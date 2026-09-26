تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

برياتوري يهاجم خطأ كولابينتو في باكو: "مناورة سيئة جدًا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
برياتوري يهاجم خطأ كولابينتو في باكو: "مناورة سيئة جدًا"

الفورمولا 1 تقترب من "مليار مشجع عالمي" ودومينيكالي يحتفي بنمو قاعدة الجماهير النسائية

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
الفورمولا 1 تقترب من "مليار مشجع عالمي" ودومينيكالي يحتفي بنمو قاعدة الجماهير النسائية

أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

"خطأ كبير" - كولابينتو المنهار يعتذر من غاسلي ونوريس عن حادثة باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
"خطأ كبير" - كولابينتو المنهار يعتذر من غاسلي ونوريس عن حادثة باكو

نوريس: يجب على "فيا" إيقاف كولابينتو عن المشاركة في سباق بسبب حادثة باكو

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
نوريس: يجب على "فيا" إيقاف كولابينتو عن المشاركة في سباق بسبب حادثة باكو

راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

دبليو إي سي: فاندورن يغادر فريق بيجو ضمن فئة السيارات الخارقة بعد سباق فوجي

دبليو إي سي
دبليو إي سي
فوجي
دبليو إي سي: فاندورن يغادر فريق بيجو ضمن فئة السيارات الخارقة بعد سباق فوجي

مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مكلارين "تفتح الباب على مصراعيه" أمام ماكس فيرستابن .. وزاك براون: "أكره التسابق ضده"
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

نوريس: يجب على "فيا" إيقاف كولابينتو عن المشاركة في سباق بسبب حادثة باكو

أصيب لاندو نوريس بغضب شديد بسبب خطأ فرانكو كولابينتو المكلف عند إعادة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، والذي أخرج سائق مكلارين وزميل كولابينتو في ألبين بيير غاسلي من السباق.

منشور:
فرانكو كولابينتو، ألبين ولاندو نوريس، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين

فرانكو كولابينتو، ألبين ولاندو نوريس، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين

الصورة من قبل: مايكل بوتس

قال بطل العالم الحالي لاندو نوريس إنه يعتقد أن فرانكو كولابينتو يستحق "إيقافًا عن سباق واحد على الأقل" بسبب تسببه في حادث تصادم جماعي خلال جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.

وخلال إعادة الانطلاق في اللفة 36 على شوارع باكو، أغلق كولابينتو مكابحه على إطاراته الأمامية الباردة واندفع بلا سيطرة نحو زميله في ألبين غاسلي عند المنعطف الأول، بينما اصطدمت مكلارين نوريس أيضًا بالثنائي المتشابك.

وأخرج الحادث كلًا من غاسلي ونوريس من السباق، لينهي ظهرًا محبطًا لسائق مكلارين الذي عانى من ضعف الوتيرة وارتكب خطأً بنفسه عند المنعطف الأول أدى إلى تراجعه داخل المجموعة عند إعادة الانطلاق.

وأثار حادث إعادة الانطلاق غضب نوريس، الذي رأى أن قيادة كولابينتو المتهورة يجب أن تُعاقب بشدة من جانب حكام سباقات الفورمولا 1.

وقال نوريس غاضبًا: "لم أشاهد الحادث. لقد تمّ إخراجي ببساطة. أعتقد أن 'فيا' يجب أن تكون أكثر صرامة وأن تبدأ في فرض عقوبات الإيقاف عن السباقات على هذا النوع من الأمور. هذه قيادة متهورة من بعض الأشخاص. إنها تكلف الكثير من المال، فجميع أجزائي أصبحت الآن في سلة المهملات. يجب أن يتم إيقاف الناس عن السباقات، لأن هذا النوع من القيادة لا يستحق أن يكون صاحبه في الفورمولا 1".

وعندما سُئل عما إذا كانت هناك ظروف مخففة لما حدث على حلبة باكو الزلقة، أضاف نوريس: "في الفورمولا 1، أعتقد أنك تتوقع من السائقين استباق الأمور. مستوى التماسك سيكون منخفضًا، ودرجات حرارة الإطارات ستكون منخفضة، لكنها لم تكن منخفضة إلى هذا الحد. في الفورمولا 1، نريد أن ننافس أفضل السائقين في العالم، وعندما تحدث أمور كهذه، فذلك لأن [هؤلاء السائقين] لا ينبغي أن يكونوا هناك".

وأكمل: "لم أشاهد الحادث، لكن إذا تسببت في حادث عند إعادة الانطلاق بهذه الطريقة، فيجب أن تحصل على إيقاف عن سباق واحد على الأقل".

وكان كولابينتو، الذي أثار أيضًا غضب زميله غاسلي بعدما كان الثنائي في طريقه لحصد النقاط، معتذرًا بعد ذلك.

وأقر الأرجنتيني: "خطأ كبير. أغلقت المكابح بالكامل مع إطارات باردة ومكابح باردة، وفقدت السيطرة على السيارة تمامًا. ليس هناك الكثير لأقوله سوى الاعتذار للفريق، وبيير بالطبع، ولجميع أفراد المصنع".

وأكمل: "لقد عملنا بجد كبير من أجل تسجيل النقاط، وأنا أهدرت كل ذلك بهذا الخطأ الكبير. لذلك أنا حزين جدًا من أجل الفريق. بالطبع إنها خيبة أمل كبيرة. وأعتذر للاندو أيضًا."

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق راسل يحرز فوزًا معنويًا غاليًا في باكو وسط تأدية لافتة من فريق ريد بُل

أبرز التعليقات

أحدث الأخبار

برياتوري يهاجم خطأ كولابينتو في باكو: "مناورة سيئة جدًا"

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
برياتوري يهاجم خطأ كولابينتو في باكو: "مناورة سيئة جدًا"

الفورمولا 1 تقترب من "مليار مشجع عالمي" ودومينيكالي يحتفي بنمو قاعدة الجماهير النسائية

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
الفورمولا 1 تقترب من "مليار مشجع عالمي" ودومينيكالي يحتفي بنمو قاعدة الجماهير النسائية

أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
أنتونيللي الحذر كان يقود "مثل جدته" في سباق باكو للفورمولا 1

"خطأ كبير" - كولابينتو المنهار يعتذر من غاسلي ونوريس عن حادثة باكو

فورمولا 1
F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
"خطأ كبير" - كولابينتو المنهار يعتذر من غاسلي ونوريس عن حادثة باكو

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل كتاب أوتوسبورت
جدل كبير: أي حلبة يجب أن تستضيف ختام موسم 2026 في الفورمولا 1 إذا تم تغيير الروزنامة؟

بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل ستيوارت كودلينغ
بطل إيطاليا المقبل في الفورمولا 1؟

ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
ألونسو محق في دقّ ناقوس الخطر حول الفورمولا 1.. لكن يبدو وكأن التاريخ يعيد نفسه

ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
من قبل فيليب كليرين
ما وراء محادثات رئيس "فيا" وألونسو بشأن نظام ADUO؟
شاهد المزيد