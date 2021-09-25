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نوريس يتفوّق على ساينز وينطلق أوّلًا في روسيا وسط ترنّح هاميلتون

أحرز لاندو نوريس قطب الانطلاق الأوّل للمرّة الأولى في مسيرته في الفورمولا واحد متفوّقًا على زميله السابق كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري، في الوقت الذي اصطدم فيه لويس هاميلتون بالجدار في مناسبتين في القسم الثالث.

نوريس يتفوّق على ساينز وينطلق أوّلًا في روسيا وسط ترنّح هاميلتون

بالرغم من ظهور خطٍ جاف على المسار، إلّا أنّ أحدًا لم يُجازف بالدخول على إطارات الطقس الجاف في المحاولات الأولى مع بقاء بعض البقع المبلّلة على قلّتها.

وغرّد هاميلتون حينها وحيدًا مُسجّلًا 1:44.050 دقيقة ليتقدّم بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن لاندو نوريس وفالتيري بوتاس خلفه.

لكنّ جورج راسل كان أوّل المغامرين بعد أن توجّه للانتقال إلى إطارات "سوفت" قبل إكمال لفّته السريعة الأولى.

في الأثناء ومع دخول الجميع للانتقال إلى إطارات "سوفت"، تعرّض هاميلتون لحادث خفيف أثناء دخوله إلى خطّ الحظائر وكسر جناحه الأمامي بعد اصطدامه بالجدار الجانبيّ عند مدخل خطّ الحظائر.

وتسبّب ذلك في تأخّر توقّفه ودفع سيارته جانبًا من أجل عدم تعطيل زميله بوتاس قبل أن يعود البريطاني مع بقاء دقيقتين و20 ثانية على النهاية.

لكنّ الجميع عانى لرفع حرارة إطاراته، وحينها جاءت المفاجآت غير المتوقّعة من النجوم اليافعين!

إذ أنّ قطب الانطلاق الأوّل ذهب إلى نوريس سائق مكلارين الذي كانت فرحته لا توصف عند إعلامه بذلك بعد أن سجّل 1:41.993 دقيقة، كما أنّ فرحة الفريق كانت عارمة كون هذا قطب الانطلاق الأوّل منذ جائزة البرازيل الكبرى 2012.

وجاء ذلك بعد أن تفوّق البريطاني الشاب على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري، بينما وضع جورج راسل سيارة ويليامز في المركز الثالث.

وانتهى المطاف بهاميلتون رابعًا بعد أن انزلق في لفّته الوحيدة على إطارات "سوفت" في المقطع الثالث واصطدم جناحه الخلفي بالحاجز الجانبيّ، وكانت علامات خيبة الأمل واضحة على محياه.

وسينطلق دانيال ريكاردو خامسًا أمام فرناندو ألونسو، في حين فشل فالتيري بوتاس في تحسين زمنه على الإطارات الملساء ليكتفي بالمركز السابع أمام لانس سترول وسيرجيو بيريز، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

في حين كان من المتوقّع أن تكون الأمطار غزيرة لدرجة تؤخّر انطلاق التصفيات، إلّا أنّ فجوة برزت على صعيد الأحوال الجويّة سمحت بانطلاق القسم الأوّل في موعده.

وسارع الجميع بالدخول إلى الحلبة، حيث كان معظمهم على إطارات "انترميديت" ما عدا ألونسو على "فول ويت".

وبالنظر إلى انطلاقه من آخر الترتيب فقد اكتفى ماكس فيرشتابن بمحاولة وحيدة دون تسجيل أيّ زمنٍ وعاد إلى مرآب فريقه وغادر سيارته.

وتذمّر لانس سترول من حجزه من قبل دانيال ريكاردو سائق مكلارين عند المنعطف الأوّل.

وانتهى القسم بخروج كيمي رايكونن، وميك شوماخر الذي كان سعيدًا بفارق الثانية بينه وبين آخر العابرين، إلى جانب أنطونيو جيوفينازي الذي انزلق على المسار وكاد أن يصطدم بشارل لوكلير القادم خلفه.

