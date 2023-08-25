اشترك
السابق / راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

سجل لاندو نوريس على متن مكلارين أسرع الأزمنة بفارق 0.023 ثانية فقط أمام ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وأليكسندر ألبون سائق ويليامز، خلال مجريات التجارب الحرة الثانية لجائزة هولندا الكبرى في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
من قبل:
لاندو نوريس، مكلارين

تحديث: بعد الفحوصات الطبية تم الإعلان عن تعرض ريكاردو لكسر في يده حيث سيتغيب عن بقية مجريات الجولة، وسيقود بدلاً عنه ليام لاوسون ناشئ ريد بُل وسائق سوبر فورمولا اليابانية.

لويس هاميلتون أنهى الحصة رابعاً على متن مرسيدس أمام يوكي تسوندا سائق ألفا تاوري الذي أكمل ترتيب المراكز الخمسة الأولى.

مجريات الحصة

خرجت السيارات مجدداً على المسار بهدف العمل على برامجها المقررة حيث بدأت الفرق بإطارات ميديوم وهارد.

لكن لم تكد تمر 10 دقائق حتى حصلت حادثة غريبة مع سيارتي مكلارين وألفا تاوري اللتين يقودهما أوسكار بياستري ودانيال ريكاردو.

حيث شوهد ريكاردو وقد تفاجأ بسيارة بياستري مصطدمة بالحائط، ولم يكن أمامه خيار سوى التوجه صوب الحائط بدوره. ليتم رفع العلم الأحمر نتيجة لذلك.

وسُمع ريكاردو وهو يتكلم مع فريقه عبر اللاسلكي مشتكياً من أن يده بقيت على المقود أثناء الاصطدام، حيث ذهب إلى المركز الطبي لإجراء الفحوصات الوقائية.

تم استئناف الحصة مع بقاء 35 دقيقة تقريباً من عمر الحصة، حيث عادت السيارات على إطارات سوفت حيث كان من اللافت أداء سيارة ويليامز مجدداً مع أليكسندر ألبون ولوغان سارجانت.

لكن الأزمنة بدأت بالتهاوي بشكل سريع، حيث برزت السرعة الكبيرة لسيارة مكلارين مع تسجيل لاندو نوريس للزمن الأسرع المبدئي، ولم ينجح ماكس فيرستابن في محاولته التالية بإزاحة البريطاني عن الصدارة المؤقتة.

ومع انتقال السائقين إلى محاكاة المسافات الطويلة (والتي ظهرت خلالها ريد بُل كصاحبة الأفضلية)، بقيت الأزمنة السريعة على حالها حتى نهاية الحصة.

حيث انتهت مع لاندو نوريس أولاً أمام ماكس فيرستابن وأليكسندر ألبون الذي تقدم بدوره على لويس هاميلتون سائق مرسيدس ويوكي تسونودا على متن ألفا تاوري.

المركز السادس أحرزه بيير غاسلي سائق ألبين متفوقاً على سيرجيو بيريز (ريد بُل) ولانس سترول (أستون مارتن).

بينما أكمل فالتيري بوتاس سائق ألفا روميو وفرناندو ألونسو على متن أستون مارتن، ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يُشار إلى أن فيراري لم تنجح بتسجيل زمن ضمن المراكز العشرة الأولى حيث أنهى شارل لوكلير الحصة بالمركز 11 بينما اكتفى كارلوس ساينز بالمركز 16.

اقرأ أيضاً:

نتيجة التجارب الحرة الثانية

 
 
       
Driver Info
 
 
 
