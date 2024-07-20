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تقرير التجارب التأهيليّة
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

حجزت مكلارين صف الانطلاق الأول مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري بفارق ضئيل لم يتجاوز 0.022 ثانية فقط، بينما تأهل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ثالثاً في تصفيات جائزة المجر الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

بدت مكلارين سريعة للغاية خلال الجولة على حلبة هنغارورينغ بشكل خاص في التجارب الحرة الثالثة.

وفي التصفيات، تألق كل من نوريس وبياستري ليسجلا أسرع زمنين أمام فيرستابن في الحصة التي شهدت حادثتين رُفع فيهما العلم الأحمر: مرة مع سيرجيو بيريز في القسم الأول، ومرة مع يوكي تسونودا في القسم الثالث.

كارلوس ساينز وضع فيراري بالمركز الرابع أمام لويس هاميلتون الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

القسم الأول: حادثة بيريز وخروج راسل

هطلت الأمطار قبل التصفيات، ومع بداية الحصة، خرج جميع السائقين على إطارات سوفت لمحاولة تسجيل زمن سريع مبكراً قبل عودة المياه مجدداً.

مكلارين التي بدت سريعة في التجارب الحرة الثالثة تصدرت الأزمنة المؤقتة مع سائقيها أوسكار بياستري ولانس سترول، قبل أن يتفوق عليهما ماكس فيرستابن، كارلوس ساينز ولويس هاميلتون سائقو ريد بُل، فيراري ومرسيدس مع وجود الأمطار على بعض أجزاء الحلبة لكنها لم تكن غزيرة لدرجة تعيق السائقين.

لكن بيريز وقع ضحية لحادثة (يبدو أنها ستقضي على مستقبله مع ريد بُل) مع بقاء 7 دقائق حتى انتهاء القسم الأول حين فقد السيطرة على السيارة في المنعطف الثامن بسبب انخفاض التماسك، وتضررت سيارته بشكل كبير ليتم رفع العلم الأحمر.

ومع إزالة السيارة عاد الجميع مجدداً على إطارات سوفت، رغم أن المسار كان رطباً بعض الشيء، قبل أن يبدأ بالجفاف خلال الدقيقة الأخيرة، ما أدى لتحسن مفاجئ في أزمنة آخر السائقين الذين بقوا على الحلبة.

وبسبب ذلك تقدم دانيال ريكاردو للمركز الأول على متن آربي أمام هاميلتون أما زميله جورج راسل فخرج من القسم الأول، مع بيريز، جو غوانيو، وسائقي ألبين: إستيبان أوكون وبيير غاسلي.

القسم الثاني: معركة آخر مراكز التأهل

خرج أغلب السائقين على مجموعات قديمة من إطارات سوفت ما عدا ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي قفز للمركز الأول مباشرة واقترب منه بياستري بفارق 0.015 ثانية (على إطارات سوفت مستعملة).

لاحقاً خرجت سيارتا فيراري على مجموعة جديدة من إطارات سوفت ليتقدم كارلوس ساينز للمركز الثالث أمام فرناندو ألونسو (مجموعة جديدة من سوفت)، نوريس وشارل لوكلير.

وفي الطلعات التالية حسّن لوكلير زمنه ليصبح خلف زميله خامساً، بينما انتزع نوريس المركز الأول المؤقت أمام فيرستابن.

ورغم محاولات سائقي هاس: هلكنبرغ وماغنوسن، وفالتيري بوتاس سائق ساوبر، الاقتراب من آخر مراكز التأهل في معركة محمومة، لكنهم لم يفلحوا ليفلت بذلك لويس هاميلتون من تهديد الخروج من القسم الثاني حيث تأهل عاشراً إلى القسم الأخير. 

وهكذا خرج نيكو هلكنبرع، فالتيري بوتاس، سائقا ويليامز: أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت، وكيفن وماغنوسن من القسم الثاني.

القسم الثالث: تهديدات الأمطار وحادثة تسونودا

مباشرة مع بداية القسم الأخير، سُمع فريق ريد بُل وهو يقول لسائقه أن الطلعة السريعة الأولى ستكون حاسمة للغاية، لأن الأمطار قد تعيق الطلعة الثانية.

وبالفعل، سجل فيرستابن لفة سريعة أولى وضعته بالمركز الأول المؤقت مع دقيقة و15.555 ثانية، ولم يبدُ أن أحداً قادر على زحزحة الهولندي عن الصدارة المؤقتة قبل أن يأتي نوريس بلفة صاروخية من دقيقة و15.227 ثانية، وضعته بالمركز الأول أمام الهولندي وبفارق 0.328 ثانية.

في الطلعات السريعة الثانية، خرج السائقون على إطارات سوفت جديدة على أمل التحسين، وبالفعل نجح بياتري بالتقدم للمركز الثاني بفارق 0.022 ثانية فقط خلف زميله نوريس، ليتفوق على فيرستابن الذي حسّن زمنه محاولاً التقدم لكنه لم يفلح وبقي ثالثاً بفارق 0.046 ثانية.

إلا أن حادثة عنيفة أخرى حصلت قبل الدخول في آخر دقيقتين، كان بطلها يوكي تسونودا الذي فقد السيطرة وارتطم بالحاجز بعد قفزه فوق الحفف الجانبية، وتم رفع العلم الأحمر.

قبل العلم الأحمر، كان الترتيب كالتالي:

نوريس وبياستري أمام فيرستابن، ساينز رابعاً أمام هاميلتون ولوكلير، أما سائقا أستون مارتن: ألونسو وسترول فكانا بالمركزين السابع والثامن أمام تسونودا وريكاردو.

ومع استئناف الحصة بدا من الواضح أن حالة المسار وكذلك الإطارات لن تسمح بتحسين للأزمنة.

وهكذا انتهت التصفيات بتواجد ثنائي مكلارين في المقدمة مع نوريس وبياستري، أمام فيرستابن، وبقيت المراكز التالية على حالها، ما عدا ريكاردو الذي بات تاسعاً بعد حادثة زميله.

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التصفيات

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 7

1:15.227

   209.653
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 8

+0.022

1:15.249

 0.022 209.592
3 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 6

+0.046

1:15.273

 0.024 209.525
4 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 7

+0.469

1:15.696

 0.423 208.354
5 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 9

+0.627

1:15.854

 0.158 207.920
6 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 6

+0.678

1:15.905

 0.051 207.780
7 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 5

+0.816

1:16.043

 0.138 207.403
8 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 6

+1.017

1:16.244

 0.201 206.856
9 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 8

+1.220

1:16.447

 0.203 206.307
10 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull 5

+1.250

1:16.477

 0.030 206.226
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