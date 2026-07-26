نجح بطل العالم لاندو نوريس في منح مكلارين أول انتصار لها في موسم 2026، متقدمًا على ماكس فيرستابن وكيمي أنتونيللي، بينما اضطر أوسكار بياستري إلى الانسحاب بعد سباق محبط.

وتجاوز بياستري صاحب مركز الانطلاق الأول نوريس عند الانطلاقة عبر مناورة محكمة في المنعطف الثاني، قبل أن يسيطر على النصف الأول من السباق، في حين بدا نوريس أسرع لكنه لم يتمكن من إيجاد طريق لتجاوزه على حلبة المجر المتعرجة.

وتقدم ماكس فيرستابن إلى المركز الثالث أمام ثنائي فيراري لويس هاميلتون وشارل لوكلير، بعدما وجد الأخير نفسه محصورًا بين منافسيه. وفي الوقت نفسه، تعرض جورج راسل لانطلاقة كارثية حين تدخل نظام منع توقف المحرك في سيارة مرسيدس الخاصة به ليتسبب بانطلاقة بطيئة، ليتراجع حتى المركز التاسع عشر.

وبدأ سائقا فيراري السباق على الإطارات اللينة، خلافًا للإطارات المتوسطة التي استخدمها بقية المتصدرين، لكنهما لم يتمكنا من الاستفادة من أفضلية الإطارات بسبب بقائهما خلف فيرستابن.

وفي اللفة الرابعة عشرة، خاطر هاميلتون بالتوقف المبكر لتركيب الإطارات القاسية. ورد فيرستابن في اللفة التالية، لكنه لم يتمكن من تفادي خسارة مركزه لصالح هاميلتون بفعل استراتيجية التوقف المبكر، قبل أن يستعيد موقعه عبر هجوم جريء من داخل المنعطف الأول.

وأسفرت الجولة الأولى من التوقفات عن بقاء أصحاب المراكز الخمسة الأولى في مواقعهم، باستثناء أنتونيللي الذي واصل لفترة أطول على أمل إنجاح استراتيجية التوقف الواحد.

لكن السائق الإيطالي كان يخسر الكثير من الزمن في كل لفة، ما اضطره للتوقف في اللفة الثالثة والعشرين لتركيب الإطارات القاسية، وهو توقيت مبكر جدًا لإكمال السباق المكون من 70 لفة حتى النهاية. وفي الأثناء، كان راسل قد شق طريقه مجددًا حتى المركز السابع.

دراما مكلارين بعد خسارة بياستري للصدارة

بعد الجولة الأولى من التوقفات، واصل نوريس الضغط على بياستري دون أن يترك له أي مجال، رغم أن بطل العالم خرج قليلًا عن المسار في المنعطف الرابع خلال اللفة التاسعة والعشرين، وهو خطأ بسيط منح السائق الأسترالي بعض الهدوء المؤقت.

وأدى خروج نوريس عن المسار إلى توجيه رسالة تحذيرية من مهندس سباقه طالبه فيها بالهدوء. لكن مع غياب الضغط الكبير من فيرستابن خلفهما، وكون بياستري انتزع الصدارة بطريقة عادلة عند الانطلاقة، لم يكن فريق مكلارين يرغب بفرض أي أوامر فريق.

وطلب نوريس بإلحاح من فريقه إدخاله أولًا إلى الصيانة للاستفادة من استراتيجية التجاوز عبر التوقف المبكر، لكن الفريق رفض ذلك بطبيعة الحال، واختار استدعاء بياستري لإجراء توقفه الثاني في اللفة الرابعة والثلاثين.

وأعاد ذلك بياستري إلى الحلبة وسط زحام السيارات المتأخرة بلفة، حيث وجد نفسه عالقًا خلف صراع بين كارلوس ساينز وفرناندو ألونسو في المقطع الأول، بينما بقي ساينز على خط السباق وانحرف باتجاه بياستري.

وقال بياستري غاضبًا عبر اللاسلكي: "ابتعد عن الطريق أيها الأحمق، يا إلهي!"

