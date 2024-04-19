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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى
تقرير التجارب

نوريس يتفوق في الأمطار ليخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير في الصين

لمع نجم لاندو نوريس سائق مكلارين في تصفيات السباق القصير لجائزة الصين الكبرى من موسم 2024 في الفورمولا واحد ليسجل أسرع الأزمنة في حصة شهدت هطول الأمطار.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

لويس هاميلتون بدوره أظهر صلابة معدنه تحت الأمطار ليتأهل ثانياً على متن مرسيدس، وأمام فرناندو ألونسو الذي وضع سيارته أستون مارتن بالمركز الثالث في حصة أكدت على أهمية الخبرة والموهبة على المسارات المبللة.

القسمان الأول والثاني وخطر الأمطار

انطلقت التصفيات القصيرة على حلبة كانت تشهد هطول أمطار خفيفة للغاية. حيث بدأت الفرق القسم الأول بإطارات ميديوم.

وبدا لاندو نوريس بالذات سريعاً في القسم الأول حيث أنهاه بين ثنائي ريد بُل ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز.

بينما نجح البطل المحلي غوانيو جو بالتأهل للقسم الثاني.

وفي القسم الأول كذلك، حصلت حادثة اشتعلت النيران فيها بشكل محدود على المنطقة العشبية، في تكرار لما حصل خلال التجارب الحرة الأولى.

ونتيجة لذلك تأجل انطلاق القسم الثاني قليلاً.

وبالفعل مع بداية القسم، أرادت الفرق استغلال الوقت بأسرع وقت ممكن خوفاً من هطول أمطار لاحقاً.

وعادت السيارات إلى الحلبة بإطارات ميديوم كذلك، ومجدداً تقدم ثنائي ريد بُل للصدارة لكن فصل بينهما هذه المرة شارل لوكلير سائق فيراري، بينما كان سائقا مكلارين: أوسكار بياستري ونوريس بالمركزين الرابع والخامس.

وكان جورج راسل تحت خطر الإقصاء مع توقعات بهطول الأمطار قبل انتهاء القسم الثاني بالفعل.

ورغم محاولته الأخيرة، لكنه لم ينجح، وبذلك فشل راسل بالتأهل للقسم الثالث والأخير، بينما نجح بذلك زميله هاميلتون وكذلك سائقا ساوبر: فالتيري بوتاس وغوانيو جو (البطل المحلي) الذي سجل عاشر أسرع الأزمنة.

ونجح فرناندو ألونسو بالتأخل للقسم الأخير، بينما فشل زميله لانس سترول، الذي كان قد سجل التوقيت في التجارب الحرة الأولى.

القسم الثالث والأخير وفوضى حذف الأزمنة

ازدادت غزارة الأمطار مع نهاية القسم الثاني، وبداية الثالث التي تأجلت بضع دقائق كذلك، قبل أن يخرج السائقون بإطارات انترميديت لمحاولة التأقلم مع سطح المسار المبتلّ، ورغم ذلك حصلت عدة انزلاقات لكن دون حوادث.

وبدا نوريس مرتاحاً للغاية على المسار المبلّل بالمياه، حيث شقّ طريقه ليسجل الزمن الأسرع المبدئي قبل أن يتفوق عليه زميله بياستري ومن ثم بوتاس وبيريز، بينما تم شطب زمن فيرستابن لخروجه عن حدود الحلبة.

ومع عودة نوريس السريعة الأخيرة ومعاناة السائقين في البقاء على المسار وتقلب المراكز وشطب زمن فيرستابن مرة ثانية، قفز ألونسو للمركز الأول المؤقت أمام بيريز ولوكلير وبياستري.

هاميلتون تقدم للمركز الأول بدوره أمام الإسباني ومن ثم فيرستابن، ساينز، بيريز، لوكلير، بياستري وبوتاس وزميله جو، لكن المراكز عادت وتقلبت مجدداً، وذلك مع عامل حاسم تمثل بإعادة زمن نوريس المشطوب (الذي خطف فيه أسرع الأزمنة) إليه مجدداً، بالتالي عاد للمركز الأول!

وبهذا انتهت الحصة مع نوريس في قطب الانطلاق الأول أمام هاميلتون وألونسو.

فيرستابن اكتفى بالمركز الرابع أمام ساينز وبيريز ولوكلير، بينما أكمل بياستري، بوتاس وجو (الذي يشارك على أرضه) ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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تصفيات السباق القصير

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 5

1:57.940

   166.386
2 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 5

+1.261

1:59.201

 1.261 164.626
3 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 5

+1.975

1:59.915

 0.714 163.645
4 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 5

+2.088

2:00.028

 0.113 163.491
5 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 5

+2.274

2:00.214

 0.186 163.238
6 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 5

+2.435

2:00.375

 0.161 163.020
7 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 5

+2.626

2:00.566

 0.191 162.762
8 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 5

+3.050

2:00.990

 0.424 162.191
9 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari 5

+3.104

2:01.044

 0.054 162.119
10 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari 5

+5.597

2:03.537

 2.493 158.847
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