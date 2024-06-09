نوريس يحذّر المشجعين مما سيحصل في 2026

في نهاية أسبوع شهدت جدلًا مُثارًا حول القوانين التي كشفت عنها فيا لموسم 2026 وبرزو مخاوف حيال أداء السيارات الجديدة، أوضح نوريس أنه قد تكون هنالك تبعات أخرى كذلك بعد تطبيق هذه القوانين.

إذ يخشى من أنه ستكون هنالك احتمالية كبيرة بأن تساهم القوانين في توسيع كبير في الفجوة بين الفرق والابتعاد عن المنافسة المتقاربة للغاية التي نشهدها حاليًا وشهدت معركة غاية في الإثارة بين السائقين السبعة الأوائل في تصفيات كندا، حيث فصلت بينهم 0.280 ثانية فقط.

وقد قال نوريس عن ذلك: "أعتقد بأنكم لن تستمتعوا بأيام كهذه مرة أخرى. لن تشهدوا جولات مثل هذه على الأرجح في 2026 و27 و28. ولكن لطالما كان الوضع هكذا".

وأضاف: "في كل مرة تكون هنالك تغييرات على القوانين، تنشأ فوارق كبيرة. وحتى في نهاية الحقبة السابقة، موسم 2021، كانت المنافسة بدأت تتقارب أكثر. وكانت المعركة ما تزال قائمة بين ريد بُل ومرسيدس، والجميع كان يقترب. ومن ثم توسعت الفوارق من جديد".

وتابع: "ريد بُل حظيت بفترة هيمنتها، والآن يبدو بأننا تمكنا من اللحاق بها. لهذا نتطلع أكثر للموسم المُقبل، إذ يجب أن نشهد موسمًا مثيرًا للجميع، من البداية وحتى النهاية. لكن بعد ذلك، كل شيء سيذهب أدراج الرياح في 2026".