ورغم أنه تجنب أي أضرار، فإنه خسر وقتًا كافيًا سمح لنوريس بتجاوزه عبر استراتيجية التوقف بعد أن أجرى البريطاني توقفه الخاص.

وعندما شاهد نوريس يخرج من منطقة الصيانة أمامه، وجه بياستري إحباطه أيضًا إلى فريقه، مقدمًا شكرًا ساخرًا لهم على وضعه في هذا الموقف من الأساس. وفي المقابل، تلقى ساينز عقوبة زمنية مخففة بلغت خمس ثوانٍ بسبب تجاهله الأعلام الزرقاء.

وبعد ذلك، تجاوز نوريس متصدر البطولة كيمي أنتونيللي، الذي كان يحاول دون جدوى إنجاح استراتيجية التوقف الواحد. لكن بياستري لم يتمكن من اللحاق بزميله لتحقيق ثنائية لمكلارين، إذ اضطر إلى الانسحاب بشكل درامي في اللفة السادسة والخمسين بسبب عطل في علبة التروس، ليختتم بذلك عطلة أسبوع محبطة في المجر.

سيارة الأمان الافتراضية تقلب معركة منصة التتويج

أدت سيارة الأمان الافتراضية اللاحقة إلى تغيير مجريات الصراع على المراكز المتبقية على منصة التتويج خلف نوريس، الذي كان يمتلك فارقًا مريحًا سمح له بالتوقف وتركيب مجموعة مستعملة من الإطارات اللينة.

وبعد أن تخلى أنتونيللي بالفعل عن استراتيجية التوقف الواحد، تقدم هاميلتون إلى المركز الثاني، لكنه دخل أيضًا إلى الصيانة للحصول على إطارات جديدة، بينما بقي فيرستابن على الحلبة للاستفادة من أفضلية موقعه.

كما خسر هاميلتون المركز الثالث لصالح أنتونيللي عند خروجه من منطقة الصيانة، بينما أصبح لوكلير خامسًا بعد توقفه الثالث.

وفي المقدمة، سيطر نوريس بسهولة على السباق حتى خط النهاية ليحقق أول انتصار له ولـمكلارين في موسم 2026، رغم أنه انتصار سيقود بلا شك إلى جلسة مراجعة مطولة داخل الفريق في ووكينغ.

ونجح فيرستابن في انتزاع مركز ثانٍ غير متوقع، بعدما عانى طوال عطلة الأسبوع من مشاكل في سلوك سيارة آر بي22.

أما الصراع المثير على المركز الثالث بين أنتونيللي وهاميلتون، فقد فقد الكثير من زخمه بعدما تلقى هاميلتون عقوبة خمس ثوانٍ بسبب تجاوز حد السرعة المسموح بها داخل منطقة الصيانة، ليتراجع إلى المركز الخامس خلف لوكلير في النتيجة النهائية.

واحتل إسحاق حجار المركز السادس مع ريد بُل بفارق كبير، بينما أنقذ راسل سباقه باحتلال المركز السابع بعد انطلاقته الكارثية، لكنه لم يتمكن من تجنب خسارة المزيد من النقاط في صراع البطولة.

وفاز ليام لاوسون وفريق ريسينغ بولز بمعركة وسط الترتيب بعدما أنهيا السباق في المركز الثامن، أمام نيكو هلكنبرغ سائق أودي وزميله الناشئ أرفيد ليندبلاد، بعد صراع رباعي ممتع بين الفريقين.

وحقق لانس سترول نتيجة مشجعة بحلوله في المركز الثاني عشر مع أستون مارتن بسيارته المطورة بشكل كبير، بينما انضم كل من سيرجيو بيريز وفالتيري بوتاس، سائقي كاديلاك، إلى بياستري في قائمة المنسحبين بعدما اشتعلت المكابح في سيارتيهما.

وتتجه بطولة العالم للفورمولا 1 الآن إلى العطلة الصيفية، مع دخول أنتونيللي فترة التوقف متصدرًا الترتيب العام بفارق 50 نقطة عن هاميلتون و59 نقطة عن راسل.

وتستأنف البطولة منافساتها في 23 أغسطس مع النسخة الأخيرة من جائزة هولندا الكبرى على حلبة زاندفورت.