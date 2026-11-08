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فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

نوريس يخرج منتصرًا من سباق إنترلاغوس المليء بالأحداث والأمطار ومرسيدس تحسم اللقب

ضمن لاندو نوريس فوزًا جديدًا من بوابة جائزة البرازيل الكبرى بالرغم من فقدانه الصدارة مبكّرًا، في الوقت الذي استغلّت فيه مرسيدس أداء فيراري الكارثي لتضمن لقب الصانعين.

تم التحرير: 08-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أليستير ستالي

بعد أسبوعٍ من حسم كيمي أنتونيللي لقب بطولة السائقين لموسم 2026، جاء الدور على فريقه مرسيدس ليستعيد لقب بطولة الصانعين الذي غاب عن خزائنه منذ 2021.

ونجى نوريس من دراما المراحل الأخيرة بعد عودة الأمطار ليعبر خطّ النهاية في المركز الأوّل بأريحيّة مُحقّقًا فوزه الثالث هذا الموسم.

وبعد أن أخطأ في توقيت توقّفه الثاني، خسر ماكس فيرستابن أيّ فرصة لمنافسة نوريس، بالرغم من تقديمه أداء تُرفع له القبّعة مجدّدًا في البرازيل بعد انطلاقه من المركز الـ 21.

وقدّم إسحاق حجار سباقًا مثيرًا، وكان يُنافس فيرستابن في منتصف السباق، ليحصد منصّة تتويجٍ مثيرة.

وعبر جورج راسل وكيمي أنتونيللي خطّ النهاية في المركزين الرابع والخامس على التوالي، مع بقاء الأخير في حالة تحقيق لقاء تسريح غير آمن في خطّ الحظائر، ليضمنا تتويج مرسيدس بلقب بطولة الصانعين.

وحلّ أوسكار بياستري سادسًا في سباقٍ وحيد، بينما عبر شارل لوكلير خطّ النهاية سابعًا بالرغم من أنّه قد يُواجه تحقيقًا بعد احتكاكه بليام لاوسون أثناء تجاوزه إيّاه في اللفّة ما قبل الأخيرة، بينما حلّ لويس هاميلتون تاسعًا بعد انزلاقه إثر تأخيره توقّفه عندما عادت الأمطار.

وأكمل نيكو هلكنبرغ ترتيب العشرة الأوائل وضمن نقطة جديدة لصالح آودي.

مجريات السباق

قدّم نوريس انطلاقة سيّئة للغاية على الحلبة التي كانت في طور الجفاف وخسر الصدارة مباشرة لصالح أنتونيللي ومن ثمّ سرعان ما تقدّم عليه لاوسون في المنعطف الثاني.

في الأثناء كانت انطلاقة هاميلتون وفيرستابن صاروخيّة من المركزين الـ 21 والـ 20، حيث وصلا إلى المركزين التاسع والـ 11 مع نهاية اللفّة الأولى، على عكس شارل لوكلير الذي تراجع إلى المركز الـ 15.

وواصل قطار فيرستابن سيره الصاروخي، حيث تجاوز بيرمان بسرعة، ومن ثمّ استغلّ انزلاقًا لهاميلتون بالخروج من المنعطف الأخير لينتزع المركز التاسع.

وأقدم بعد ذلك بلفّتين على تجاوزٍ مزدوجٍ على كلٍ من بياستري وألبون ليُصبح سابعًا في اللفّة السادسة.

بالعودة إلى الصدارة استغلّ أنتونيللي الهواء النقيّ وتعطيل لاوسون للبقيّة ليرفع أفضليّته إلى 5.5 ثانية بحلول تلك المرحلة، لكنّ لاوسون بدأ بالانهيار بعد ذلك ليخسر ثلاثة مراكز في غضون لفّة.

