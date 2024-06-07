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الشرق الأوسط
تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة كندا الكبرى

نوريس يتقدم على ساينز ولوكلير في تجارب كندا الحرة الأولى على مسار مبلل

سجل لاندو نوريس سائق مكلارين الزمن الأسرع على المسار المبلل في التجارب الحرة الأولى من جائزة كندا الكبرى لموسم 2024 في الفورمولا واحد، متقدماً على سائقي فيراري: كارلوس ساينز وشارل لوكلير.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

بداية الحصة كانت بطيئة للغاية بسبب الأمطار والمياه على الحلبة، ليخرج السائقون على إطارات الأمطار ومن ثم "انترميديت" قبل الانتقال إلى سوفت في الدقائق الأخيرة.

ونجح نوريس بتسجيل الزمن الأسرع أمام سائقي فيراري، بينما أنهى لويس هاميلتون الحصة رابعاً أمام ماكس فيرستابن الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

تأخر بدء الحصة والمسار الزلق

تسببت الأمطار بتأخير بداية الحصة لفترة طويلة، حيث بدأت أعمال سحب المياه عن المسار لمحاولة إطلاق الحصة بأسرع وقت ممكن.

وبالفعل بعد مرور 23 دقيقة تقريباً، بدأت أولى السيارات تخرج إلى المسار، أولهم كان لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي سُمع وهو يقول لفريقه بأن التماسك منخفض جداً.

وبالفعل كانت الانزلاقات واضحة مع عدة سائقين، إذ وبعد انتصاف الحصة بقليل، توقفت سيارة ساوبر التي يقودها جو غوانيو، ما أدى لرفع العلم الأحمر.

وفي الإعادة، شوهد وهو ينزلق ويرتطم بالحواجز ما أدى لتضرر السيارة وتوقفها.

تحسّن حالة المسار والانتقال إلى سوفت

مع الدخول في العشرين دقيقة الأخيرة بدأ خط التسابق يظهر على المسار، لتصبح الأزمنة أفضل وأفضل مع مرور الوقت على إطارات "انترميديت".

وكان هاميلتون في الصدارة المؤقتة، أمام شارل لوكلير سائق فيراري ويوكي تسونودا على متن آربي، قبل أن يسجل كارلوس ساينز الزمن الأسرع المؤقت على متن فيراري.

لوكلير عاد وحسّن زمنه ليتقدم للمركز الثاني بفارق 0.075 ثانية خلف ساينز، وأمام دانيال ريكاردو الذي وضع سيارته آربي أمام زميله تسونودا بالمركز الثالث.

خلف ثنائي فيراري، تقدم فالتيري بوتاس على متن ساوبر نحو المركز الثالث المؤقت أمام سيرجيو بيريز (ريد بُل) وسيارتي آربي.

لكن وفي الدقيقة الأخيرة، انتقل لوكلير إلى إطارات سوفت وسجل الزمن الأسرع المؤقت بفارق تجاوز ثانيتين أمام زميله، الذي عاد وتقدم عليه.

إلا أن لاندو نوريس وضع سيارته مكلارين بالمركز الأول أمام ثنائي فيراري.

بينما أكمل هاميلتون الحصة رابعاً أمام ماكس فيرستابن وأوسكار باستري سائقا ريد بُل ومكلارين على التوالي.

بيير غاسلي على متن ألبين أنهى سابعاً متقدماً على بوتاس، بيريز وجورج راسل (مرسيدس) الذي أكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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التجارب الحرة الأولى:

 

   
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2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 8

1:24.435

   185.937
2 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 11

+0.328

1:24.763

 0.328 185.217
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 11

+0.871

1:25.306

 0.543 184.038
4 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 11

+1.535

1:25.970

 0.664 182.617
5 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 10

+2.067

1:26.502

 0.532 181.494
6 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 7

+2.319

1:26.754

 0.252 180.966
7 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault 8

+3.149

1:27.584

 0.830 179.251
8 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 11

+3.235

1:27.670

 0.086 179.076
9 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 10

+3.623

1:28.058

 0.388 178.287
10 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 9

+4.106

1:28.541

 0.483 177.314
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