   
Cla Driver # Chassis Engine Laps Time Interval km/h
1 United Kingdom L. Norris Lando Norris McLaren 4 McLaren Mercedes 30 1'11.330   214.950
2 Netherlands M. Verstappen Max Verstappen Red Bull Racing 1 Red Bull Red Bull 26 +0.023 0.023 214.880
3 Thailand A. Albon Alex Albon Williams 23 Williams Mercedes 31 +0.269 0.246 214.142
4 United Kingdom L. Hamilton Lewis Hamilton Mercedes 44 Mercedes Mercedes 27 +0.308 0.039 214.026
5 Japan Y. Tsunoda Yuki Tsunoda AlphaTauri 22 AlphaTauri Red Bull 31 +0.390 0.082 213.781
6 France P. Gasly Pierre Gasly Alpine 10 Alpine Renault 30 +0.436 0.046 213.644
7 Mexico S. Perez Sergio Perez Red Bull Racing 11 Red Bull Red Bull 29 +0.487 0.051 213.492
8 Canada L. Stroll Lance Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Mercedes 31 +0.505 0.018 213.439
9 Finland V. Bottas Valtteri Bottas Alfa Romeo F1 Team KICK 77 Alfa Romeo Ferrari 31 +0.527 0.022 213.373
10 Spain F. Alonso Fernando Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Mercedes 31 +0.533 0.006 213.355
11 Monaco C. Leclerc Charles Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 30 +0.585 0.052 213.201
12 United States L. Sargeant Logan Sargeant Williams 2 Williams Mercedes 32 +0.604 0.019 213.145
13 France E. Ocon Esteban Ocon Alpine 31 Alpine Renault 30 +0.671 0.067 212.947
14 United Kingdom G. Russell George Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 28 +0.679 0.008 212.923
15 China Z. Guanyu Zhou Guanyu Alfa Romeo F1 Team KICK 24 Alfa Romeo Ferrari 30 +0.744 0.065 212.731
16 Spain C. Sainz Carlos Sainz Ferrari 55 Ferrari Ferrari 31 +0.763 0.019 212.675
17 Denmark K. Magnussen Kevin Magnussen Haas F1 Team 20 Haas Ferrari 28 +1.074 0.311 211.761
18 Germany N. Hulkenberg Nico Hulkenberg Haas F1 Team 27 Haas Ferrari 31 +1.363 0.289 210.919
19 Australia O. Piastri Oscar Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6 +1.571 0.208 210.318
20 Australia D. Ricciardo Daniel Ricciardo AlphaTauri 3 AlphaTauri Red Bull 7 +1.766 0.195 209.757
View full results  
المشاركات
التعليقات

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس
خلدون يونس More from
خلدون يونس
فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

ماكس فيرشتابن More from
ماكس فيرشتابن
فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الأولى أمام فرناندو ألونسو في زاندفورت

تحليل: قدرات فيرستابن التي تمكن هلكنبرغ من نسخها في عودته للفورمولا واحد

تحليل: قدرات فيرستابن التي تمكن هلكنبرغ من نسخها في عودته للفورمولا واحد

فورمولا 1

تحليل: قدرات فيرستابن التي تمكن هلكنبرغ من نسخها في عودته للفورمولا واحد تحليل: قدرات فيرستابن التي تمكن هلكنبرغ من نسخها في عودته للفورمولا واحد

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

مكلارين More from
مكلارين
براون: انتقادات نوريس لم تكن يوماً محبطة

براون: انتقادات نوريس لم تكن يوماً محبطة

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

براون: انتقادات نوريس لم تكن يوماً محبطة براون: انتقادات نوريس لم تكن يوماً محبطة

ستيلا: تحديثات مكلارين سمحت لـ بياستري "بإظهار قدراته الحقيقية"

ستيلا: تحديثات مكلارين سمحت لـ بياستري "بإظهار قدراته الحقيقية"

فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

ستيلا: تحديثات مكلارين سمحت لـ بياستري "بإظهار قدراته الحقيقية" ستيلا: تحديثات مكلارين سمحت لـ بياستري "بإظهار قدراته الحقيقية"

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية فيرستابن يتألق على حلبة زاندفورت ليحقق قطب الانطلاق الأول بعد تصفيات درامية

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل فيرستابن يتصدر التجارب الحرة الثالثة في هولندا أمام راسل

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا نوريس يتفوق على فيرستابن ليتصدر التجارب الحرة الثانية في هولندا

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى

راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس راسل: من الخطأ وصف موسم 2023 "بالفاشل" بالنسبة إلى مرسيدس

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
إد سترو

تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1
بين أندرسون

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك