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فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

نوريس يحتاج الأمطار وسيكون جاهزًا للمعركة مع راسل وهاميلتون في سباق بريطانيا

تأهّل لاندو نوريس ثالثًا لسباق جائزة بريطانيا الكبرى مُكملًا ثلاثي بريطانيًا خالصًا خلف لويس هاميلتون وجورج راسل.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس

لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

يعتقد لاندو نوريس أن بمقدوره مقارعة لويس هاميلتون أمامه ومن ثم جورج راسل في الصدارة خلال سباق سيلفرستون، وذلك بعد ندمه على "الخطأ الصغير" الذي كلفه ربما فرصة حصد بول بوزيشن تاريخي على أرضه وأمام جماهيره.

يتشارك ثنائي مرسيدس جورج راسل ولويس هاميلتون صف الانطلاق الأول في سباق الغد، بينما يتواجد نوريس في المركز الثالث في سابقة لم تحدث منذ جائزة جنوب أفريقيا الكبرى 1968 بوجود ثلاثة سائقين بريطانيين ينطلقون من المراكز الثلاثة الأولى.

وكان نوريس في المركز الثاني ضمن القسم الثالث من التصفيات بفارق 0.006 ثانية فقط خلف راسل، لكن هاميلتون نجح بالتقدم على سائق مكلارين بعدما اضطرّ نوريس لإلغاء لفته بسبب خطأ صغير عند المنعطف الثالث.

لكن سائق مكلارين ما يزال يمتلك الثقة أن بمقدوره التقدم ومقارعة مواطنيه.

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حيث قال: "أنا سعيد بالمركز الثالث، ومع وجود ثلاثة بريطانيين ضمن المراكز الثلاثة الأولى كذلك، هذا أمر رائع".

وأضاف: "قام جورج ولويس بلفات جيدة، لقد قاما بعمل رائع وخطأ صغير من قبلي في النهاية، ولكن ما يزال المركز الثالث نتيجة جيدة".

وتابع: "أريدها أن تمطر مجددًا، لذلك أنا متحمس بأننا سنخوض سباقًا جيدًا. لقد كنا سريعين، وأرى أن بوسعي مقارعة جورج وكذلك لويس. أنا متحمس لتقديم عرض جيد. أعلم بأننا سنخوض بعض المعارك الجيدة، وأتطلع لذلك".

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