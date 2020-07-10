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نوريس يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق لتجاهله الأعلام الصفراء

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نوريس يتلقى عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق لتجاهله الأعلام الصفراء
10-07-2020

تلقى لاندو نوريس عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة انطلاق سباق جائزة ستيريا الكبرى على إثر تجاهله الأعلام الصفراء خلال التجارب الحرّة الأولى اليوم الجمعة.

تمّ التحقيق في واقعة تجاوز البريطاني لبيير غاسلي سائق ألفا تاوري بعدما تسبّب نيكولاس لاتيفي برفع الأعلام الصفراء إثر توقّف سيارته ويليامز على المسار.

كما تلقّى نوريس كذلك نقطتي عقوبة، وهي أولى نقاطه خلال فترة الأشهر الـ 12 الحالية.

وجاء في قرار فيا لتلك الواقعة: "استمع المراقبون إلى سائق السيارة 4 (لاندو نوريس) وممثل الفريق، كما راجعوا دليل الفيديو. حيث أظهر الفيديو بوضوح تجاوز سائق السيارة 4 للسيارة 10 بينما كانت لوحة الأضواء الصفراء مرئية بوضوح وتمّ التلويح بالأعلام الصفراء".

وتبدو الإشارة إلى مقطع الفيديو في ذلك البيان مثيرة للاهتمام بالنظر إلى أنّه وعندما تمّ التحقيق في إسراع لويس هاميلتون تحت الأعلام الصفراء الأسبوع الماضي لم تكن هنالك أدلة فيديو متاحة في جلسة الاستماع الأولى.

حيث أفلت البريطاني من العقوبة، قبل أن يظهر فيديو بزاوية 360 درجة على حساب الفورمولا واحد على تويتر، ليُعاد التحقيق ويحصل هاميلتون على العقوبة.

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