جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى

نوريس يتكلم عن ناحية مختلفة يجب الانتباه عليها أثناء سنّ قوانين 2026 الجديدة

قال لاندو نوريس أنه يتوجب أثناء سنّ القوانين الجديدة، ضمان ألا تكون السيارات مرهقة بدنياً بشكل مفرط للسائقين.

Upd:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

زاك موجر/ صور لات

عودة حقبة المؤثرات الأرضية في 2022، والطريقة التي أصبح فيها ارتفاع الجزء الخلفي من السيارة حاسمًا للأداء حاليًا، عوامل تعني ضرورة تشغيل الفرق للسيارات بارتفاعات منخفضة جدًا على المسار مع أنظمة تعليق قاسية.

وهذا يعني أن الظروف قد تصبح غير مريحة للسائقين، وكانت هناك شكاوى متتالية من قبل نجوم بارزين حول الوضع الذي لا يجب أن يستمر على المدى الطويل.

ومع بدء "فيا" العمل على سنّ لوائح 2026، يرى نوريس أن أحد الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار هو تجنب المشاكل البدنية المفرطة.

وحين سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يجب العمل على تحسين راحة السائق، أجاب نوريس: "هل يمكن أن تكون أفضل؟ وهل كانت أفضل قبل بضع سنوات مع السيارات القديمة؟ الجواب نعم 100٪".

وأكمل: "هناك بالتأكيد بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن الوضع ليس سيئًا وأنه كان أسوأ بكثير قبل سنوات عديدة وكل هذه الأمور، ولكنني أعتقد أن الزمن تغير".

وأردف: "أعتقد أننا نشتكي (أكثر من اللزوم) أحيانًا، ولكن بعض الشكاوي تكون بالفعل لأسباب وجيهة، من أجل أجسادنا ولناحيتي السلامة والصحة. لذلك أعتقد أن هناك مجالات للتحسين بالتأكيد".

بالمقابل، يرى نوريس أنه ليس من مسؤولية الفرق التركيز على راحة السائق، لأن عملهم يتمحور حول إنتاج سيارات تقدم أعلى سرعة ممكنة.

وبدلاً من ذلك، يعتقد أن الأمر يعود إلى "فيا" لسنّ لوائح تضمن ألا تضطر الفرق إلى الذهاب إلى أقصى الحدود فيما يتعلق بهذا الجانب.

فقال: "أعتقد أنه جانب يحتاج إلى التحسين قليلاً - لأن الفرق تصنع فقط أسرع السيارات، ثم نقودها".

وأكمل: "هناك لحظات معينة يبدأ ذلك بالتأثير عليك. بالتأكيد ليس الوضع سيئًا كما كان قبل عامين. تحسنت الأمور منذ ذلك الحين، مع الارتدادات وغيرها".

وأردف: "لكن لا يزال عليك تشغيل تلك السيارات المنخفضة جدًا وصلبة، وكل هذه الأمور. وهذا يؤثر عليك".

اقرأ أيضاً:

واسترسل: "أنا أعاني كثيرًا مع جسمي وظهري وكل هذه الأمور. أضطر إلى القيام بالكثير الآن، ما لم أكن بحاجة إلى القيام به قبل بضع سنوات".

وتابع: "لن أقول أن ذلك بسبب السيارة، أعتقد أنه عليّ التأقلم مع بعضها بشكل طبيعي، ولكن أعتقد أن الأمور بحاجة إلى التحسين على المدى الطويل".

من جهته، يتفق زميل نوريس ضمن فريق مكلارين، أوسكار بياستري، على أن الأمور باتت أفضل مقارنة بالسنوات الأخيرة، ولكن هناك بالتأكيد المزيد الذي يمكن القيام به لمساعدة السائقين.

فقال: "قدت سيارة موسم 2022 في وقت سابق من هذا العام، وقد تقدمنا بالتأكيد خطوات إلى الأمام من حيث الارتدادات وتحسين الراحة".

واختتم: "أشعر أنه تمت معالجتها بشكل جيد، ولكن ذلك أمر يجب أن نواصل الانتباه إليه مستقبلاً".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق وولف لن يقع في "فخ هورنر" حيال هيمنة ريد بُل
المقال التالي أستون مارتن: ألونسو "الثعلب العجوز"يجلب قيمة أكبر من مجرد الأداء

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
أول حزمة تحديثات كبيرة لفريق مكلارين ليست بعيدة

أول حزمة تحديثات كبيرة لفريق مكلارين ليست بعيدة

فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
أول حزمة تحديثات كبيرة لفريق مكلارين ليست بعيدة أول حزمة تحديثات كبيرة لفريق مكلارين ليست بعيدة
مواعيد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد

مواعيد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
مواعيد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد مواعيد جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2024 في الفورمولا واحد
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
مكلارين غير متفاجئة من سرعة ريد بُل الكبيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

مكلارين غير متفاجئة من سرعة ريد بُل الكبيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد

فورمولا 1
مكلارين غير متفاجئة من سرعة ريد بُل الكبيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد مكلارين غير متفاجئة من سرعة ريد بُل الكبيرة لموسم 2024 في الفورمولا واحد
بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة

بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة بياستري يحذّر أن "ريد بُل تخادع" ولم تكشف وتيرتها الحقيقية في تجارب البحرين الحرة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

تحليل: هل يفتح عقد سريٌ البابَ أمام احتمال خروج فيرستابن من ريد بُل؟

تحليل: هل يفتح عقد سريٌ البابَ أمام احتمال خروج فيرستابن من ريد بُل؟

F1 فورمولا 1
تحليل: هل يفتح عقد سريٌ البابَ أمام احتمال خروج فيرستابن من ريد بُل؟ تحليل: هل يفتح عقد سريٌ البابَ أمام احتمال خروج فيرستابن من ريد بُل؟
أستون مارتن: ألونسو "الثعلب العجوز"يجلب قيمة أكبر من مجرد الأداء

أستون مارتن: ألونسو "الثعلب العجوز"يجلب قيمة أكبر من مجرد الأداء

F1 فورمولا 1
أستون مارتن: ألونسو "الثعلب العجوز"يجلب قيمة أكبر من مجرد الأداء أستون مارتن: ألونسو "الثعلب العجوز"يجلب قيمة أكبر من مجرد الأداء
نوريس يتكلم عن ناحية مختلفة يجب الانتباه عليها أثناء سنّ قوانين 2026 الجديدة

نوريس يتكلم عن ناحية مختلفة يجب الانتباه عليها أثناء سنّ قوانين 2026 الجديدة

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
نوريس يتكلم عن ناحية مختلفة يجب الانتباه عليها أثناء سنّ قوانين 2026 الجديدة نوريس يتكلم عن ناحية مختلفة يجب الانتباه عليها أثناء سنّ قوانين 2026 الجديدة
وولف لن يقع في "فخ هورنر" حيال هيمنة ريد بُل

وولف لن يقع في "فخ هورنر" حيال هيمنة ريد بُل

F1 فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى
وولف لن يقع في "فخ هورنر" حيال هيمنة ريد بُل وولف لن يقع في "فخ هورنر" حيال هيمنة ريد بُل

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط