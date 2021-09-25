نوريس يتفوّق على ساينز وينطلق أوّلًا في روسيا وسط ترنّح هاميلتون

بالرغم من ظهور خطٍ جاف على المسار، إلّا أنّ أحدًا لم يُجازف بالدخول على إطارات الطقس الجاف في المحاولات الأولى مع بقاء بعض البقع المبلّلة على قلّتها.

وغرّد هاميلتون حينها وحيدًا مُسجّلًا 1:44.050 دقيقة ليتقدّم بأكثر من ستّة أعشارٍ من الثانية عن لاندو نوريس وفالتيري بوتاس خلفه.

لكنّ جورج راسل كان أوّل المغامرين بعد أن توجّه للانتقال إلى إطارات "سوفت" قبل إكمال لفّته السريعة الأولى.

في الأثناء ومع دخول الجميع للانتقال إلى إطارات "سوفت"، تعرّض هاميلتون لحادث خفيف أثناء دخوله إلى خطّ الحظائر وكسر جناحه الأمامي بعد اصطدامه بالجدار الجانبيّ عند مدخل خطّ الحظائر.

وتسبّب ذلك في تأخّر توقّفه ودفع سيارته جانبًا من أجل عدم تعطيل زميله بوتاس قبل أن يعود البريطاني مع بقاء دقيقتين و20 ثانية على النهاية.

لكنّ الجميع عانى لرفع حرارة إطاراته، وحينها جاءت المفاجآت غير المتوقّعة من النجوم اليافعين!

إذ أنّ قطب الانطلاق الأوّل ذهب إلى نوريس سائق مكلارين الذي كانت فرحته لا توصف عند إعلامه بذلك بعد أن سجّل 1:41.993 دقيقة، كما أنّ فرحة الفريق كانت عارمة كون هذا قطب الانطلاق الأوّل منذ جائزة البرازيل الكبرى 2012.

وجاء ذلك بعد أن تفوّق البريطاني الشاب على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري، بينما وضع جورج راسل سيارة ويليامز في المركز الثالث.

وانتهى المطاف بهاميلتون رابعًا بعد أن انزلق في لفّته الوحيدة على إطارات "سوفت" في المقطع الثالث واصطدم جناحه الخلفي بالحاجز الجانبيّ، وكانت علامات خيبة الأمل واضحة على محياه.

وسينطلق دانيال ريكاردو خامسًا أمام فرناندو ألونسو، في حين فشل فالتيري بوتاس في تحسين زمنه على الإطارات الملساء ليكتفي بالمركز السابع أمام لانس سترول وسيرجيو بيريز، في حين أكمل إستيبان أوكون ترتيب العشرة الأوائل.

القسم الأوّل

في حين كان من المتوقّع أن تكون الأمطار غزيرة لدرجة تؤخّر انطلاق التصفيات، إلّا أنّ فجوة برزت على صعيد الأحوال الجويّة سمحت بانطلاق القسم الأوّل في موعده.

وسارع الجميع بالدخول إلى الحلبة، حيث كان معظمهم على إطارات "انترميديت" ما عدا ألونسو على "فول ويت".

وبالنظر إلى انطلاقه من آخر الترتيب فقد اكتفى ماكس فيرشتابن بمحاولة وحيدة دون تسجيل أيّ زمنٍ وعاد إلى مرآب فريقه وغادر سيارته.

وتذمّر لانس سترول من حجزه من قبل دانيال ريكاردو سائق مكلارين عند المنعطف الأوّل.

وانتهى القسم بخروج كيمي رايكونن، وميك شوماخر الذي كان سعيدًا بفارق الثانية بينه وبين آخر العابرين، إلى جانب أنطونيو جيوفينازي الذي انزلق على المسار وكاد أن يصطدم بشارل لوكلير القادم خلفه.

وحلّ نيكيتا مازيبين في المركز الـ 19 بعد معاناته بشكلٍ كبير وكان على بُعد 5 ثوانٍ عن آخر العابرين، في حين تذيّل فيرشتابن الترتيب بالطبع من دون أيّ زمن.

القسم الثاني

تواصل توقّف الأمطار بالعبور إلى القسم الثاني، وهو ما ساهم في تحسّن الأزمنة أكثر في ظلّ هجوم السائقين وضغطهم أكثر.

ومثلما فعل فيرشتابن في القسم الأوّل، فقد اختار لوكلير عدم المشاركة في هذا القسم بالنظر إلى انطلاقه من الصفّ الأخير رفقة الهولندي.

وكانت المنافسة حامية ومتقاربة للغاية للغاية على آخر المراكز العابرة إلى القسم الثالث الحاسم، لكنّ سيباستيان فيتيل كان أوّل الخارجين في المركز الـ 11 وكان يتحسّر عبر اللاسلكي، وسينطلق الألماني أمام بيير غاسلي الذي فشل في تحسين زمنه بشكلٍ غريب في محاولته الثانية بعد أن تذمّر من تعطيله من قبل سيارة ويليامز في الأولى.

وسينطلق الفرنسي أمام زميله يوكي تسونودا، في حين ذهب المركز الـ 14 إلى نيكولاس لاتيفي الذي أكّد فريقه ويليامز حصوله على وحدة طاقة جديدة وبالتالي تراجعه إلى آخر الترتيب، بينما كان المركز الـ 15 من نصيب لوكلير في هذا القسم.

الترتيب المبدئي لشبكة الانطلاق: