نوريس يجدد عقده لعدة مواسم مع مكلارين في الفورمولا واحد

صعد نوريس صاحب الـ 21 عامًا إلى الفورمولا واحد مع مكلارين في 2019، ومنذ ذلك الحين سجّل منصتي تتويج، آخرها كان في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في أبريل/نيسان الماضي.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد البريطاني الشاب مع مكلارين نهاية هذا العام، لكنّ الفريق أعلن اليوم الأربعاء قُبيل جائزة موناكو الكبرى توقيع عقد جديد لعدة مواسم مع نوريس.

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ويُبقي العقد الجديد على نوريس ضمن صفوف مكلارين "لموسم 2022 وما بعده"، ليؤكّد ذلك بقاء تشكيلة الفريق ثابتة للموسمين المُقبلين.

حيث انضم دانيال ريكاردو إلى نوريس لموسم 2021، ويمتد عقد الأسترالي صاحب الانتصارات السبعة حتى نهاية موسم 2023.

وتعقيبًا منه على تجديد العقد، قال نوريس: "أنا سعيد جدًا بتمديد علاقتي مع مكلارين بدءًا من 2022".

وأضاف: "علاقتي تمتد مع الفريق لما يقرب من خمسة أعوام، حيث أشعر بأنني جزء من العائلة هنا، ولا يُمكنني تخيّل بدء الفصل التالي في مسيرتي في مكان آخر. لطالما مثّلت مكلارين عاملًا داعمًا كبيرًا منذ مسيرتي في فئات الناشئين، حيث استمتعت برحلة التعلّم والتطوّر منذ ذلك الوقت".

وأكمل: "التزامي مع مكلارين واضح، حيث أن هدفي هو الفوز بالسباقات وأن أصبح بطل العالم في الفورمولا واحد، كما أرغب أن أحقق ذلك مع هذا الفريق. منذ انضمامي لذلك الكيان في 2017 كان تقدمنا ثابتًا ولدينا طموحات واضحة سويًا للمستقبل".

من جهته، عقّب أندرياس سيدل مدير الفريق على ذلك قائلًا: "لاندو يمثّل دعامة أساسية في خطة استعادة أدائنا، حيث أنّ سجله حتى الآن، مع منصني تتويج، أظهر أنه منافس لا يُستهان به على المسار".

وأردف: "ونحن مثله لدينا طموحات قوية لمستقبلنا سويًا، حيث أنني مسرور بأن نواصل تلك الرحلة بين لاندو والفريق. مع لاندو ودانيال، ستكون لدينا تشكيلة موهوبة للغاية ومثيرة، حيث أنّ ذلك الإعلان هو علامة قوية على الالتزام نحو الفصل التالي في مسيرة مكلارين بدءًا من 2022".