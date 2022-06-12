نوريس يتقبّل أوامر مكلارين بعد "القرار الصعب" بعدم تجاوز ريكاردو في باكو

بدأ السائقان السباق على استراتيجيتين مختلفتين، حيث انطلق نوريس على إطارات ميديوم بينما تواجد ريكاردو خلفه على إطارات هارد.

وتمتع ريكاردو بوتيرة جيدة وكان خلف نوريس في القسم الأول من السباق، وقبل توقّف الأخير كان الأسترالي قد انصاع لتعليمات الفريق بالانتظار خلف البريطاني عندما كانت لديه الفرصة لتجاوزه.

لاحقًا، تقدم ريكاردو في الأمام عندما تمكن من التوقف تحت سيارة الأمان الافتراضية وخرج أمام زميله.

وكان ريكاردو في ملاحقة فرناندو ألونسو في المراحل الأخيرة من السباق، بينما كان نوريس خلفه وطلب من الفريق إذا من الممكن أن يتجاوز زميله ويهجم على سيارة ألبين.

لكن مكلارين أخبرت نوريس بأن يبقى في مركزه، حيث تقبّل ذلك بالرُغم من إحباطه الواضح، ليعبر ثنائي الفريق خط النهاية في المركزين الثامن والتاسع.

"أعتقد بأن الأمر بسيط للغاية" قال نوريس، مُضيفًا: "كانت هنالك لفة مباشرة قبل توقفي والتي كان بمقدور دانيال تجاوزي خلالها، ولم يفعل ذلك. أعتقد أن الفريق أخبره بأن يدافع أمام (بيير) غاسلي حتى أتوقف، لكنني توقفت في اللفة التالية".

وتابع: "لذلك كانت هنالك لفة واحدة حيث ظل خلفي، وأعتقد بأن رد المعروف مني كان ألا أتجاوزه لاحقًا. كان بمقدوري ذلك، حيث كنت بجانبه عند المنعطف الأول. كان قرارًا صعبًا في الحقيقة".

وأكمل: "لكنني ذهبت مع القرار الذي اتخذناه كفريق. كان أمرًا صعبًا للغاية. لا سيّما وأنني توقعت أن يكون لديه وتيرة أسرع ويتمكن من الهجوم على فرناندو بشكل أفضل".

واختتم: "لقد تقبلت القرار. وبصراحة، لو كنت أنهيت ثامنًا اليوم أو تاسعًا، فليست تلك نهاية العالم، لن يغير ذلك كثيرًا. نريد فقط أن نحرز أفضل مركز ممكن. الأمر بهذه البساطة".