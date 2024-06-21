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الشرق الأوسط
تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة إسبانيا الكبرى

نوريس يتفوّق على فيرستابن بـ 0.024 ثانية في التجارب الأولى في برشلونة

أحرز لاندو نوريس الزمن الأسرع في حصّة التجارب الحرّة الأولى من جائزة إسبانيا الكبرى متفوّقًا بـ 0.024 ثانية على ماكس فيرستابن غريمه من ريد بُل.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

حظيت هذه الحصّة بأهميّة كبيرة بالنسبة لفرق فيراري وريد بُل وآر.بي على وجه الخصوص بالنظر إلى جلبها لحزمات تحديثات كبيرة في هذه الجولة وضرورة تقييم أدائها.

لذا سارع أغلب السائقين إلى الدخول إلى الحلبة مبكّرًا، وكانت تحديثات فيراري ظاهرة للعين المجرّد بالنظر إلى تقليصها لحجم الفتحات الجانبيّة أكثر فأكثر.

لكنّ ساينز اشتكى في مرحلة مبكّرة من افتقاره للطاقة، لكن سرعان ما أعلمه مهندسه ببعض التغييرات التي عليه إدخالها على مقوده وعاد كلّ شيء إلى الوضع الطبيعي.

واشتكى الجميع من ضعف التوازن بشكلٍ عام، بدءًا من سيرجيو بيريز الذي شكّ في أنّ هناك مشكلة في دوّاسة وقوده إلّا أنّ الفريق دحض ذلك ووصولًا إلى شارل لوكلير الذي قال لمهندسه: "السيارة مروّعة للغاية في الوقت الحاضر".

ومع انتقال السائقين إلى الإطارات الألين في النصف الثاني لمحاكاة اللفّات السريعة، انفصل جزء من الجناح الأمامي لسيارة فرناندو ألونسو بالخروج من المنعطف التاسع ووقع في منتصف المسار.

نتيجة لذلك تمّ رفع العلم الأحمر مع تبقي 22 دقيقة على النهاية من أجل السماح للمارشلز بالدخول وإبعاده.

وكان من الواضح أنّ الإطارات الليّنة غير قادرة على الصمود للفّة بأكملها بضغطٍ كامل، لذا كان أمام السائقين خياران إمّا عدم الضغط كثيرًا في المقطع الأوّل لتبقى الإطارات حيّة في المقطع الثالث، أو العكس.

ولدى انتقال السائقين لاحقًا لما بدت محاكاة أوّلية للمسافات الطويلة، فقد كانت وتيرة مكلارين الأفضل من دون منازع.

وضمن نوريس الصدارة بتوقيت وقدره 1:14.228 دقيقة، ليتقدّم بـ 0.024 ثانية عن فيرستابن بالرغم من عدم جلب مكلارين لأيّة تحديثات في هذه الجولة.

وحلّ كارلوس ساينز ثالثًا لكن بفارق أكثر من ثلاثة أعشارٍ من الثانية، وتقدّم صاحب الأرض والجمهور على جورج راسل سائق مرسيدس.

أمّا بيريز فقد حلّ خامسًا بعد معاناته من مشاكل على صعيد التوازن، بينما لم يحظ أوسكار بياستري بلفّة نظيفة وحلّ سادسًا.

وذهب المركز السابع إلى لويس هاميلتون على متن سيارة مرسيدس الثانية، بينما حلّ إستيبان أوكون ثامنًا بشكلٍ مفاجئ أمام فرناندو ألونسو وأليكسندر ألبون.

وانتهت معاناة لوكلير بتواجده في المركز الـ 11 في ظلّ معاناته بشكلٍ واضحٍ على صعيد التوازن والإعدادات.

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 ل. نوريس مكلارين 4 27

1:14.228

   225.860
2 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 27

+0.024

1:14.252

 0.024 225.787
3 ك. ساينز الإبن فيراري 55 31

+0.344

1:14.572

 0.320 224.818
4 ج. راسل مرسيدس 63 31

+0.386

1:14.614

 0.042 224.692
5 س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 28

+0.464

1:14.692

 0.078 224.457
6 أ. بياستري مكلارين 81 29

+0.639

1:14.867

 0.175 223.933
7 ل. هاميلتون مرسيدس 44 28

+0.683

1:14.911

 0.044 223.801
8 إ. أوكون ألبين 31 30

+0.858

1:15.086

 0.175 223.279
9 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 26

+0.994

1:15.222

 0.136 222.876
10 أ. ألبون ويليامز 23 25

+1.189

1:15.417

 0.195 222.300
11 ش. لوكلير فيراري 16 26

+1.206

1:15.434

 0.017 222.249
12 ف. بوتاس ساوبر 77 24

+1.244

1:15.472

 0.038 222.138
13 ب. غاسلي ألبين 10 21

+1.256

1:15.484

 0.012 222.102
14 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 28

+1.284

1:15.512

 0.028 222.020
15 د. ريكاردو آربي 3 30

+1.352

1:15.580

 0.068 221.820
16 غ. جو ساوبر 24 24

+1.388

1:15.616

 0.036 221.714
17 ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 30

+1.416

1:15.644

 0.028 221.632
18 ل. سارجانت ويليامز 2 25

+1.524

1:15.752

 0.108 221.316
19 أ. بيرمان فريق هاس اف1 50 29

+1.637

1:15.865

 0.113 220.987
20 ي. تسونودا آربي 22 21

+1.688

1:15.916

 0.051 220.838

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