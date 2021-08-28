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نوريس يحصل على الضوء الأخضر للتسابق في بلجيكا بعد حادثه القويّ

حصل البريطاني لاندو نوريس على الضوء الأخضر للمشاركة في سباق الأحد ضمن جائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد بالرغم من الحادث القويّ الذي تعرّض له بالخروج من منعطف أو روج خلال التصفيات.

نوريس يحصل على الضوء الأخضر للتسابق في بلجيكا بعد حادثه القويّ

فقد نوريس السيطرة على سيارته مكلارين بالخروج من منعطف أو روج خلال بداية القسم الثالث الممطر من التصفيات.

واصطدمت سيارة نوريس بشكلٍ جانبي بجدار الإطارات أعلى منعطف "راديون" على سرعة عالية ما دمّر طرفَي السيارة وتسبّب في التفافها عدّة مرّات على الحلبة.

وكان نوريس قادرًا على مغادرة سيارته بمفرده، لكنّه بدا غير مرتاح مع مرفقه، وتوجّه بعد ذلك إلى المستشفى القريب من أجل الخضوع لفحوصات بالأشعّة كإجراء احترازي.

ولم تُظهر تلك الفحوصات أيّة إصابات، حيث أكّد أندرياس سيدل مدير الفريق أنّ البريطاني سيكون قادرًا على المشاركة في سباق الأحد.

وقال الألماني: "أجريت الفحوصات في المستشفى، وكان مرفقه يُؤلمه قليلًا. كلّ شيء على ما يرام وسيكون قادرًا على العودة إلى التسابق غدًا".

وبالنظر إلى حجم الضرر الكبير الذي لحق بسيارة نوريس، فمن المرجّح أن يحتاج الفريق لتغيير الهيكل والمحرّك، وهو ما سيُجبره على الانطلاق من خطّ الحظائر عوضًا عن المركز التاسع على شبكة الانطلاق.

وقال سيدل أنّ مكلارين تُقيّم حجم الضرر على سيارة نوريس وإن كان من الممكن تصليح السيارة بشكلٍ لا يتسبّب في عقوبات على شبكة الانطلاق.

وقال حيال ذلك: "لا تزال عمليّة تقييم الضرر متواصلة، على صعيد ما نحتاج لتغييره وتأثير ذلك على مركز انطلاقه غدًا. الأمر الأهم هو أنّ لاندو بخير، تركيزنا الآن على تجهيز السيارة. نأمل أن نعود إلى مركزٍ يُخوّلنا تحقيق النقاط معه بالنظر إلى أدائه القويّ".

وأكمل: "لم أتحدّث إليه بشكلٍ مفصّل، سنفعل ذلك هذه الليلة. أعتقد بأنّه كان اصطدامًا عنيفًا، لكنّه تعرّض لبعض الكدمات فحسب من خلال معايير السلامة العالية التي لدينا في الفورمولا واحد والحلبات".

في المقابل تأهّل دانيال ريكاردو زميله نوريس في المركز الرابع وسينطلق بجوار لويس هاميلتون في سباق الأحد".

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