نوريس يتوقّع تلقي فيرشتابن لعقوبة لقاء حادثتهما الوشيكة في تصفيات سوزوكا
يتوقّع لاندو نوريس أن يتلقّى ماكس فيرشتابن عقوبة لقاء حادثتهما الوشيكة عند منعطف "130آر" في القسم الثالث من التجارب التأهيليّة لجائزة اليابان الكبرى التي باتت تحت التحقيق.
أحرز سائق ريد بُل قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الخامسة هذا الموسم بعد تفوّقه على شارل لوكلير بـ 0.010 ثانية في القسم الثالث.
لكن سيتعيّن على الهولندي المثول أمام المراقبين بعد التصفيات لقاء واقعته مع نوريس، حيث كان سائق ريد بُل يسير ببطء ويتموّج لتحمية إطاراته وانزلق، في الوقت الذي كان فيه نوريس قادمًا خلفه بسرعة واضطرّ لتفادي الاصطدام به وانزلق قليلًا وخرج عن المسار.
وقال فيرشتابن حول ما حدث: "كنت أقود ببطء وبدأت بالتسارع لكنّ إطاراتي كانت باردة، لذا انزلقت قليلًا".
وأضاف: "ومن ثمّ كان نوريس يُحاول تجاوزي في ذات الوقت، لذا تعيّن عليّ تفاديه قليلًا. لم يحدث أيّ شيء لحسن الحظ".
وسيمثل الثنائيّ أمام المراقبين على الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما يترك قطب الانطلاق الأوّل مؤقّتًا.
وشعر نوريس أنّه "من الواضح" أنّ فيرشتابن كان يُحاول منعه من تجاوزه، وهو أمرٌ "لا يُمكنك فعله".
وقال لقناة "سكاي سبورتس اف1": "دائمًا ما يتجاوز الجميع قبل المنعطف الأخير، بالرغم من اتّفاق الجميع على عدم فعل ذلك".
وأضاف: لا يهم. كان ليفعل الأمر ذاته لو كان في موقعي، لكنّني لم أكن لأتوجّه نحو مثلما فعل هو".
وعندما سُئل إن كان يتوقّع تلقي فيرشتابن لعقوبة، أجاب: "أجل، بالتأكيد".
فيرشتابن يتفوّق بـ 0.010 ثانية على لوكلير وينطلق أوّلًا في سوزوكا
فيرشتابن يُحافظ على قطب الانطلاق الأوّل في اليابان
أحدث الأخبار
بينوتو "متشائمٌ" حيال تأخير نتيجة سقف النفقات ويريد المزيد من الوضوح من قبل "فيا"
يرغب ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري بالحصول على المزيد من الواضح من قبل "فيا" حيال أسباب تأخير الإعلان عن نتيجة سقف النفقات لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّه اعترف بأنّه يشعر بـ "التشاؤم".
ريكاردو: لن أكون في الفورمولا واحد في 2023
اعترف دانيال ريكاردو للمرّة الأولى بأنّه لن يكون في بطولة العالم للفورمولا واحد في موسم 2023.
راسل: سوزوكا "فضحت" ضعف مرسيدس على الخطوط المستقيمة
يعتقد جورج راسل أنّ متطلّبات حلبة سوزوكي "فضحت" ضعف مرسيدس على الخطوط المستقيمة بعد اكتفائه بالمركز الثامن في تصفيات جائزة اليابان الكبرى.
فيتيل: توجيه الشكر "العفوي" إلى سوزوكا كان التصرف المناسب بعد تصفيات "رائعة"
قال سيباستيان فيتيل سائق أستون مارتن عبارة "أريغاتو سوزوكا" على اللاسلكي وذلك كتعبير عفوي عن الشكر بعد تحقيقه لأفضل مركز انطلاق له هذا الموسم خلال تصفيات جائزة اليابان الكبرى على حلبة سوزوكا.