وحلّ نيكيتا مازيبين في المركز الـ 19 بعد معاناته بشكلٍ كبير وكان على بُعد 5 ثوانٍ عن آخر العابرين، في حين تذيّل فيرشتابن الترتيب بالطبع من دون أيّ زمن.

القسم الثاني

تواصل توقّف الأمطار بالعبور إلى القسم الثاني، وهو ما ساهم في تحسّن الأزمنة أكثر في ظلّ هجوم السائقين وضغطهم أكثر.

ومثلما فعل فيرشتابن في القسم الأوّل، فقد اختار لوكلير عدم المشاركة في هذا القسم بالنظر إلى انطلاقه من الصفّ الأخير رفقة الهولندي.

وكانت المنافسة حامية ومتقاربة للغاية للغاية على آخر المراكز العابرة إلى القسم الثالث الحاسم، لكنّ سيباستيان فيتيل كان أوّل الخارجين في المركز الـ 11 وكان يتحسّر عبر اللاسلكي، وسينطلق الألماني أمام بيير غاسلي الذي فشل في تحسين زمنه بشكلٍ غريب في محاولته الثانية بعد أن تذمّر من تعطيله من قبل سيارة ويليامز في الأولى.

وسينطلق الفرنسي أمام زميله يوكي تسونودا، في حين ذهب المركز الـ 14 إلى نيكولاس لاتيفي الذي أكّد فريقه ويليامز حصوله على وحدة طاقة جديدة وبالتالي تراجعه إلى آخر الترتيب، بينما كان المركز الـ 15 من نصيب لوكلير في هذا القسم.

الترتيب المبدئي لشبكة الانطلاق:

المركز # السائق الهيكل المحرّك التوقيت الفارق معدّل السرعة كم/س
1 4 United Kingdom لاندو نوريس مكلارين مرسيدس 1:41.993   206.414
2 55 Spain كارلوس ساينز الإبن فيراري فيراري 1:42.510 0.517 205.373
3 63 United Kingdom جورج راسل ويليامز مرسيدس 1:42.983 0.990 204.429
4 44 United Kingdom لويس هاميلتون مرسيدس مرسيدس 1:44.050 2.057 202.333
5 3 Australia دانيال ريكاردو مكلارين مرسيدس 1:44.156 2.163 202.127
6 14 Spain فرناندو ألونسو ألبين رينو 1:44.204 2.211 202.034
7 77 Finland فالتيري بوتاس مرسيدس مرسيدس 1:44.710 2.717 201.058
8 18 Canada لانس سترول أستون مارتن مرسيدس 1:44.956 2.963 200.586
9 11 Mexico سيرجيو بيريز ريد بُل هوندا 1:45.337 3.344 199.861
10 31 France إستيبان أوكون ألبين رينو 1:45.865 3.872 198.864
11 5 Germany سيباستيان فيتيل أستون مارتن مرسيدس 1:46.573 4.580 197.543
12 10 France بيير غاسلي ألفا تاوري هوندا 1:46.641 4.648 197.417
13 22 Japan يوكي تسونودا ألفا تاوري هوندا 1:46.751 4.758 197.214
14 6 Canada نيكولاس لاتيفي ويليامز مرسيدس      
15 7 Finland كيمي رايكونن ألفا روميو فيراري 1:49.586 7.593 192.112
16 47 Germany ميك شوماخر هاس فيراري 1:49.830 7.837 191.685
17 99 Italy أنطونيو جيوفينازي ألفا روميو فيراري 1:51.023 9.030 189.625
18 9 Russian Federation نيكيتا مازيبين هاس فيراري 1:53.764 11.771 185.056
19 16 Monaco شارل لوكلير فيراري فيراري      
20 33 Netherlands ماكس فيرشتابن ريد بُل هوندا      
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