نوريس يتوقع مشاكل جديدة لأحد أهم العوامل الحاسمة في السباقات

يعود السبب الرئيسي في ذلك التوقع إلى وحدات الطاقة الجديدة التي تم إدخالها هذا العام.

ومع القوانين الجديدة، تم رفع مستوى القدرة الكهربائية بشكل كبير، ليتم تحقيق توازن يقارب 50-50 مع محرك الاحتراق الداخلي.

وهذا يفرض على السائقين إدارة الطاقة بدقة أكبر بكثير من حيث توقيت استخدامها والحفاظ عليها خلال اللفة.

ومن المتوقع ألا يؤثر هذا الوضع بشكل مباشر على المعارك داخل الحلبة فقط، بل أيضاً على لحظات الانطلاق التي غالباً ما تحدد مصير السباقات.

وعندما سُئل: "هل ستكون الانطلاقات أكثر صعوبة هذا الموسم؟"، أجاب نوريس: "ستكون أكثر صعوبة بشكل كبير".

وضمن شرحه لتعقيد النظام الجديد، أوضح نوريس الفرق مقارنة بالسنوات السابقة قائلاً:

"في السابق، كنت تستخدم البطارية لموازنة الشاحن التوربيني، وكان هناك انتقال سلس جداً بين البطارية ومحرك الاحتراق الداخلي".

وأكمل: "الآن، باتت الأمور أكثر تعقيداً بكثير. في اللحظة التي تبدأ فيها باستخدام البطارية في أي موقف، تكون قد استهلكت بالفعل جزءاً كبيراً من الطاقة التي يمكنك استخدامها لبقية اللفة".

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: مكلارين

ومشيراً إلى تصريح سائق هاس إستيبان أوكون بعد الاختبارات التمهيدية في برشلونة بأن التجاوز قد يكون صعباً هذا الموسم، شدد نوريس على أن استخدام الطاقة في المكان الصحيح سيكون أمراً بالغ الأهمية.

لكنه أضاف أن ذلك قد لا يكون دائماً في الأمتار الأولى من السباق.

حيث قال البريطاني: "قد تحصل على انطلاقة أفضل، لكن في حلبات مثل المكسيك، على سبيل المثال، قد تستنزف البطارية بالكامل قبل الوصول حتى إلى المنعطف الأول".

وأضاف: "ستكون هناك بعض التعقيدات. في الوقت الحالي، أصعب جزء هو الحفاظ على الشاحن التوربيني في النقطة المثالية. لأنك لم تعد تملك مخزون الطاقة المثالي لسدّ النقص باستخدام البطارية كما في السابق. وهذا يجعل الأمور صعبة للغاية".

وأضاف سائق مكلارين أن تأثيرات هذا النظام الجديد ستظهر بوضوح في السباقات الأولى من الموسم:

"أعتقد أننا سنرى العديد من سيناريوهات الانطلاق المختلفة في البحرين".