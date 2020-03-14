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نوريس يخطط لاستعمال خوذة بتصميم مختلف في كل سباق

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نوريس يخطط لاستعمال خوذة بتصميم مختلف في كل سباق
14-03-2020

يخطط لاندو نوريس سائق مكلارين لاستعمال خوذة مختلفة لكل سباق من سباقات موسم 2020 في الفورمولا واحد وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" السماح للسائقين بذلك.

سابقاً، كان يضطر السائقون للالتزام بتصميم واحد طوال الموسم لخوذهم، مع إمكانية التغيير لمرة واحدة فقط، لكن "فيا" ألغت هذا القانون مع بداية الموسم.

لطالما كان نوريس يهتم وبشكل كبير بتصميم خوذته وبزته التسابقيتين طوال مسيرته المهنية، لكنه كان محدداً باللونين الأزرق والأصفر فقط خلال الموسم الماضي.

واستعمل سائق مكلارين التغيير الوحيد المسموح له حينها لتكريم فالنتينو روسي بطل ونجم بطولة العالم للدراجات النارية "موتو جي بي" خلال جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال كيفية تخطيطه المسبق لهذا التغيير في القوانين، أجاب نوريس: "إنه أحد أفضل التغييرات لهذا الموسم!".

وأكمل: "أنا أخطط على أمل استعمال خوذة جديدة خاصة في كل سباق!".

وتابع: "لديّ جميع الخوذ في منزلي. إنها الشيء الذي يذكّرني بكل سباق، هناك أمر خاص حيال تلك الخوذ".

واسترسل: "الآن بات بوسعنا رفع الحماسة أكثر بعض الشيء، يمكنني استعمال تصاميم أكثر جرأة وتخصيصاً وألواناً".

بالمقابل، كان نوريس قد أوضح أن الوقت ضيق بعض الشيء لتصميم خوذة خاصة لسباق ملبورن الافتتاحي (الذي ألغي لاحقاً بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا") بعد صدور ذاك القرار.

فقال: "لم أتمكن من تخصيص الخوذة الحالية كما أريد، لكنني سأحاول للسباقات المقبلة".

يشار إلى أن عدداً من السائقين قد عدلوا بالفعل على خوذهم لسباق أستراليا (الملغي)، من بينهم فالتيري بوتاس سائق مرسيدس. 

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