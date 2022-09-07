نوريس يتوقع "نهاية أسبوع صعبة" على مكلارين في مونزا
يتوقّع لاندو نوريس أن يخوض فريقه مكلارين "نهاية أسبوع صعبة" في جائزة إيطاليا الكبرى، وذلك بعد عام واحد فقط من أداء استثنائي ظهر به الفريق البريطاني في مونزا في 2021.
تقدّم دانيال ريكاردو الموسم الماضي ثنائية غير متوقعة لمكلارين في مونزا أمام زميله نوريس، إذ وبينما ساهمت في ذلك الحادثة التي جمعت ماكس فيرشتابن ولويس هاميلتون، إلّا أن ثنائي مكلارين كان تنافسيًا طوال نهاية الأسبوع، حيث تأهّل نوريس رابعًا.
مع ذلك وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما كنت هنالك أيّة إشارة بأن سيارة هذا العام يمكنها تكرار ذاك الأداء، أوضح نوريس أنه يتوقّع سيناريو صعبًا للغاية.
فقال: "لا أتوقّع ذلك للأسف. أريد الحفاظ على ثقتي واعتقادي، لكنني أرى بأنها ستكون نهاية أسبوع صعبة للغاية علينا".
وأضاف: "لا أعلم كيف ستكون حرارة الجو ومثل هذه الأمور، لكنني أعتقد بأننا في موقع الآن يجعلنا نفهم بشكل كبير نقاط القوة والضعف لدينا".
وتابع: "إذ بتنا نعرف الآن أين سنظهر بأداء جيّد وأين سنظهر بأداء ضعيف. بات ذلك واضحًا بالنسبة لنا".
وأكمل: "أعتقد بأن علينا الآن البدء في وضع خطط جيدة لكيفية مجابهة تلك المشاكل، سيستغرق ذلك وقتًا بالطبع، لكن الهدف واضح أمامنا".
واختتم: "هدفنا التالي هو فهم تلك المشاكل ووضع حلول لها في جوهر السيارة. نعلم بأن ذلك سيستغرق وقتًا، لكننا سنواصل الضغط من الآن وصاعدًا".
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