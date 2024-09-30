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نوريس يحذّر: ريد بُل قادرة على قلب الطاولة

قلل لاندو نوريس من أهمية الهيمنة التي أظهرها فريقه مكلارين أمام ريد بُل في سنغافورة، مشدداً أن المعركة ما زالت مشتعلة.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

بعد بداية قوية للموسم، تراجعت ريد بُل بشكل واضح مقارنة بالمنافسين، إذ ابتعدت العلامة النمساوية عن الانتصارات منذ جولة إسبانيا.

وهذا ما منح مكلارين صدارة الترتيب العام ضمن بطولة المصنعين بفارق 41 نقطة أمام ريد بُل، بينما لا يتأخر لاندو نوريس بأكثر من 52 نقطة فقط خلف ماكس فيرستابن ضمن ترتيب بطولة السائقين.

ورغم أن ريد بُل تعاني مع تطوير سيارتها، لكن نوريس أكد أن مكلارين ستواصل الضغط بقوة ضمن معركة اللقب.

فقال: "لو عدنا لبداية الموسم، كانت ريد بُل مهيمنة".

وأكمل: "فازوا في أول أربعة أو خمسة سباقات، وكانوا أسرع منا بفارق واضح وأكبر من الفارق الذي نمتلكه نحن أمامهم".

وتابع: "إنهم يواجهون أوقاتاً أقل صعوبة مما كنا نخوضه نحن في بداية الموسم، إنهم ينافسون بقوة أكثر منا في بداية الموسم".

واختتم: "لكننا نجحنا بقلب الأمور سريعاً، لكنني واثق من أنهم قادرون أيضاً على قلب الطاولة بسرعة".

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