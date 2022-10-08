نوريس يتوقّع تلقي فيرشتابن لعقوبة لقاء حادثتهما الوشيكة في تصفيات سوزوكا

أحرز سائق ريد بُل قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الخامسة هذا الموسم بعد تفوّقه على شارل لوكلير بـ 0.010 ثانية في القسم الثالث.

لكن سيتعيّن على الهولندي المثول أمام المراقبين بعد التصفيات لقاء واقعته مع نوريس، حيث كان سائق ريد بُل يسير ببطء ويتموّج لتحمية إطاراته وانزلق، في الوقت الذي كان فيه نوريس قادمًا خلفه بسرعة واضطرّ لتفادي الاصطدام به وانزلق قليلًا وخرج عن المسار.

وقال فيرشتابن حول ما حدث: "كنت أقود ببطء وبدأت بالتسارع لكنّ إطاراتي كانت باردة، لذا انزلقت قليلًا".

وأضاف: "ومن ثمّ كان نوريس يُحاول تجاوزي في ذات الوقت، لذا تعيّن عليّ تفاديه قليلًا. لم يحدث أيّ شيء لحسن الحظ".

وسيمثل الثنائيّ أمام المراقبين على الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما يترك قطب الانطلاق الأوّل مؤقّتًا.

وشعر نوريس أنّه "من الواضح" أنّ فيرشتابن كان يُحاول منعه من تجاوزه، وهو أمرٌ "لا يُمكنك فعله".

وقال لقناة "سكاي سبورتس اف1": "دائمًا ما يتجاوز الجميع قبل المنعطف الأخير، بالرغم من اتّفاق الجميع على عدم فعل ذلك".

وأضاف: لا يهم. كان ليفعل الأمر ذاته لو كان في موقعي، لكنّني لم أكن لأتوجّه نحو مثلما فعل هو".

وعندما سُئل إن كان يتوقّع تلقي فيرشتابن لعقوبة، أجاب: "أجل، بالتأكيد".