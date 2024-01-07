اشترك
فورمولا 1
أخبار

نوريس يتكلم حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد

قال لاندو نوريس سائق مكلارين بأن انتقاداته الشديدة لنفسه أدت به لتقديم مجموعة من أفضل سباقاته على الإطلاق في الفورمولا واحد خلال موسم 2023 المنصرم.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
لاندو نوريس، مكلارين

أكمل نوريس موسم 2023 بالمركز السادس ضمن ترتيب بطولة السائقين، كأفضل نتائجه في الفورمولا واحد بعد تحقيق سبع منصات تتويج.

لكن زميله أوسكار بياستري كان الذي انتزع فوزاً بأحد السباقات من براثن ريد بُل، حين فاز بالسباق القصير في قطر.

وشعر نوريس حينها "بأنه كان يجب أن ينافس على قطبي انطلاق وربما على الفوز بسباقين، لولا أخطاؤه في التصفيات".

حيث تسببت مشكلة في نظام الوقود بانطلاقه من المركز 19 في المكسيك، لينهي خامساً.

كما خسر فرصة قطب الانطلاق الأول في جولة أبوظبي الختامية بسبب خطأ خلال المقطع الأخير من آخر لفة له في القسم الثالث للتصفيات.

ومن المعروف عن نوريس انتقاده الشديد والعلنيّ لنفسه، وهو أمر يراه أندريا ستيلا مدير الفريق "طريقة لتحليل أدائه الشخصي، لكنه يستحق بعض الاهتمام والانتباه لأنه أحياناً يقسو جداً على نفسه".

لكن نوريس، يرى الأمر من منظور مختلف، حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنزعج من نفسي أيام السبت، والناس يقولون لي ’لا يجب أن تقسو على نفسك’، لكن الكثير من أفضل تأدياتي جاء في اليوم التالي مباشرة".

وأكمل: "ذلك لا يؤثر عليّ حين أقود في اليوم التالي، لأنني أقول في نفسي ’لقد أخفقت يوم السبت’".

وأضاف: "لمجرد قول ذلك، فإنني لا أعنيه حرفياً. آراء الناس مختلفة حول ذلك. لكنني لطالما فكرتُ بالأمر من هذا المنظور".

واسترسل: "منذ الكارتينغ، لطالما كنت هكذا. هذه هي الطريقة التي تطورت عبرها كسائق لأصل إلى ما أنا عليه".

واستكمل: "ربما في بعض الأحيان قد لا يكون ذلك التصرف المثالي، لكن لأنني أهتم كثيراً بعملي وأحاول تقديم الأفضل لصالح الفريق".

واستطرد: "أنا دائماً صادق جداً حين أقيّم جودة العمل الذي قمت به".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، علّق نوريس على أدائه الإجمالي في 2023: "كان من الواضح أن هناك مجالات أحتاج للعمل عليها وحالات لم أكن أقدم دوماً كما يجب".

وأضاف: "لكن كانت هناك حالات كثيرة أعود فيها بقوة في اليوم التالي".

وأردف: "كان ذلك بسبب خيبتي يوم السبت ومحاولة التعويض يوم الأحد. أعتقد أن هذا هو السبب بالتحديد".

واسترسل: "أعتقد أن كل تلك السباقات حقاً.. كانت من بعض أفضل سباقاتي!".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق ألونسو: حقبة المؤثرات الأرضية في الفورمولا واحد "محيّرة"
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
ريد بُل تتكلم حول أهمية نيوي ضمن فريقها في الفورمولا واحد

ريد بُل تتكلم حول أهمية نيوي ضمن فريقها في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

ريد بُل تتكلم حول أهمية نيوي ضمن فريقها في الفورمولا واحد ريد بُل تتكلم حول أهمية نيوي ضمن فريقها في الفورمولا واحد

هورنر: هزيمة بيريز في ميامي كانت "ضربة نفسية موجعة" له

هورنر: هزيمة بيريز في ميامي كانت "ضربة نفسية موجعة" له

فورمولا 1

هورنر: هزيمة بيريز في ميامي كانت "ضربة نفسية موجعة" له هورنر: هزيمة بيريز في ميامي كانت "ضربة نفسية موجعة" له

فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024 فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
نوريس: 2023 أفضل مواسمي على الإطلاق في الفورمولا واحد

نوريس: 2023 أفضل مواسمي على الإطلاق في الفورمولا واحد

فورمولا 1

نوريس: 2023 أفضل مواسمي على الإطلاق في الفورمولا واحد نوريس: 2023 أفضل مواسمي على الإطلاق في الفورمولا واحد

مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري

مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري

فورمولا 1

مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري مكلارين تكشف موقفها من التوتر بين نوريس وبياستري

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مكلارين
More from
مكلارين
مكلارين تشير "لأروع منصة تتويج" حققها بياستري في 2023

مكلارين تشير "لأروع منصة تتويج" حققها بياستري في 2023

فورمولا 1

مكلارين تشير "لأروع منصة تتويج" حققها بياستري في 2023 مكلارين تشير "لأروع منصة تتويج" حققها بياستري في 2023

بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024

بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024

فورمولا 1

بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024 بياستري يتكلم حول توقعاته لمستوى مكلارين في 2024

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

نوريس يتكلم حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد

نوريس يتكلم حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

نوريس يتكلم حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد نوريس يتكلم حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد

ألونسو: حقبة المؤثرات الأرضية في الفورمولا واحد "محيّرة"

ألونسو: حقبة المؤثرات الأرضية في الفورمولا واحد "محيّرة"

F1 فورمولا 1

ألونسو: حقبة المؤثرات الأرضية في الفورمولا واحد "محيّرة" ألونسو: حقبة المؤثرات الأرضية في الفورمولا واحد "محيّرة"

فيا: محركات الفورمولا واحد المستقبلية ستُطور وفقاً لأهميتها للسيارات التجارية

فيا: محركات الفورمولا واحد المستقبلية ستُطور وفقاً لأهميتها للسيارات التجارية

F1 فورمولا 1

فيا: محركات الفورمولا واحد المستقبلية ستُطور وفقاً لأهميتها للسيارات التجارية فيا: محركات الفورمولا واحد المستقبلية ستُطور وفقاً لأهميتها للسيارات التجارية

ريد بُل تتكلم حول أهمية نيوي ضمن فريقها في الفورمولا واحد

ريد بُل تتكلم حول أهمية نيوي ضمن فريقها في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

ريد بُل تتكلم حول أهمية نيوي ضمن فريقها في الفورمولا واحد ريد بُل تتكلم حول أهمية نيوي ضمن فريقها في الفورمولا واحد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك