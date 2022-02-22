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نوريس يختبر عدة أساليب قيادة للتأقلم مع سيارة مكلارين 2022

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه كان يختبر عدة أساليب قيادة للتأقلم مع سيارة مكلارين 2022 للفورمولا واحد.

نوريس يختبر عدة أساليب قيادة للتأقلم مع سيارة مكلارين 2022
خلدون يونس
من قبل:
, محرر

قدمت الفورمولا واحد أكبر تغيير في قوانينها منذ 2009، حيث ستعتمد السيارات حزماً انسيابية مختلفة بالكامل مصممة للاستفادة من "التأثيرات الأرضية" لتوليد الارتكازية.

وبينما ينطلق الموسم فعلياً مع بداية التجارب الشتوية في برشلونة يوم الأربعاء لقسم أول من ثلاثة أيام، سيختبر السائقون للمرة الأولى الحزم الانسيابية الجديدة بعد أن اختبروها لساعات عديدة على أجهزة المحاكاة.

وأوضح نوريس أنه استعمل وقته على جهاز المحاكاة بهدف اختبار استكشاف إمكانية تغيير أسلوب قيادته كي يتلاءم مع سيارة مكلارين الجديدة وذلك في حال دعت الضرورة لذلك.

فقال معلقاً على إمكانية تغيير أسلوب قيادته للتلاؤم مع خصائص سيارة 2022: "بالطبع، ذلك أمر أفكر فيه على الدوام".

وأكمل: "على جهاز المحاكاة أمضيتُ الكثير من الوقت ليس فقط في القيادة بل في التحضير لاتباع أساليب قيادة مختلفة".

وتابع: "يمكن القول أن سيارتنا باتت محددة للغاية في طريقة قيادتها خلال السنوات الماضية وكيفية استخلاص أدائها. وهذا ما بدا جلياً في تعامل دانيال ريكاردو معها".

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وكان ريكاردو قد عانى للتأقلم مع سيارة مكلارين، لكن مع بداية 2022 سيبدأ الزميلان رحلة التأقلم سوية من الصفر.

وبالرغم من أنه قد يواجه بعض الصعوبات كما حصل مع زميله في الموسم المنصرم، لكنه بدا متأكداً من قدرته على التأقلم مع السيارة الجديدة.

فقال: "أعتقد أن السيارة قد تناسب أسلوب قيادة سائق ما أكثر من غيره. لكن هكذا هي الحياة صحيح؟ عليك التأقلم".

وتابع: "قبل الفورمولا واحد كان علي التأقلم مع جميع الفئات التي شاركت بها، أمضيتُ عاماً واحداً في كل فئة وكان علي التأقلم مع أمور جديدة دائماً".

وأردف: "من الواضح أن استخلاص الأداء الأمثل من سيارة الفورمولا واحد ليست بالأمر السهل وهذا ما شعرتُ أن دانيال عانى منه. آمل أن تناسبني السيارة لكن بالتأكيد ستكون هناك أمور عليّ التأقلم معها".

واختتم: "هذه السيارة الجديدة ستكون مختلفة بالنسبة لي ولـ دانيال كذلك".

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