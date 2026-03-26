فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

نوريس يحصد إشادة الجماهير بعد لفتة إنسانية تجاه طاقم فريق مكلارين

حظي لاندو نوريس بإشادة واسعة من جماهير الفورمولا 1 بعد الكشف عن لفتة مميزة تجاه موظفي مكلارين عقب فوزه الأول في البطولة.

منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

كشفت التقارير أن لاندو نوريس سائق مكلارين قام بإهداء العاملين في الفريق نسخًا مصغرة من كأس جائزة ميامي الكبرى، احتفالًا بانتصاره الأول في الفورمولا 1 على حلبة هارد روك ستاديوم في 2024، حيث تمكن من التفوق على ماكس فيرستابن.

وجاءت هذه المبادرة بعد أن كشف أحد موظفي مكلارين عن الهدية التي قدمها نوريس لطاقم الفريق في مركز مكلارين التقني.

وكتب أحد المشجعين على Reddit: "والبعض يكرهه فقط بسبب ما يُعتقد أنه يفتقر لعقلية المنافس الشرس… لكنه شخص محترم جدًا".

 

وأضاف آخر: "لا أعرف بشأن الموظفين، لكنني أتذكر أنه أرسل هدايا لجميع أطفال مدرسته الابتدائية احتفالًا بلقب العالم، كما أن سكرتيرة المدرسة قالت إنه يرسل هدايا سنويًا للأطفال منذ انضمامه إلى مكلارين بعد كل عيد ميلاد".

وكتب مشجع آخر: "إنه شخص طيب"، بينما قال آخر: "من الجميل رؤية السائقين يقدّرون الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس، فهم غالبًا لا يحصلون على التقدير الكافي من الجماهير أو الإعلام".

اقرأ أيضاً:

كما أشار أحد المتابعين إلى أن هذه اللفتة لم تُستخدم لأغراض دعائية، قائلًا: "لاحظوا أن هذا الأمر لم يصدر من نوريس أو من مكلارين كجزء من التسويق، وهذا يعكس شخصيته الحقيقية".

وأضاف آخر: "لفتة رائعة ومليئة بالاحترام! ومن المؤسف أن هناك من يهاجمه رغم ذلك. نعم، والده ثري مثل كثيرين في هذه الرياضة، لكن هذا لا يعني أنه ملزم بإهداء فريقه شيئًا. لقد فعل ذلك لأنه أراد، وهي لفتة جميلة تعكس تقديره للفريق دون استعراض إعلامي".

 

