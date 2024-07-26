نوريس يتقدم على زميله بياستري خلال التجارب الحرة الثانية في سبا وفيرستابن ثالثاً
سجل لاندو نوريس أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة بلجيكا الكبرى في الفورمولا واحد، متقدماً على زميله في مكلارين، أوسكار بياستري، بينما حلّ ماكس فيرستابن ثالثاً على متن ريد بُل.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
أكملت مكلارين التجارب الحرة الثانية بالمركزين الأول والثاني مع نوريس وبياستري توالياً، وأمام فيرستابن الذي كان الأسرع خلال التجارب الحرة الأولى.
شارل لوكلير وكارلوس ساينز أكملا ترتيب المراكز الخمسة الأولى لصالح فيراري.
مجريات الحصة
بدأت فرق المقدمة الحصة الثانية بإطارات ميديوم، ما عدا لاندو نوريس (مكلارين) وشارل لوكلير (فيراري) اللذين اختارا سوفت.
لكن رغم ذلك كانت الصدارة المبدئية لـ ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على إطارات ميديوم أمام نوريس (سوفت)، جورج راسل، كارلوس ساينز وأوسكار بياستري ولوكلير.
ومع انقضاء أول عشرين دقيقة، انتقل ساينز لإطارات سوفت بدوره ليقفز إلى المركز الأول المؤقت مسجلاً أسرع مقطعٍ ثانٍ.
لكن بياستري انتزع الصدارة بفارق أكثر من 6 أعشار الثانية أمام الإسباني، مباشرة مع انتقاله لإطارات سوفت بدوره وكان الأسرع كذلك في المقطع الثاني.
وتتالت الأزمنة السريعة مع الانتقال إلى سوفت، حيث ضغط فيرستابن بقوة وكان الأسرع في المقطع الثاني لكنه تأخر خلف بياستري بفارق 0.002 ثانية فقط.
لكن نوريس لم يلبث أن سجل لفة ممتازة كان الأسرع فيها خلال القسمين الثاني والثالث، منحته المركز الأول المؤقت أمام زميله بياستري بفارق عُشري ثانية تقريباً.
بينما تقدم سائقا فيراري إلى المركزين الرابع والخامس خلف فيرستابن وأمام راسل وإستيبان أوكون (ألبين).
ومع الدخول في القسم الأخير للحصة، انتقل السائقون لإجراء محاكاة المسافات الطويلة حيث بدت وتيرة مكلارين قوية للغاية بشكل خاص مع نوريس.
وهكذا انتهت الحصة مع ثنائي مكلارين بالمركزين الأول والثاني مع نوريس أولاً أمام بياستري.
فيرستابن ثالثاً أمام سيارتي فيراري: لوكلير وساينز.
جورج راسل وضع مرسيدس بالمركز السادس أمام إستيبان أوكون (ألبين) وكيفن ماغنوسن (هاس).
بينما أكمل سيرجيو بيريز ولويس هاميلتون ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح ريد بُل ومرسيدس.
التجارب الحرة الثانية
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|19
|
1:42.260
|246.571
|2
|أ. بياستري مكلارين
|81
|McLaren
|Mercedes
|23
|
+0.215
1:42.475
|0.215
|246.054
|3
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|26
|
+0.217
1:42.477
|0.002
|246.049
|4
|ش. لوكلير فيراري
|16
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.577
1:42.837
|0.360
|245.188
|5
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|25
|
+0.838
1:43.098
|0.261
|244.567
|6
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|24
|
+1.030
1:43.290
|0.192
|244.112
|7
|إ. أوكون ألبين
|31
|Alpine
|Renault
|23
|
+1.141
1:43.401
|0.111
|243.850
|8
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|21
|
+1.225
1:43.485
|0.084
|243.652
|9
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|24
|
+1.244
1:43.504
|0.019
|243.607
|10
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|25
|
+1.259
1:43.519
|0.015
|243.572
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