نوريس يتفوّق بـ 0.044 ثانية على بياستري في ظلّ سيطرة مكلارين في المجر
تقدّم لاندو نوريس ثنائيّة مثيرة لمكلارين في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة المجر الكبرى بعد أن تفوّق بـ 0.044 ثانية على زميله أوسكار بياستري.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
كانت الأجواء باردة قليلًا هذا الصباح قبل أن تبدأ حرارة المسار بالارتفاع بشكلٍ تدريجي، حيث كان أغلب السائقين على برامج مختلفة.
وحاول شارل لوكلير تعويض ما خسره في حصّة الأمس على إثر حادثه في التجارب الحرّة الثانية، بالرغم من أنّ وتيرته لم تكن واعدة جدًا.
وانتقل السائقون بعد ذلك للتركيز على إطارات "سوفت" للتحضير للتصفيات، وكان أداء مرسيدس مثيرًا مجدّدًا.
واستخدم معظم السائقين مجموعتي "سوفت"، حيث قدّم لاندو نوريس لفّة صاروخية مع تبقي رُبع ساعة على النهاية، حيث سجّل 1:16.098 دقيقة.
في الأثناء انزلق هاميلتون في لفّته السريعة الأخيرة، لكنّه أفلت من الاصطدام بأيّة حواجز وتمكّن من العودة إلى مرآب فريقه.
وبقي زمن نوريس ثابتًا في الأمام ليضمن الصدارة مباشرة أمام زميله بياستري الذي كان على بُعد 0.044 ثانية فقط عنه.
وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا بينهما وبين ماكس فيرستابن الذي كان ثالثًا على متن سيارة ريد بُل، حيث بلغ الفارق بين نوريس وسائق ريد بُل 0.281 ثانية.
وتواجد جورج راسل في المركز الرابع لكن على بُعد قرابة نصف ثانية عن الصدارة وتقدّم بفارقٍ طفيف على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.
وبشكلٍ مثيرٍ فقد تمكّن دانيال ريكاردو من إثارة الإعجاب رفقة أليكسندر ألبون ونيكو هلكنبرغ ويوكي تسونودا، ليحجز أربعتهم المراكز من السادس إلى التاسع.
أمّا هاميلتون فقد حلّ عاشرًا في النهاية أمام زميله المستقبلي شارل لوكلير، حيث فشلا في تقديم لفّتين نظيفتين سريعتين.
نتيجة الحصّة:
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ل. نوريس مكلارين
|4
|17
|
1:16.098
|207.253
|2
|أ. بياستري مكلارين
|81
|17
|
+0.044
1:16.142
|0.044
|207.134
|3
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|27
|
+0.281
1:16.379
|0.237
|206.491
|4
|ج. راسل مرسيدس
|63
|15
|
+0.466
1:16.564
|0.185
|205.992
|5
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|16
|
+0.541
1:16.639
|0.075
|205.790
|6
|د. ريكاردو آربي
|3
|15
|
+0.554
1:16.652
|0.013
|205.755
|7
|أ. ألبون ويليامز
|23
|16
|
+0.563
1:16.661
|0.009
|205.731
|8
|ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1
|27
|15
|
+0.598
1:16.696
|0.035
|205.637
|9
|ي. تسونودا آربي
|22
|16
|
+0.646
1:16.744
|0.048
|205.509
|10
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|14
|
+0.688
1:16.786
|0.042
|205.396
|11
|ش. لوكلير فيراري
|16
|17
|
+0.705
1:16.803
|0.017
|205.351
|12
|ف. بوتاس ساوبر
|77
|20
|
+0.706
1:16.804
|0.001
|205.348
|13
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|25
|
+0.856
1:16.954
|0.150
|204.948
|14
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|21
|
+0.903
1:17.001
|0.047
|204.823
|15
|ل. سترول أستون مارتن رايسينغ
|18
|22
|
+0.987
1:17.085
|0.084
|204.600
|16
|ل. سارجانت ويليامز
|2
|15
|
+1.070
1:17.168
|0.083
|204.380
|17
|غ. جو ساوبر
|24
|15
|
+1.193
1:17.291
|0.123
|204.054
|18
|ب. غاسلي ألبين
|10
|15
|
+1.401
1:17.499
|0.208
|203.507
|19
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|17
|
+1.409
1:17.507
|0.008
|203.486
|20
|إ. أوكون ألبين
|31
|16
|
+1.477
1:17.575
|0.068
|203.307
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