وعلى ذكر انهيار الأداء، تقهقرت وتيرة هاميلتون، بالإضافة إلى إرجاعه المركز لبيرمان لتفادي العقوبة كونه تجاوزه خارج حدود المسار، ليتراجع إلى المركز الـ 14 وبدأ بالتفكير بالانتقال إلى الإطارات الملساء.

واستمرّ تقدّم فيرستابن على العكس تمامًا ليتقدّم على هلكنبرغ، وبعد ذلك ببضع لفّات على لاوسون ليُصبح خامسًا.

وكانت وتيرة ثنائيّ مرسيدس الأسرع بفرقٍ كبير في تلك المرحلة من السباق، فإلى جانب ابتعاد أنتونيللي في الأمام، نجح راسل في تجاوز حجار ليُصبح ثالثًا، وسرعان ما بدأ بتسليط الضغط على نوريس الثاني.

وأصبح هاميلتون أوّل المغامرين عندما توقّف في نهاية اللفّة الـ 14 لينتقل إلى إطارات "سوفت"، وبالفعل كان البريطاني سريعًا، وهو ما دفع السائقين للدخول تباعًا، حيث توقّف نوريس، وراسل، وحجار في نهاية اللفّة التالية.

لكنّ الكارثة حلّت براسل الذي انزلق أثناء خروجه من خطّ الحظائر، لدى محاولته المواصلة فقد احتكّ بشدّة بالجدار الجانبيّ، لكنّه تمكّن من المواصلة بعد خسارة الكثير.

وأجرى أنتونيللي وفيرستابن توقّفيهما في اللفّة التالية، وعاد أنتونيللي في الصدارة لكن مع تقلّص أفضليّته إلى ثانيتين ونصف عوضًا عن 8 ثوانٍ.

وسرعان ما اقترب نوريس منه سريعًا بينما كان بطل العالم يصيح عبر اللاسلكي: "هناك خطبٌ ما في السيارة!"، وفي حين قال له مهندسه بأنّ ذلك يعود إلى درجات الحرارة، ردّ أنتونيللي: "كلّا، كلّا، هناك خطبٌ ما في نظام التعليق".

ولم تمضِ سوى بضع ثوانٍ قبل أن ينزلق المتصدّر عند المنعطف الأوّل ويفقد الصدارة، وبدأ حجار بالضغط عليه ومن ثمّ تجاوزه في بداية اللفّة التالية.

وقال أنتونيللي: "بونو، السيارة تميل إلى اليسار، خاصة عند التسارع".

وفي حين بدا لوهلة أنّ وتيرته بدأت تتحسّن، انزلق أنتونيللي مجدّدًا في المنعطف الأوّل وخرج عن المسار ما سمح لفيرستابن بتجاوزه.

ورغم بحث مرسيدس معمّقًا في البيانات، لم تكن هناك أيّ مشكلة سوى انخفاضٍ كبير في حرارة الإطارات الخلفيّة ما يتسبّب في فارقٍ كبيرٍ في التماسك بين مقدّمة السيارة ومؤخّرتها.

ودخل الجميع في حالة ترقّب، حيث أشارت التوقّعات إلى وصول بعض الأمطار في حدود اللفّة الـ 40.

وطلب فريق ريد بُل من سائقيه مبادلة مركزيهما في اللفّة الـ 38 كون فيرستابن كان أسرع وربّما له فرصة في المنافسة على الفوز، لكن مع ابتعاد نوريس بتسع ثوانٍ في الصدارة.

واختار هاميلتون التوقّف والحصول على مجموعة "سوفت" جديدة في نهاية تلك اللفّة، في الوقت الذي كان فيه بعض المتصدّرين يفكّرون بالبقاء حتى النهاية من دون توقّفٍ آخر.

وتوقّف فيرستابن بعد حوار مع مهندسه في اللفّة الـ 46 وعاد في المركز الخامس بفارق 36 ثانية عن نوريس المتصدّر.

