي يقودها ألونسو.
وكانت المراكز كالتالي: ساينز أولاً أمام لاندو نوريس، لويس هاميلتون، ماكس فيرستابن، جورج راسل وكيفن ماغنوسن بالمركز السادس.
شارل لوكلير سابعاً أمام نيكو هلكنبرغ، دانيال ريكاردو وسيرجيو بيريز.
بينما خرج من القسم الأول: أوكون، لانس سترول، جو غوانيو، أليكسندر ألبون ولوغان سارجنت.
وبسبب عمليات الإصلاح لحائط الإطارات، تم تأجيل بدء القسم الثاني لبعض الوقت.
القسم الثاني
بعد انتهاء عمليات الإصلاح، عادت الحصة مجدداً وكان فيرستابن صاحب الزمن الأسرع المبدئي متقدماً على زميله بيريز بفارق أقل من عشري ثانية.
لكن ومع إكمال سيارتي فيراري للفات السريعة، تقدم ساينز ليفصل سيارتي ريد بُل، بينما احتل لوكلير المركز الرابع.
بياستري وضع مكلارين بالمركز الخامس. كما قدم هلكنبرغ لفة ممتازة وضعته بين سيارتي مكلارين أمام نوريس وماغنوسن.
بينما أكملت سيارتا مرسيدس ترتيب المراكز العشرة الأولى المبدئية.
وفي الطلعات السريعة الثانية، قدم دانيال ريكاردو مفاجأة كبيرة عبر التقدم للمركز الثاني خلف فيرستابن على متن سيارة ألفا تاوري، قبل أن يحسّن بيريز من زمنه ليتقدم للصدارة دافعاً ريكاردو للثالث.
وفي الثواني الأخيرة، خطف نوريس الصدارة أمام سيارتي ريد بُل، بينما وضع لوكلير سيارته بالمركز الخامس أمام هاميلتون وساينز وراسل.
بياستري وتسونودا أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
الخارجون من القسم الثاني: سائقا هاس: ماغنوسن وهلكنبرغ، غاسلي، بوتاس، ألونسو (الذي لم يشارك بعد الحادثة مع أوكون).
القسم الثالث
خرجت السيارات على إطارات سوفت، وكانت لفة نوريس ممتازة للغاية وضعته بالمركز الأول وبفارق 0.061 ثانية أمام فيرستابن وبيريز.
سائقا مرسيدس تأهلا بالمركزين الرابع والخامس مع راسل وهاميلتون.
يوكي تسونودا تأهل سادساً متقدماً على لوكلير، وزميله ريكاردو بينما أكمل ساينز وبياستري ترتيب المراكز العشرة الأولى.
|Driver Info
|
|
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|15
|
1:10.622
|219.653
|2
|م. فيرشتابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.061
1:10.683
|0.061
|219.464
|3
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|16
|
+0.134
1:10.756
|0.073
|219.237
|4
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.235
1:10.857
|0.101
|218.925
|5
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.318
1:10.940
|0.083
|218.669
|6
|ي. تسونودا ألفا تاوري
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|12
|
+0.397
1:11.019
|0.079
|218.426
|7
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.455
1:11.077
|0.058
|218.247
|8
|د. ريكاردو ألفا تاوري
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|11
|
+0.500
1:11.122
|0.045
|218.109
|9
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|13
|
+0.504
1:11.126
|0.004
|218.097
|10
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+0.567
1:11.189
|0.063
|217.904
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