نوريس يتلقى عقوبة التراجع 5 مراكز في سباق سبا-فرانكورشان

تعرّض نوريس لحادث على سرعة عالية عند أعلى منعطف راديون واصطدم بقوّة بالحواجز الجانبيّة في بداية القسم الثالث ما تسبّب في نقله إلى المستشفى للخضوع لبعض الفحوصات الاحترازيّة.

وفي حين أنّ نوريس حصل على الضوء الأخضر للتسابق، فإنّ سيارته تعرّضت لضرر كبير.

وأورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" ليلة السبت عن أنّ فحوصات مكلارين الأوليّة أظهرت حاجتها لعلبة تروس جديدة، لكنّ الهيكل والمحرّك على ما يرام.

وأكّدت مكلارين رسميًا الآن أنّ نوريس سيحصل على علبة تروس جديدة وسيتراجع خمسة مراكز من مكان تأهّله.

نتيجة لذلك سينطلق البريطاني الشاب من المركز الـ 14، وذلك بعد تطبيق عقوبة فالتيري بوتاس لقاء حادثة اللفّة الأولى من سباق المجر.

وسينطلق شارل لوكلير ونيكولاس لاتيفي من المركزين التاسع والعاشر تواليًا الآن أمام كارلوس ساينز الإبن وبوتاس، في حين سيصطفّ فرناندو ألونسو في المركز الـ 13.

يُشار إلى أنّ زميله دانيال ريكاردو سينطلق من المركز الرابع على شبكة الانطلاق.