واختار نوريس التوقّف في النهاية ليعود في المركز الرابع مباشرة خلف زميله بياستري، وكان الفارق بينه وبين فيرستابن 6.6 ثانية، بينما توقّف حجار في اللفّة التالية، ليتركز أنتونيللي في الصدارة من دون توقّف.

واختار فريق مرسيدس الإبقاء على أنتونيللي "تحسّبًا لما قد يحدث"، وكان نوريس يقترب منه بنسقٍ سريع، لكنّه لم يبقَ في النهاية، وتوقّف مباشرة في نهاية اللفّة التالية الـ 53.

وبذلك استعاد نوريس الصدارة أمام فيرستابن، وحجار وراسل (الذي لم يتوقّف)، ومن ثمّ أنتونيللي.

وبعد أن تجاوز زميله بسهولة بأوامر الفريق، بدأ انتونيللي بالضغط على حجار، وتزامن ذلك مع قدوم بعض الأمطار التي بدأت بالتأثير على وتيرة السائقين، حيث أصبح الجميع أبطأ بثانية على الأقلّ قبل أن يزداد الوضع سوءًا في اللفّة الـ 61.

واختار العديد من السائقين التوقّف والانتقال إلى إطارات "انترميديت"، وعلى رأسهم سائقو الصدارة، وتمّ تسريح أنتونيللي بشكلٍ غير آمن في طريق فرانكو كولابينتو.

ومن ثمّ طلب منه فريقه السماح لراسل بتجاوزه كونه أسرع منه.

لكنّ الوضع بقي على حاله في المجمل حتى النهاية بالرغم من ازدياد حدّة الأمطار في اللفّة ما قبل الأخيرة، مع بقاء أنتونيللي تحت التحقيق بعد السباق.

السباق

جميع الإحصائيات

المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك 1 ل. نوريس مكلارين 1 71

-

3 25 McLaren Mercedes 2 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 3 71

+14.602

14.602

14.602 3 18 Red Bull Red Bull 3 إ. حجار ريد بُل ريسينغ 6 71

+24.485

24.485

9.883 3 15 Red Bull Red Bull 4 ج. راسل مرسيدس 63 71

+33.991

33.991

9.506 2 12 Mercedes Mercedes 5 أ. أنتونيللي مرسيدس 12 71

+36.017

36.017

2.026 3 10 Mercedes Mercedes 6 أ. بياستري مكلارين 81 71

+56.475

56.475

20.458 3 8 McLaren Mercedes 7 ش. لوكلير فيراري 16 71

+1'13.586

1:13.586

17.111 2 6 Ferrari Ferrari 8 ل. لاوسون ريسينغ بولز 30 71

+1'15.402

1:15.402

1.816 3 4 RB Red Bull 9 ل. هاميلتون فيراري 44 70

1 lap

3 2 Ferrari Ferrari 10 ن. هلكنبرغ آودي 27 70

1 lap

3 1 Audi Audi 11 آ. لينبلاد ريسينغ بولز 41 70

1 lap

3 RB Red Bull 12 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 70

1 lap

3 Aston Martin Honda 13 ف. كولابينتو ألبين 43 70

1 lap

3 Alpine Mercedes 14 ب. غاسلي ألبين 10 70

1 lap

3 Alpine Mercedes 15 أ. ألبون ويليامز 23 70

1 lap

3 Williams Mercedes 16 غ. بورتوليتو آودي 5 70

1 lap

3 Audi Audi 17 أ. بيرمان فريق هاس اف1 87 70

1 lap

3 Haas Ferrari 18 س. بيريز كاديلاك-فيراري 11 69

2 laps

2 Cadillac Ferrari 19 ك. ساينز الإبن ويليامز 55 69

2 laps

3 Williams Mercedes 20

R. Câmara فريق هاس اف1

51 69

2 laps

3 Haas Ferrari dnf ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 30

31 laps

2 الانسحاب Aston Martin Honda dnf ف. بوتاس كاديلاك-فيراري 77 0

71 laps

الانسحاب Cadillac Ferrari شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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