نوريس يتفوّق على فيرستابن بـ 0.024 ثانية في التجارب الأولى في برشلونة

حظيت هذه الحصّة بأهميّة كبيرة بالنسبة لفرق فيراري وريد بُل وآر.بي على وجه الخصوص بالنظر إلى جلبها لحزمات تحديثات كبيرة في هذه الجولة وضرورة تقييم أدائها.

لذا سارع أغلب السائقين إلى الدخول إلى الحلبة مبكّرًا، وكانت تحديثات فيراري ظاهرة للعين المجرّد بالنظر إلى تقليصها لحجم الفتحات الجانبيّة أكثر فأكثر.

لكنّ ساينز اشتكى في مرحلة مبكّرة من افتقاره للطاقة، لكن سرعان ما أعلمه مهندسه ببعض التغييرات التي عليه إدخالها على مقوده وعاد كلّ شيء إلى الوضع الطبيعي.

واشتكى الجميع من ضعف التوازن بشكلٍ عام، بدءًا من سيرجيو بيريز الذي شكّ في أنّ هناك مشكلة في دوّاسة وقوده إلّا أنّ الفريق دحض ذلك ووصولًا إلى شارل لوكلير الذي قال لمهندسه: "السيارة مروّعة للغاية في الوقت الحاضر".

ومع انتقال السائقين إلى الإطارات الألين في النصف الثاني لمحاكاة اللفّات السريعة، انفصل جزء من الجناح الأمامي لسيارة فرناندو ألونسو بالخروج من المنعطف التاسع ووقع في منتصف المسار.

نتيجة لذلك تمّ رفع العلم الأحمر مع تبقي 22 دقيقة على النهاية من أجل السماح للمارشلز بالدخول وإبعاده.

وكان من الواضح أنّ الإطارات الليّنة غير قادرة على الصمود للفّة بأكملها بضغطٍ كامل، لذا كان أمام السائقين خياران إمّا عدم الضغط كثيرًا في المقطع الأوّل لتبقى الإطارات حيّة في المقطع الثالث، أو العكس.

ولدى انتقال السائقين لاحقًا لما بدت محاكاة أوّلية للمسافات الطويلة، فقد كانت وتيرة مكلارين الأفضل من دون منازع.

وضمن نوريس الصدارة بتوقيت وقدره 1:14.228 دقيقة، ليتقدّم بـ 0.024 ثانية عن فيرستابن بالرغم من عدم جلب مكلارين لأيّة تحديثات في هذه الجولة.

وحلّ كارلوس ساينز ثالثًا لكن بفارق أكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية، وتقدّم صاحب الأرض والجمهور على جورج راسل سائق مرسيدس.

أمّا بيريز فقد حلّ خامسًا بعد معاناته من مشاكل على صعيد التوازن، بينما لم يحظ أوسكار بياستري بلفّة نظيفة وحلّ سادسًا.

وذهب المركز السابع إلى لويس هاميلتون على متن سيارة مرسيدس الثانية، بينما حلّ إستيبان أوكون ثامنًا بشكلٍ مفاجئ أمام فرناندو ألونسو وأليكسندر ألبون.

وانتهت معاناة لوكلير بتواجده في المركز الـ 11 في ظلّ معاناته بشكلٍ واضحٍ على صعيد التوازن والإعدادات.