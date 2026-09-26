نوريس: يجب على "فيا" إيقاف كولابينتو عن المشاركة في سباق بسبب حادثة باكو
أصيب لاندو نوريس بغضب شديد بسبب خطأ فرانكو كولابينتو المكلف عند إعادة الانطلاق في جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، والذي أخرج سائق مكلارين وزميل كولابينتو في ألبين بيير غاسلي من السباق.
فرانكو كولابينتو، ألبين ولاندو نوريس، مكلارين وبيير غاسلي، ألبين
الصورة من قبل: مايكل بوتس
قال بطل العالم الحالي لاندو نوريس إنه يعتقد أن فرانكو كولابينتو يستحق "إيقافًا عن سباق واحد على الأقل" بسبب تسببه في حادث تصادم جماعي خلال جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1.
وخلال إعادة الانطلاق في اللفة 36 على شوارع باكو، أغلق كولابينتو مكابحه على إطاراته الأمامية الباردة واندفع بلا سيطرة نحو زميله في ألبين غاسلي عند المنعطف الأول، بينما اصطدمت مكلارين نوريس أيضًا بالثنائي المتشابك.
وأخرج الحادث كلًا من غاسلي ونوريس من السباق، لينهي ظهرًا محبطًا لسائق مكلارين الذي عانى من ضعف الوتيرة وارتكب خطأً بنفسه عند المنعطف الأول أدى إلى تراجعه داخل المجموعة عند إعادة الانطلاق.
وأثار حادث إعادة الانطلاق غضب نوريس، الذي رأى أن قيادة كولابينتو المتهورة يجب أن تُعاقب بشدة من جانب حكام سباقات الفورمولا 1.
وقال نوريس غاضبًا: "لم أشاهد الحادث. لقد تمّ إخراجي ببساطة. أعتقد أن 'فيا' يجب أن تكون أكثر صرامة وأن تبدأ في فرض عقوبات الإيقاف عن السباقات على هذا النوع من الأمور. هذه قيادة متهورة من بعض الأشخاص. إنها تكلف الكثير من المال، فجميع أجزائي أصبحت الآن في سلة المهملات. يجب أن يتم إيقاف الناس عن السباقات، لأن هذا النوع من القيادة لا يستحق أن يكون صاحبه في الفورمولا 1".
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك ظروف مخففة لما حدث على حلبة باكو الزلقة، أضاف نوريس: "في الفورمولا 1، أعتقد أنك تتوقع من السائقين استباق الأمور. مستوى التماسك سيكون منخفضًا، ودرجات حرارة الإطارات ستكون منخفضة، لكنها لم تكن منخفضة إلى هذا الحد. في الفورمولا 1، نريد أن ننافس أفضل السائقين في العالم، وعندما تحدث أمور كهذه، فذلك لأن [هؤلاء السائقين] لا ينبغي أن يكونوا هناك".
وأكمل: "لم أشاهد الحادث، لكن إذا تسببت في حادث عند إعادة الانطلاق بهذه الطريقة، فيجب أن تحصل على إيقاف عن سباق واحد على الأقل".
وكان كولابينتو، الذي أثار أيضًا غضب زميله غاسلي بعدما كان الثنائي في طريقه لحصد النقاط، معتذرًا بعد ذلك.
وأقر الأرجنتيني: "خطأ كبير. أغلقت المكابح بالكامل مع إطارات باردة ومكابح باردة، وفقدت السيطرة على السيارة تمامًا. ليس هناك الكثير لأقوله سوى الاعتذار للفريق، وبيير بالطبع، ولجميع أفراد المصنع".
وأكمل: "لقد عملنا بجد كبير من أجل تسجيل النقاط، وأنا أهدرت كل ذلك بهذا الخطأ الكبير. لذلك أنا حزين جدًا من أجل الفريق. بالطبع إنها خيبة أمل كبيرة. وأعتذر للاندو أيضًا."
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