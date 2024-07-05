نوريس يتقدم ثنائية مكلارين أمام زميله بياستري في تجارب سيلفرستون الثانية وبيريز ثالثاً

تمتلك التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون أهمية كبيرة لأنها تقام في توقيت قريب من توقيت السباق والتصفيات.

ومع التوقعات بهطول أمطار قبل 20 دقيقة من نهاية الحصة، سارعت الفرق لإكمال برامجها بأسرع وقت، لكن الأمطار لم تهطل حتى الدقائق الأخيرة.

وتقدم نوريس ثنائية مكلارين لينهي أمام بياستري، بينما أكمل بيريز ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

مجريات الحصة

بدأ الجميع تقريباً على إطارات ميديوم، حيث كان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل المتصدّر المبدئي للأزمنة.

بينما شوهد شارل لوكلير وهو يعاني مع سيارته فيراري، حيث سُمع وهو يقول لفريقه بأنه يعاني ضمن المنعطفات السريعة.

وبعد ربع ساعة من بداية التجارب، بات فيرستابن أول المنتقلين إلى إطارات سوفت وسجل زمناً سريعاً ليحسّن توقيته مع الإطارات الجديدة بأكثر من نصف ثانية مع دقيقة و27.233 ثانية معززاً موقعه في صدارة الترتيب المبدئي.

بينما واصل بقية السائقين الدوران على إطارات ميديوم، حيث حسّن سائقا فيراري: كارلوس ساينز وشارل لوكلير من أزمنتهما ليتقدما للمركزين الثاني والثالث خلف بطل العالم.

الانتقال إلى سوفت

سرعان ما تبدلت المراكز مع انتقال بقية السائقين إلى سوفت، حيث تقدم فالتيري بوتاس للمركز الثاني المؤقت على متن ساوبر، وكذلك فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بات بالمركز الثالث.

لانس سترول (الذي أنهى التجارب الحرة الأولى ثانياً) تقدم للمركز الثاني المؤقت خلف فيرستابن بفارق 0.041 ثانية على متن أستون مارتن.

لكن مع إكمال سائقي الصدارة لفاتهم المتقاربة على الإطارات السريعة تلك، تقلبت المراكز بشكل سريع، حيث بات أوسكار بياستري بالمركز الأول خلف مقود مكلارين متقدماً على نيكو هلكنبرغ سائق هاس وشارل لوكلير سائق فيراري الذي بات أمام فيرستابن.

لاندو نوريس وضع سيارته مكلارين أمام زميله بياستري بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية ليتصدر الأزمنة مع انتصاف الحصة، بينما كان سيرجيو بيريز ثالثاً بفارق 4 أعشار الثانية تقريباً.

ومع توقعات بهطول الأمطار بدأ السائقون محاكاة السباق مع الدخول في الدقائق الـ 25 الأخيرة، لكن الأمطار لم تبدأ بالهطول إلا في آخر الحصة، حيث قام البعض بتجربة إطارات انترميديت قبل النهاية.

وهكذا انتهت الحصة مع نوريس أولاً أمام زميله بياستري ومن ثم بيريز، هلكنبرغ ولوكلير الذي لم يكن مرتاحاً على متن فيراري لكنه أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

هاميلتون اكتفى بالمركز السادس أمام فيرستابن، ساينز وسترول، أما جورج راسل فأكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

التجارب الحرة الثانية