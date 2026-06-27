نوريس يتكلم بشكل واقعيّ: "نحن في المكان الذي نستحقه"

في التجارب التأهيلية لجائزة النمسا الكبرى، احتل لاندو نوريس المركز السادس، بينما أنهى زميله أوسكار بياستري الحصة في المركز السابع.

ورغم أن مكلارين كانت تتوقع تحقيق نتيجة أفضل قبل بداية عطلة نهاية الأسبوع، اعترف نوريس بأن الفريق يحتل المركز الذي يستحقه بعد مشاهدة منافسيه يقدمون لفات مثالية.

حيث قال بطل العالم: "ربما كان الجميع يتوقع أكثر، لكن هذا هو وضعنا".

وأكمل: "كما قال أوسكار، كان عليك أن تقدم لفة مذهلة حتى تتقدم بضعة مراكز إضافية اليوم".

وأردف: "مثل هذه اللفات لا تتكرر كثيرًا، ومن الصعب جدًا تحقيقها بالسيارة التي نمتلكها حاليًا. لذلك نحن بالضبط في المكان الذي نستحق أن نكون فيه".

وأوضح نوريس أنه في الوقت الذي تواصل فيه الفرق المنافسة في صراع البطولة إدخال تحديثات جديدة، فإن مكلارين تنظر بتفاؤل إلى عملية التطوير، لكنها تحتاج إلى العمل بكفاءة أكبر في جميع الجوانب.

حيث قال: "تجلب الفرق الأخرى حاليًا تحديثات أكثر مما نجلبه نحن".

وأكمل: "لهذا السبب، يجب على كل فرد في مكلارين أن يقدم أداءً أفضل من الجميع في الفورمولا 1".

وتابع: "لدي ثقة كبيرة بفريقي. ومعرفة حجم الإمكانات التي نمتلكها، وكوننا قريبين جدًا من منافسينا، يعد مؤشرًا إيجابيًا للمستقبل".

وأردف: "أنا متفائل للغاية. علينا فقط أن نترجم ذلك إلى واقع".

كما أوضح نوريس بشكل صريح أن أكبر مشكلة تقنية تعاني منها مكلارين هي عدم توازن الجزء الخلفي من السيارة.

حيث قال: "تكمن المشكلة الحقيقية في القسم الخلفي. السيارة غير مستقرة للغاية ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها".

وتابع: "من السهل جدًا زيادة الارتكازية في الجزء الأمامي على هذه الحلبة".

وأضاف: "لكن لا يمكننا فعل الكثير لإضافة المزيد من الدعم والتوازن والثقة إلى القسم الخلفي".

واختتم: "علينا أن ننتظر وصول قطع جديدة ومكونات أفضل تمنح القسم الخلفي مزيدًا من الارتكازية".