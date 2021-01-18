نوريس يتكلم عن تعامله "الأكثر جدية" مع مواقع التواصل الاجتماعي

لفت نوريس الأنظار خلال مسيرته كناشئ عبر منشوراته في قنوات التواصل الاجتماعيّ، كما واصل هذه المقاربة خلال أول موسم له في الفورمولا واحد عام 2019.

لكن سائق مكلارين صرح قبيل انطلاق موسم 2020 المنصرم أنه يودّ تخفيف المُزاح خلال عامه الثاني في البطولة، مشيراً إلى نواحٍ يودّ التركيز عليها بشكل أكبر.

وتعقيباً على مقاربته حيال المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في 2020، أوضح نوريس أنه اختار عدم إثارة ضجة حيال ما يحصل على الحلبة، كما كان يفعل سابقاً.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبوت.كوم": "بشكل عام، أود القول أن أحداث الموسم الماضي كانت أقل نسبياً، أعتقد أنني أنشر على مواقع التواصل بشكل أساسي، وبعضها منشورات للمزاح".

وأكمل: "عندما كنت أواجه أياماً صعبة في 2019، فإنني على الدوام كنت آخذ الأمور بمنحىً مرح، أو أحاول تقديم مزحة عما حصل على مواقع التواصل الاجتماعي".

وتابع: "أغلب الأحيان العام الماضي كنتُ أكتب ’يومٌ صعبٌ، نواصل العمل نحو الجولة التالية’ أو شيء من هذا القبيل".

وأردف: "الناس تحبُ هذا، لكنهم في بعض الأحيان يظنون ’أوه، إنه لا يقوم بأي عمل، لهذا السبب لا يقدم أداءً جيداً، لأنه منشغل بالمُزاح’".

واسترسل: "هكذا هي الحياة، وهكذا هو واقع مواقع التواصل الاجتماعي، إنها الفكرة التي يكوّنها الناس عنك".

بالمقابل، كشف نوريس أنه ما زال يتلقى رسائل مفادها أنه لا يقدم كامل جهده بسبب مقاربته تلك مع قنوات التواصل الاجتماعي، لكنه أوضح أن طاقم الفريق يعلم تماماً كمية التزامه وإصراره وجهده.

فقال: "ما زلت أتلقى أموراً مماثلة من الكثير من الناس، حيال أنني ألقي الكثير من النكات، ولا أعمل بالشكل الكافي وغير ذلك".

وأردف: "لكن ضمن الفريق، فإن الطاقم يعلم تماماً ما أقوم به، وهذا هو الأمر الأهم من وجهة نظري. أعلم نفسي جيداً، وأعلم أنني أعمل بجدّ".

واسترسل: "بتُ أنشر منشورات من قبيل ’نعمل بجدّ، نستعد للجولة المقبلة’. ولم أعد ألقي النُكاتِ حيال ذلك، وبذلك فإن الناس ستنظر إليّ بشكل مختلف، وأنني أعمل بجد وأقوم بعمل أفضل".

واستطرد: "الناس ترسم لي صورتين عندما أنشرُ على مواقع التواصل الاجتماعي. لكنني أقوم بذلك حقاً، أعود إلى المصنع، إلى المنزل، وأفكر في الجولة المقبلة وكيفية تحسين الأداء".

وأضاف: "هذا كل عملي ببساطة، لكنني ما زلتُ كما أنا، ما زلتُ أقول ما يجول في ذهني، ما زلتُ أضحك، لأنني أضحك على النُكات عندما تكون مضحكة!".

واختتم: "لا أحاول أن أكون شخصية مزيفة، بطبعٍ لا يشبهني".