نوريس يتكلم حول فائدة انتقاد نفسه في موسم 2023 للفورمولا واحد
قال لاندو نوريس سائق مكلارين بأن انتقاداته الشديدة لنفسه أدت به لتقديم مجموعة من أفضل سباقاته على الإطلاق في الفورمولا واحد خلال موسم 2023 المنصرم.
أكمل نوريس موسم 2023 بالمركز السادس ضمن ترتيب بطولة السائقين، كأفضل نتائجه في الفورمولا واحد بعد تحقيق سبع منصات تتويج.
لكن زميله أوسكار بياستري كان الذي انتزع فوزاً بأحد السباقات من براثن ريد بُل، حين فاز بالسباق القصير في قطر.
وشعر نوريس حينها "بأنه كان يجب أن ينافس على قطبي انطلاق وربما على الفوز بسباقين، لولا أخطاؤه في التصفيات".
حيث تسببت مشكلة في نظام الوقود بانطلاقه من المركز 19 في المكسيك، لينهي خامساً.
كما خسر فرصة قطب الانطلاق الأول في جولة أبوظبي الختامية بسبب خطأ خلال المقطع الأخير من آخر لفة له في القسم الثالث للتصفيات.
ومن المعروف عن نوريس انتقاده الشديد والعلنيّ لنفسه، وهو أمر يراه أندريا ستيلا مدير الفريق "طريقة لتحليل أدائه الشخصي، لكنه يستحق بعض الاهتمام والانتباه لأنه أحياناً يقسو جداً على نفسه".
لكن نوريس، يرى الأمر من منظور مختلف، حيث قال في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أنزعج من نفسي أيام السبت، والناس يقولون لي ’لا يجب أن تقسو على نفسك’، لكن الكثير من أفضل تأدياتي جاء في اليوم التالي مباشرة".
وأكمل: "ذلك لا يؤثر عليّ حين أقود في اليوم التالي، لأنني أقول في نفسي ’لقد أخفقت يوم السبت’".
وأضاف: "لمجرد قول ذلك، فإنني لا أعنيه حرفياً. آراء الناس مختلفة حول ذلك. لكنني لطالما فكرتُ بالأمر من هذا المنظور".
واسترسل: "منذ الكارتينغ، لطالما كنت هكذا. هذه هي الطريقة التي تطورت عبرها كسائق لأصل إلى ما أنا عليه".
واستكمل: "ربما في بعض الأحيان قد لا يكون ذلك التصرف المثالي، لكن لأنني أهتم كثيراً بعملي وأحاول تقديم الأفضل لصالح الفريق".
واستطرد: "أنا دائماً صادق جداً حين أقيّم جودة العمل الذي قمت به".
بالمقابل، علّق نوريس على أدائه الإجمالي في 2023: "كان من الواضح أن هناك مجالات أحتاج للعمل عليها وحالات لم أكن أقدم دوماً كما يجب".
وأضاف: "لكن كانت هناك حالات كثيرة أعود فيها بقوة في اليوم التالي".
وأردف: "كان ذلك بسبب خيبتي يوم السبت ومحاولة التعويض يوم الأحد. أعتقد أن هذا هو السبب بالتحديد".
واسترسل: "أعتقد أن كل تلك السباقات حقاً.. كانت من بعض أفضل سباقاتي!".
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