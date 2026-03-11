نوريس يحذر: تآكل الإطارات ما زال نقطة ضعف مكلارين في بداية موسم 2026

أنهى لاندو نوريس سباق ملبورن متأخرًا بـ 51 ثانية عن الفائز جورج راسل، رغم أن السيارتين تستخدمان وحدة الطاقة من مرسيدس، والتي تُعد الأقوى على الحلبة.

ومع بداية الحقبة الجديدة للفورمولا 1، تراجعت مكلارين، الفريق البطل في الموسمين الماضيين في الترتيب، بينما احتكرت مرسيدس وفيراري الصف الأول على شبكة الانطلاق. في المقابل، تنافست مكلارين وريد بُل على المركز الثالث، ما منح الفرق الأربعة الكبرى أفضلية واضحة على بقية الفرق السبعة.

ويرى نوريس أن الفارق مع راسل على حلبة ألبرت بارك لا يعكس السرعة الحقيقية لسيارة مكلارين "إم.سي.إل40"، لكنه شدد على ضرورة حل مشكلة تآكل الإطارات، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة ليست جديدة على سيارات الفريق.

حيث قال: "هناك عوامل كثيرة مثل القيادة خلف سيارات أخرى والتجاوز تؤثر بشكل كبير، لذلك لا أستطيع القول إننا بعيدون كثيرًا من حيث السرعة الخالصة".

وأضاف: "لو كان لدي سباق نظيف مثل جورج، لكان أداؤنا بدا أفضل، لكن ذلك لم يحدث. لذلك لا أعتقد أن الأداء كان سيئًا للغاية، لكن بعد ثلاث لفات فقط دمرنا الإطارات. علينا إصلاح ذلك".

وتابع: "الأمر الجيد هو أن هناك فجوة كبيرة بيننا وبين السيارات خلفنا مثل ريد بُل. أما الأمر السيئ فهو أن هناك فجوة كبيرة أيضًا بيننا وبين السيارات أمامنا".

واختتم: "كان ذلك مفيدًا لفهم أن السيارة ليست في المستوى الذي نحتاجه، وأن علينا تحسين ذلك".