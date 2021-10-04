نوريس يتكلم عن مشاكله النفسية التي أدت إلى معاناته من الاكتئاب

كشف سائق مكلارين الذي كاد أن يحقق الفوز في سباق جائزة روسيا الكبرى، أن الابتسامات وصوره الضاحكة التي عُرف بها عبر مسيرته حتى الآن، لا تعكس الحقيقة حيال مشاعره الفعلية.

حيث أوضح أن الشكوك لطالما كانت تشغله حيال قدرته على تقديم أداءٍ كافٍ في الفورمولا واحد خلال موسمه كناشئ، وهذا ما أثر عليه بشكل كبير.

وضمن معرض كلامه برنامج "هذا الصباح" المباشر، كشف نوريس أن حقيقة ما يشعر به السائقون خلف الكواليس مختلفة بالكامل عما يراه المتابعون.

فقال: "أعتقد أن الناس، مما يرونه على التلفاز، لا يدركون الكثير من الأمور التي يمرّ لها السائق".

وتابع: "ذلك أمر مؤسف بعض الشيء، لكن بات هناك الكثير من البرامج الآن التي يمكن عبرها رؤية ما يمرّ به السائق خلف الكواليس، وكمية الضغط التي يعاني منها والتي يضطر للتأقلم معها".

وأردف: "خاصة في عمري، الوصول إلى الفورمولا واحد بعمر 19 عاماً، هناك الكثير من الأنظار المسلطة عليك. لذا، التعامل مع كل هذه الأمور، يؤثر عليك".

بالمقابل، أوضح نوريس أن الضغط الكبير الذي يتعرض له لضمان عدم إفساد فرصته في الفورمولا واحد كان قاسياً للغاية.

فقال: "كنت أفكر: لو سارت الأمور بشكل خاطئ، إن لم أخرج في الحصة المقبلة وأقدم الأداء المطلوب، فما الذي سيحصل لي؟".

وأكمل: "ما نتائج كل هذا؟ هل سأتواجد في الفورمولا واحد الموسم المقبل أم لا؟ ما الذي سأقوم به؟ فأنا لست جيداً في العديد من مجالات الحياة الأخرى".

وتابع: "لذا، كل هذا الضغط، ومن ثم شعور الاكتئاب في العديد من الأوقات عندما أعاني من عطلة نهاية أسبوع سيئة، والتفكير بأنني لست جيداً بما يكفي في مجال عملي".

واسترسل: "عندما تبدأ الأمور بالتراكم خلال الموسم، من ثم هناك الضغط من مواقع التواصل الاجتماعي، كل ذلك يؤذيك حقاً".

تصوير: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، أوضح نوريس أنّ المزيج بين الدعم الذي تلقاه من فريقه مكلارين، إضافة إلى العمل مع مؤسسة "مايند" الخيرية للصحة الذهنية، ساعده على التواجد في وضع أفضل الآن.

فقال: "تجمعنا شراكة مع ’مايند’، وهذا ما ساعدني بشكل هائل، وكذلك ساعد العديد من الأشخاص ضمن مكلارين، وكذلك العالم بشكل عام".

وتابع: "الكلام مع مكلارين، ومع الأشخاص حولي وكذلك أصدقائي الذين أثق بهم، إضافة إلى ’مايند’، كل ذلك جعلني في وضع أفضل الآن. أنا أكثر سعادة وبوسعي الاستمتاع بما أقوم به".

ويتجه نوريس إلى جولة تركيا، بعد فوز مكلارين في سباق مونزا وتحقيقه لقطب الانطلاق الأول في روسيا.

لكن، أكد البريطاني أن الفريق يبقي على توقعاته منطقية، حيث يعي تماماً أن السيارة غير قادرة على مجاراة سيارات ريد بُل ومرسيدس في جميع الحلبات.

فقال: "بالطبع، هناك الكثير من التوقعات بعد مونزا، عندما حققنا الثنائية، وكذلك في سوتشي عندما حققت قطب الانطلاق الأول وكدتُ أفوز بالسباق".

واختتم: "لذا يتوقع الناس الكثير من الأمور الرائعة. لكن أمامنا حاجز إن صح التعبير، لأننا منطقياً لسنا بقدر سرعة مرسيدس وريد بُل. لذا ما زال أمامنا الكثير من العمل. لكن كل سباق يمثل فرصة".