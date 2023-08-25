نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا
سجل لاندو نوريس على متن مكلارين أسرع الأزمنة بفارق 0.023 ثانية فقط أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وأليكسندر ألبون سائق ويليامز، خلال مجريات التجارب الحرة الثانية لجائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد.
تحديث: بعد الفحوصات الطبية تم الإعلان عن تعرض ريكاردو لكسر في يده حيث سيتغيب عن بقية مجريات الجولة، وسيقود بدلاً عنه ليام لاوسون ناشئ ريد بُل وسائق سوبر فورمولا اليابانية.
لويس هاميلتون أنهى الحصة رابعاً على متن مرسيدس أمام يوكي تسوندا سائق ألفا تاوري الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.
مجريات الحصة
خرجت السيارات مجدداً على المسار بهدف العمل على برامجها المقررة حيث بدأت الفرق بإطارات ميديوم وهارد.
لكن لم تكد تمر 10 دقائق حتى حصلت حادثة غريبة مع سيارتي مكلارين وألفا تاوري اللتين يقودهما أوسكار بياستري ودانيال ريكاردو.
حيث شوهد ريكاردو وقد تفاجأ بسيارة بياستري مصطدمة بالحائط، ولم يكن أمامه خيار سوى التوجه صوب الحائط بدوره. ليتم رفع العلم الأحمر نتيجة لذلك.
وسُمع ريكاردو وهو يتكلم مع فريقه عبر اللاسلكي مشتكياً من أن يده بقيت على المقود أثناء الاصطدام، حيث ذهب إلى المركز الطبي لإجراء الفحوصات الوقائية.
تم استئناف الحصة مع بقاء 35 دقيقة تقريباً من عمر الحصة، حيث عادت السيارات على إطارات سوفت حيث كان من اللافت أداء سيارة ويليامز مجدداً مع أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت.
لكن الأزمنة بدأت بالتهاوي بشكل سريع، حيث برزت السرعة الكبيرة لسيارة مكلارين مع تسجيل لاندو نوريس للزمن الأسرع المبدئي، ولم ينجح ماكس فيرستابن في محاولته التالية بإزاحة البريطاني عن الصدارة المؤقتة.
ومع انتقال السائقين إلى محاكاة المسافات الطويلة (والتي ظهرت خلالها ريد بُل كصاحبة الأفضلية)، بقيت الأزمنة السريعة على حالها حتى نهاية الحصة.
حيث انتهت مع لاندو نوريس أولاً أمام ماكس فيرستابن وأليكسندر ألبون الذي تقدم بدوره على لويس هاميلتون سائق مرسيدس ويوكي تسونودا على متن ألفا تاوري.
المركز السادس أحرزه بيير غاسلي سائق ألبين متفوقاً على سيرجيو بيريز (ريد بُل) ولانس سترول (أستون مارتن).
بينما أكمل فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو وفرناندو ألونسو على متن أستون مارتن، ترتيب المراكز العشرة الأولى.
يُشار إلى أن فيراري لم تنجح بتسجيل زمن ضمن المراكز العشرة الأولى حيث أنهى شارل لوكلير الحصة بالمركز 11 بينما اكتفى كارلوس ساينز بالمركز 16.
نتيجة التجارب الحرة الثانية
|Driver Info
|
|
|Cla
|Driver
|#
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Interval
|km/h
|1
|L. Norris Lando Norris McLaren
|4
|McLaren
|Mercedes
|30
|1'11.330
|214.950
|2
|M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing
|1
|Red Bull
|Red Bull
|26
|+0.023
|0.023
|214.880
|3
|A. Albon Alex Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|31
|+0.269
|0.246
|214.142
|4
|L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes
|44
|Mercedes
|Mercedes
|27
|+0.308
|0.039
|214.026
|5
|Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri
|22
|AlphaTauri
|Red Bull
|31
|+0.390
|0.082
|213.781
|6
|P. Gasly Pierre Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Renault
|30
|+0.436
|0.046
|213.644
|7
|S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing
|11
|Red Bull
|Red Bull
|29
|+0.487
|0.051
|213.492
|8
|L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|+0.505
|0.018
|213.439
|9
|V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team KICK
|77
|Alfa Romeo
|Ferrari
|31
|+0.527
|0.022
|213.373
|10
|F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|+0.533
|0.006
|213.355
|11
|C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|30
|+0.585
|0.052
|213.201
|12
|L. Sargeant Logan Sargeant Williams
|2
|Williams
|Mercedes
|32
|+0.604
|0.019
|213.145
|13
|E. Ocon Esteban Ocon Alpine
|31
|Alpine
|Renault
|30
|+0.671
|0.067
|212.947
|14
|G. Russell George Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|28
|+0.679
|0.008
|212.923
|15
|Z. Guanyu Zhou Guanyu Alfa Romeo F1 Team KICK
|24
|Alfa Romeo
|Ferrari
|30
|+0.744
|0.065
|212.731
|16
|C. Sainz Carlos Sainz Ferrari
|55
|Ferrari
|Ferrari
|31
|+0.763
|0.019
|212.675
|17
|K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team
|20
|Haas
|Ferrari
|28
|+1.074
|0.311
|211.761
|18
|N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team
|27
|Haas
|Ferrari
|31
|+1.363
|0.289
|210.919
|19
|O. Piastri Oscar Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|6
|+1.571
|0.208
|210.318
|20
|D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri
|3
|AlphaTauri
|Red Bull
|7
|+1.766
|0.195
|209.757
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