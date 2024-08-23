جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

نوريس يتقدم على فيرستابن خلال التجارب الحرة الأولى في زاندفورت وهاميلتون ثالثاً

سجل لاندو نوريس سائق مكلارين الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى من جائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد، متقدماً على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل بعُشري ثانية، بينما أحرز لويس هاميلتون المركز الثالث على متن مرسيدس.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: إريك جونيوس

مع عودة الفورمولا واحد في النصف الثاني للموسم على حلبة زاندفورت الهولندية، بدت فرق المقدمة جميعها سريعة مع مكلارين، مرسيدس، ريد بُل وفيراري.

ورغم البداية البطيئة بسبب المسار المبلل، لكن الأزمنة سرعان ما تحسنت مع تواصل جفاف المسار، لتنتهي الحصة مع نوريس أولاً أمام فيرستابن، هاميلتون وكارلوس ساينز سائق فيراري الذي استعمل إطارات ميديوم.

بينما أكمل جورج راسل زميل هاميلتون ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

بدأت الحصة مع مسار مبلل ورياح واضحة، وهذا ما منع الفرق من إخراج سياراتها وتجربة التحديثات الجديدة والعمل على البرامج المقررة.

رغم ذلك، خرجت بعض السيارات إلى المسار مع إطارات الأمطار لكن دون تسجيل أزمنة سريعة، وتواصل خروج السائقين في لفات استطلاعية لكن دون إكمالها.

ومع الاقتراب من منتصف الحصة، لم يكن إلا ثلاثة سائقين قد سجلوا أزمنة سريعة وهم: شارل لوكلير (فيراري)، نيكو هلكنبرغ (هاس) وجورج راسل (مرسيدس) على الترتيب، قبل أن يتقدم هلكنبرغ نحو المركز الثاني.

وتواصل تحسّن المسار، حيث بدأ السائقون بالانتقال إلى إطارات انترميديت من بينهم ماكس فيرستابن الذي وضع ريد بُل في المركز الأول المؤقت بفارق أكثر من 4 ثوانٍ أمام لوكلير.

الانتقال إلى انترميديت كان يعني تحسّن الأزمنة تدريجياً وهذا بالفعل ما حصل، حيث تقدم راسل للصدارة المؤقتة أمام فيرستابن بفارق 8 أعشار الثانية.

ومع الدخول في ربع الساعة الأخيرة، كان لاندو نوريس سائق مكلارين في الصدارة أمام راسل بفارق 0.052 ثانية فقط، وسط تحسن واضح لحالة المسار.

تحسّن المسار والانتقال لإطارات سوفت

في الدقائق العشر الأخيرة، انتقل البعض إلى إطارات سوفت الملساء، وهذا انعكس مجدداً على الأزمنة، حيث حسّن نوريس من زمنه بينما وضع راسل سيارته مرسيدس بين سائقي مكلارين، أمام أوسكار بياستري.

لكن الأسترالي اليافع عاد بلفة سريعة للغاية ليتقدم على زميله بفارق 1.3 ثانية، قبل أن يتفوق عليه راسل بفارق 0.071 ثانية.

وتواصل تبدّل المراكز سريعاً في الدقائق الأخيرة حيث تقلب مركز الصدارة مع انتقال الجميع لإطارات سوفت في اللفات الأخيرة ما عدا سائقي فيراري اللذين قررا استعمال ميديوم.

وهكذا انتهت الحصة بدقائقها الحماسية الأخيرة مع نوريس أولاً بدقيقة و12.322 ثانية، أمام ماكس فيرستابن الذي حسّن زمنه في الثواني الأخيرة وبفارق عُشري ثانية.

لويس هاميلتون تقدم للمركز الثالث على متن مرسيدس، أمام كارلوس ساينز على إطارات ميديوم، وراسل الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

أليكسندر ألبون وضع ويليامز بالمركز السادس أمام بياستري وسائقي هاس: هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن. بينما أكمل جو غوانيو سائق ساوبر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما سيرجيو بيريز سائق ريد بُل فاكتفى بالمركز الثاني عشر.

اقرأ أيضاً:

التجارب الحرة الأولى

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 17

1:12.322

   212.001
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 13

+0.201

1:12.523

 0.201 211.414
3 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 13

+0.684

1:13.006

 0.483 210.015
4 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 15

+0.752

1:13.074

 0.068 209.820
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 17

+0.820

1:13.142

 0.068 209.625
6 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 14

+0.837

1:13.159

 0.017 209.576
7 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 14

+0.908

1:13.230

 0.071 209.373
8 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 18

+1.241

1:13.563

 0.333 208.425
9 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 15

+1.275

1:13.597

 0.034 208.329
10 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 15

+1.643

1:13.965

 0.368 207.292
شاهد كامل النتائج  

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق هيل: هاميلتون ربما استهان بقدرات مرسيدس
المقال التالي لوكلير واثق من جدوى تحديثات فيراري

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
هيل: هاميلتون ربما استهان بقدرات مرسيدس

هيل: هاميلتون ربما استهان بقدرات مرسيدس

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
هيل: هاميلتون ربما استهان بقدرات مرسيدس
رسمياً: جاك دوهان سيقود مع ألبين في موسم 2025 للفورمولا واحد

رسمياً: جاك دوهان سيقود مع ألبين في موسم 2025 للفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
رسمياً: جاك دوهان سيقود مع ألبين في موسم 2025 للفورمولا واحد
ساينز يعترف: فيراري تأخرت في معركة التطوير لكن ريد بُل ما زالت تنافسية

ساينز يعترف: فيراري تأخرت في معركة التطوير لكن ريد بُل ما زالت تنافسية

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ساينز يعترف: فيراري تأخرت في معركة التطوير لكن ريد بُل ما زالت تنافسية
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
فاسور: علينا القيام بكل شيء بالشكل الصحيح في زاندفورت

فاسور: علينا القيام بكل شيء بالشكل الصحيح في زاندفورت

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فاسور: علينا القيام بكل شيء بالشكل الصحيح في زاندفورت
فاسور يستوحي من ريد بُل في محاولته لتحسين أداء فيراري

فاسور يستوحي من ريد بُل في محاولته لتحسين أداء فيراري

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
فاسور يستوحي من ريد بُل في محاولته لتحسين أداء فيراري
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيراري
More from
فيراري
لوكلير واثق من جدوى تحديثات فيراري

لوكلير واثق من جدوى تحديثات فيراري

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لوكلير واثق من جدوى تحديثات فيراري
مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024

مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
مواعيد جائزة هولندا الكبرى 2024
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

تحديثات فرق الفورمولا 1 في زاندفورت

تحديثات فرق الفورمولا 1 في زاندفورت

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تحديثات فرق الفورمولا 1 في زاندفورت
غاسلي يكشف عن الأفضلية التي سيتمتع بها أوكس مدير ألبين الجديد

غاسلي يكشف عن الأفضلية التي سيتمتع بها أوكس مدير ألبين الجديد

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
غاسلي يكشف عن الأفضلية التي سيتمتع بها أوكس مدير ألبين الجديد
ألونسو: علينا التركيز على السيارة وليس على نيوي

ألونسو: علينا التركيز على السيارة وليس على نيوي

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
ألونسو: علينا التركيز على السيارة وليس على نيوي
لوكلير واثق من جدوى تحديثات فيراري

لوكلير واثق من جدوى تحديثات فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
لوكلير واثق من جدوى تحديثات فيراري

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط