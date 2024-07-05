جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

نوريس يتقدم ثنائية مكلارين أمام زميله بياستري في تجارب سيلفرستون الثانية وبيريز ثالثاً

سجل لاندو نوريس الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة بريطانيا الكبرى في الفورمولا واحد، أمام زميله أوسكار بياستري، بينما أحرز سيرجيو بيريز سائق ريد بُل المركز الثالث.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

تمتلك التجارب الحرة الثانية في سيلفرستون أهمية كبيرة لأنها تقام في توقيت قريب من توقيت السباق والتصفيات.

ومع التوقعات بهطول أمطار قبل 20 دقيقة من نهاية الحصة، سارعت الفرق لإكمال برامجها بأسرع وقت، لكن الأمطار لم تهطل حتى الدقائق الأخيرة.

وتقدم نوريس ثنائية مكلارين لينهي أمام بياستري، بينما أكمل بيريز ترتيب المراكز الثلاثة الأولى.

مجريات الحصة

بدأ الجميع تقريباً على إطارات ميديوم، حيث كان ماكس فيرستابن سائق ريد بُل المتصدّر المبدئي للأزمنة.

بينما شوهد شارل لوكلير وهو يعاني مع سيارته فيراري، حيث سُمع وهو يقول لفريقه بأنه يعاني ضمن المنعطفات السريعة.

وبعد ربع ساعة من بداية التجارب، بات فيرستابن أول المنتقلين إلى إطارات سوفت وسجل زمناً سريعاً ليحسّن توقيته مع الإطارات الجديدة بأكثر من نصف ثانية مع دقيقة و27.233 ثانية معززاً موقعه في صدارة الترتيب المبدئي.

بينما واصل بقية السائقين الدوران على إطارات ميديوم، حيث حسّن سائقا فيراري: كارلوس ساينز وشارل لوكلير من أزمنتهما ليتقدما للمركزين الثاني والثالث خلف بطل العالم.

الانتقال إلى سوفت

سرعان ما تبدلت المراكز مع انتقال بقية السائقين إلى سوفت، حيث تقدم فالتيري بوتاس للمركز الثاني المؤقت على متن ساوبر، وكذلك فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن بات بالمركز الثالث.

لانس سترول (الذي أنهى التجارب الحرة الأولى ثانياً) تقدم للمركز الثاني المؤقت خلف فيرستابن بفارق 0.041 ثانية على متن أستون مارتن.

لكن مع إكمال سائقي الصدارة لفاتهم المتقاربة على الإطارات السريعة تلك، تقلبت المراكز بشكل سريع، حيث بات أوسكار بياستري بالمركز الأول خلف مقود مكلارين متقدماً على نيكو هلكنبرغ سائق هاس وشارل لوكلير سائق فيراري الذي بات أمام فيرستابن.

لاندو نوريس وضع سيارته مكلارين أمام زميله بياستري بفارق أكثر من 3 أعشار الثانية ليتصدر الأزمنة مع انتصاف الحصة، بينما كان سيرجيو بيريز ثالثاً بفارق 4 أعشار الثانية تقريباً.

ومع توقعات بهطول الأمطار بدأ السائقون محاكاة السباق مع الدخول في الدقائق الـ 25 الأخيرة، لكن الأمطار لم تبدأ بالهطول إلا في آخر الحصة، حيث قام البعض بتجربة إطارات انترميديت قبل النهاية.

وهكذا انتهت الحصة مع نوريس أولاً أمام زميله بياستري ومن ثم بيريز، هلكنبرغ ولوكلير الذي لم يكن مرتاحاً على متن فيراري لكنه أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

هاميلتون اكتفى بالمركز السادس أمام فيرستابن، ساينز وسترول، أما جورج راسل فأكمل ترتيب المراكز العشرة الأولى.

اقرأ أيضاً:

التجارب الحرة الثانية

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 26

1:26.549

   245.035
2 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 24

+0.331

1:26.880

 0.331 244.102
3 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 25

+0.434

1:26.983

 0.103 243.813
4 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari 26

+0.441

1:26.990

 0.007 243.793
5 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 27

+0.601

1:27.150

 0.160 243.345
6 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 26

+0.653

1:27.202

 0.052 243.200
7 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 21

+0.684

1:27.233

 0.031 243.114
8 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 31

+0.700

1:27.249

 0.016 243.069
9 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 21

+0.725

1:27.274

 0.025 243.000
10 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 26

+0.745

1:27.294

 0.020 242.944
شاهد كامل النتائج  

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق آبل تعلن موعد الإعلان التشويقي الأول لفيلم براد بيت الذي سيحمل اسم "اف1"

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
هورنر: "اعتقدنا أن تمديد عقد بيريز" سيساعده 

هورنر: "اعتقدنا أن تمديد عقد بيريز" سيساعده 

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هورنر: "اعتقدنا أن تمديد عقد بيريز" سيساعده 
نوريس يتصدر أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة بريطانيا الكبرى

نوريس يتصدر أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة بريطانيا الكبرى

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
نوريس يتصدر أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة بريطانيا الكبرى
ألونسو يريد أداءً أفضل من أستون مارتن في سيلفرستون

ألونسو يريد أداءً أفضل من أستون مارتن في سيلفرستون

فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ألونسو يريد أداءً أفضل من أستون مارتن في سيلفرستون
كارلوس ساينز الإبن
More from
كارلوس ساينز الإبن
ساينز يعلّق على دراما نوريس وفيرستابن في النمسا وتأثيرها على الفورمولا 1

ساينز يعلّق على دراما نوريس وفيرستابن في النمسا وتأثيرها على الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
ساينز يعلّق على دراما نوريس وفيرستابن في النمسا وتأثيرها على الفورمولا 1
مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024

مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
مواعيد جائزة بريطانيا الكبرى 2024
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أستون مارتن رايسينغ
More from
أستون مارتن رايسينغ
راسل يرث الفوز بعد معركةٍ داميةٍ دمّرت سباق فيرستابن ونوريس في النمسا

راسل يرث الفوز بعد معركةٍ داميةٍ دمّرت سباق فيرستابن ونوريس في النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
راسل يرث الفوز بعد معركةٍ داميةٍ دمّرت سباق فيرستابن ونوريس في النمسا
فيرستابن يضرب بقبضة حديدية ويثبت تفوّقه في تصفيات النمسا

فيرستابن يضرب بقبضة حديدية ويثبت تفوّقه في تصفيات النمسا

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن يضرب بقبضة حديدية ويثبت تفوّقه في تصفيات النمسا
فيرستابن يصدّ هجمات مكلارين ليفوز بالسباق القصير لجائزة النمسا الكبرى

فيرستابن يصدّ هجمات مكلارين ليفوز بالسباق القصير لجائزة النمسا الكبرى

فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
فيرستابن يصدّ هجمات مكلارين ليفوز بالسباق القصير لجائزة النمسا الكبرى

أحدث الأخبار

ريد بُل تعترف بتأخرها الواضح خلف مكلارين في سيلفرستون

ريد بُل تعترف بتأخرها الواضح خلف مكلارين في سيلفرستون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
ريد بُل تعترف بتأخرها الواضح خلف مكلارين في سيلفرستون
فريق "يخفي أداءه": نوريس يكشف عن التهديد الأكبر لمكلارين في سيلفرستون

فريق "يخفي أداءه": نوريس يكشف عن التهديد الأكبر لمكلارين في سيلفرستون

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
فريق "يخفي أداءه": نوريس يكشف عن التهديد الأكبر لمكلارين في سيلفرستون
الكرة في ملعب "فيا" الآن بعد تأكّد مكلارين من خرق فيرستابن للقوانين في النمسا

الكرة في ملعب "فيا" الآن بعد تأكّد مكلارين من خرق فيرستابن للقوانين في النمسا

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
الكرة في ملعب "فيا" الآن بعد تأكّد مكلارين من خرق فيرستابن للقوانين في النمسا
هورنر: "اعتقدنا أن تمديد عقد بيريز" سيساعده 

هورنر: "اعتقدنا أن تمديد عقد بيريز" سيساعده 

F1 فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
هورنر: "اعتقدنا أن تمديد عقد بيريز" سيساعده 

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط