نوريس يتقدم على فيرستابن خلال التجارب الحرة الأولى في زاندفورت وهاميلتون ثالثاً

مع عودة الفورمولا واحد في النصف الثاني للموسم على حلبة زاندفورت الهولندية، بدت فرق المقدمة جميعها سريعة مع مكلارين، مرسيدس، ريد بُل وفيراري.

ورغم البداية البطيئة بسبب المسار المبلل، لكن الأزمنة سرعان ما تحسنت مع تواصل جفاف المسار، لتنتهي الحصة مع نوريس أولاً أمام فيرستابن، هاميلتون وكارلوس ساينز سائق فيراري الذي استعمل إطارات ميديوم.

بينما أكمل جورج راسل زميل هاميلتون ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

بدأت الحصة مع مسار مبلل ورياح واضحة، وهذا ما منع الفرق من إخراج سياراتها وتجربة التحديثات الجديدة والعمل على البرامج المقررة.

رغم ذلك، خرجت بعض السيارات إلى المسار مع إطارات الأمطار لكن دون تسجيل أزمنة سريعة، وتواصل خروج السائقين في لفات استطلاعية لكن دون إكمالها.

ومع الاقتراب من منتصف الحصة، لم يكن إلا ثلاثة سائقين قد سجلوا أزمنة سريعة وهم: شارل لوكلير (فيراري)، نيكو هلكنبرغ (هاس) وجورج راسل (مرسيدس) على الترتيب، قبل أن يتقدم هلكنبرغ نحو المركز الثاني.

وتواصل تحسّن المسار، حيث بدأ السائقون بالانتقال إلى إطارات انترميديت من بينهم ماكس فيرستابن الذي وضع ريد بُل في المركز الأول المؤقت بفارق أكثر من 4 ثوانٍ أمام لوكلير.

الانتقال إلى انترميديت كان يعني تحسّن الأزمنة تدريجياً وهذا بالفعل ما حصل، حيث تقدم راسل للصدارة المؤقتة أمام فيرستابن بفارق 8 أعشار الثانية.

ومع الدخول في ربع الساعة الأخيرة، كان لاندو نوريس سائق مكلارين في الصدارة أمام راسل بفارق 0.052 ثانية فقط، وسط تحسن واضح لحالة المسار.

تحسّن المسار والانتقال لإطارات سوفت

في الدقائق العشر الأخيرة، انتقل البعض إلى إطارات سوفت الملساء، وهذا انعكس مجدداً على الأزمنة، حيث حسّن نوريس من زمنه بينما وضع راسل سيارته مرسيدس بين سائقي مكلارين، أمام أوسكار بياستري.

لكن الأسترالي اليافع عاد بلفة سريعة للغاية ليتقدم على زميله بفارق 1.3 ثانية، قبل أن يتفوق عليه راسل بفارق 0.071 ثانية.

وتواصل تبدّل المراكز سريعاً في الدقائق الأخيرة حيث تقلب مركز الصدارة مع انتقال الجميع لإطارات سوفت في اللفات الأخيرة ما عدا سائقي فيراري اللذين قررا استعمال ميديوم.

وهكذا انتهت الحصة بدقائقها الحماسية الأخيرة مع نوريس أولاً بدقيقة و12.322 ثانية، أمام ماكس فيرستابن الذي حسّن زمنه في الثواني الأخيرة وبفارق عُشري ثانية.

لويس هاميلتون تقدم للمركز الثالث على متن مرسيدس، أمام كارلوس ساينز على إطارات ميديوم، وراسل الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

أليكسندر ألبون وضع ويليامز بالمركز السادس أمام بياستري وسائقي هاس: هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن. بينما أكمل جو غوانيو سائق ساوبر ترتيب المراكز العشرة الأولى.

أما سيرجيو بيريز سائق ريد بُل فاكتفى بالمركز الثاني عشر.

التجارب الحرة الأولى