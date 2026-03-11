تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

دانيال ريكاردو غير متحمّس للعودة إلى السباقات: "الفكرة تخيفني"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
دانيال ريكاردو غير متحمّس للعودة إلى السباقات: "الفكرة تخيفني"

نوريس يحذر: تآكل الإطارات ما زال نقطة ضعف مكلارين في بداية موسم 2026

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
نوريس يحذر: تآكل الإطارات ما زال نقطة ضعف مكلارين في بداية موسم 2026

جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
فيراري تُحذّر من مغبّة أيّة ردود فعلٍ متسرّعة حيال المحرّكات الجديدة

بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
بورتوليتو: آودي ستمتلك في النهاية أحد أفضل المحركات في الفورمولا 1

مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2026: القنوات الناقلة الترتيب العام والتوقعات الجوية
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

نوريس يحذر: تآكل الإطارات ما زال نقطة ضعف مكلارين في بداية موسم 2026

قال لاندو نوريس إن على فريق مكلارين إيجاد حل سريع لمشاكل الإطارات بعد الهيمنة التي أظهرها فريق مرسيدس في جائزة أستراليا الكبرى.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: ستيفن تي / صور لات/ صور جيتي

أنهى لاندو نوريس سباق ملبورن متأخرًا بـ 51 ثانية عن الفائز جورج راسل، رغم أن السيارتين تستخدمان وحدة الطاقة من مرسيدس، والتي تُعد الأقوى على الحلبة.

ومع بداية الحقبة الجديدة للفورمولا 1، تراجعت مكلارين، الفريق البطل في الموسمين الماضيين في الترتيب، بينما احتكرت مرسيدس وفيراري الصف الأول على شبكة الانطلاق. في المقابل، تنافست مكلارين وريد بُل على المركز الثالث، ما منح الفرق الأربعة الكبرى أفضلية واضحة على بقية الفرق السبعة.

ويرى نوريس أن الفارق مع راسل على حلبة ألبرت بارك لا يعكس السرعة الحقيقية لسيارة مكلارين "إم.سي.إل40"، لكنه شدد على ضرورة حل مشكلة تآكل الإطارات، مشيرًا إلى أن هذه المشكلة ليست جديدة على سيارات الفريق.

اقرأ أيضاً:

حيث قال: "هناك عوامل كثيرة مثل القيادة خلف سيارات أخرى والتجاوز تؤثر بشكل كبير، لذلك لا أستطيع القول إننا بعيدون كثيرًا من حيث السرعة الخالصة".

وأضاف: "لو كان لدي سباق نظيف مثل جورج، لكان أداؤنا بدا أفضل، لكن ذلك لم يحدث. لذلك لا أعتقد أن الأداء كان سيئًا للغاية، لكن بعد ثلاث لفات فقط دمرنا الإطارات. علينا إصلاح ذلك".

وتابع: "الأمر الجيد هو أن هناك فجوة كبيرة بيننا وبين السيارات خلفنا مثل ريد بُل. أما الأمر السيئ فهو أن هناك فجوة كبيرة أيضًا بيننا وبين السيارات أمامنا".

واختتم: "كان ذلك مفيدًا لفهم أن السيارة ليست في المستوى الذي نحتاجه، وأن علينا تحسين ذلك".

 

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

أبرز التعليقات

المزيد من
أحمد مجدي

دانيال ريكاردو غير متحمّس للعودة إلى السباقات: "الفكرة تخيفني"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
دانيال ريكاردو غير متحمّس للعودة إلى السباقات: "الفكرة تخيفني"

مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
مكلارين تحذّر: الحادث الذي كاد يقع عند الانطلاقة في أستراليا يؤكد المخاوف المتعلقة بالسلامة

وولف يرد على انتقادات السائقين لقوانين 2026: "الجماهير هي الأولوية في الفورمولا 1"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
وولف يرد على انتقادات السائقين لقوانين 2026: "الجماهير هي الأولوية في الفورمولا 1"
المزيد من
لاندو نوريس

جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

حادث لأوسكار بياستري في لفة التحمية يحرمه من المشاركة في سباق موطنه في أستراليا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
حادث لأوسكار بياستري في لفة التحمية يحرمه من المشاركة في سباق موطنه في أستراليا

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
مكلارين

جماهير الفورمولا 1 تعيد تمثيل حادث بياستري في أستراليا بسيارات تحكم عن بعد

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تعيد تمثيل حادث بياستري في أستراليا بسيارات تحكم عن بعد

أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أعطونا رأيكم! من هو فريقكم المفضل في موسم 2026 للفورمولا 1؟

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

دانيال ريكاردو غير متحمّس للعودة إلى السباقات: "الفكرة تخيفني"

فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
دانيال ريكاردو غير متحمّس للعودة إلى السباقات: "الفكرة تخيفني"

نوريس يحذر: تآكل الإطارات ما زال نقطة ضعف مكلارين في بداية موسم 2026

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
نوريس يحذر: تآكل الإطارات ما زال نقطة ضعف مكلارين في بداية موسم 2026

جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
جماهير الفورمولا 1 تشيد بلحظة ودية بين نوريس وفيرستابن بعد سباق أستراليا

انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
انتقادات لفيراري بعد استراتيجية جائزة أستراليا: "حرموا الجماهير من سباق رائع محتمل"

ميزة

اكتشف محتوى برايم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد