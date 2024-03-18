نوريس يتكلم عن ناحية مختلفة يجب الانتباه عليها أثناء سنّ قوانين 2026 الجديدة

عودة حقبة المؤثرات الأرضية في 2022، والطريقة التي أصبح فيها ارتفاع الجزء الخلفي من السيارة حاسمًا للأداء حاليًا، عوامل تعني ضرورة تشغيل الفرق للسيارات بارتفاعات منخفضة جدًا على المسار مع أنظمة تعليق قاسية.

وهذا يعني أن الظروف قد تصبح غير مريحة للسائقين، وكانت هناك شكاوى متتالية من قبل نجوم بارزين حول الوضع الذي لا يجب أن يستمر على المدى الطويل.

ومع بدء "فيا" العمل على سنّ لوائح 2026، يرى نوريس أن أحد الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار هو تجنب المشاكل البدنية المفرطة.

وحين سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان يجب العمل على تحسين راحة السائق، أجاب نوريس: "هل يمكن أن تكون أفضل؟ وهل كانت أفضل قبل بضع سنوات مع السيارات القديمة؟ الجواب نعم 100٪".

وأكمل: "هناك بالتأكيد بعض الأشخاص الذين يعتقدون أن الوضع ليس سيئًا وأنه كان أسوأ بكثير قبل سنوات عديدة وكل هذه الأمور، ولكنني أعتقد أن الزمن تغير".

وأردف: "أعتقد أننا نشتكي (أكثر من اللزوم) أحيانًا، ولكن بعض الشكاوي تكون بالفعل لأسباب وجيهة، من أجل أجسادنا ولناحيتي السلامة والصحة. لذلك أعتقد أن هناك مجالات للتحسين بالتأكيد".

بالمقابل، يرى نوريس أنه ليس من مسؤولية الفرق التركيز على راحة السائق، لأن عملهم يتمحور حول إنتاج سيارات تقدم أعلى سرعة ممكنة.

وبدلاً من ذلك، يعتقد أن الأمر يعود إلى "فيا" لسنّ لوائح تضمن ألا تضطر الفرق إلى الذهاب إلى أقصى الحدود فيما يتعلق بهذا الجانب.

فقال: "أعتقد أنه جانب يحتاج إلى التحسين قليلاً - لأن الفرق تصنع فقط أسرع السيارات، ثم نقودها".

وأكمل: "هناك لحظات معينة يبدأ ذلك بالتأثير عليك. بالتأكيد ليس الوضع سيئًا كما كان قبل عامين. تحسنت الأمور منذ ذلك الحين، مع الارتدادات وغيرها".

وأردف: "لكن لا يزال عليك تشغيل تلك السيارات المنخفضة جدًا وصلبة، وكل هذه الأمور. وهذا يؤثر عليك".

واسترسل: "أنا أعاني كثيرًا مع جسمي وظهري وكل هذه الأمور. أضطر إلى القيام بالكثير الآن، ما لم أكن بحاجة إلى القيام به قبل بضع سنوات".

وتابع: "لن أقول أن ذلك بسبب السيارة، أعتقد أنه عليّ التأقلم مع بعضها بشكل طبيعي، ولكن أعتقد أن الأمور بحاجة إلى التحسين على المدى الطويل".

من جهته، يتفق زميل نوريس ضمن فريق مكلارين، أوسكار بياستري، على أن الأمور باتت أفضل مقارنة بالسنوات الأخيرة، ولكن هناك بالتأكيد المزيد الذي يمكن القيام به لمساعدة السائقين.

فقال: "قدت سيارة موسم 2022 في وقت سابق من هذا العام، وقد تقدمنا بالتأكيد خطوات إلى الأمام من حيث الارتدادات وتحسين الراحة".

واختتم: "أشعر أنه تمت معالجتها بشكل جيد، ولكن ذلك أمر يجب أن نواصل الانتباه إليه مستقبلاً".