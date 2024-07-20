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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

نوريس يتفوّق بـ 0.044 ثانية على بياستري في ظلّ سيطرة مكلارين في المجر

تقدّم لاندو نوريس ثنائيّة مثيرة لمكلارين في التجارب الحرّة الثالثة من جائزة المجر الكبرى بعد أن تفوّق بـ 0.044 ثانية على زميله أوسكار بياستري.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

كانت الأجواء باردة قليلًا هذا الصباح قبل أن تبدأ حرارة المسار بالارتفاع بشكلٍ تدريجي، حيث كان أغلب السائقين على برامج مختلفة.

وحاول شارل لوكلير تعويض ما خسره في حصّة الأمس على إثر حادثه في التجارب الحرّة الثانية، بالرغم من أنّ وتيرته لم تكن واعدة جدًا.

وانتقل السائقون بعد ذلك للتركيز على إطارات "سوفت" للتحضير للتصفيات، وكان أداء مرسيدس مثيرًا مجدّدًا.

واستخدم معظم السائقين مجموعتي "سوفت"، حيث قدّم لاندو نوريس لفّة صاروخية مع تبقي رُبع ساعة على النهاية، حيث سجّل 1:16.098 دقيقة.

في الأثناء انزلق هاميلتون في لفّته السريعة الأخيرة، لكنّه أفلت من الاصطدام بأيّة حواجز وتمكّن من العودة إلى مرآب فريقه.

وبقي زمن نوريس ثابتًا في الأمام ليضمن الصدارة مباشرة أمام زميله بياستري الذي كان على بُعد 0.044 ثانية فقط عنه.

وفصلت فجوة كبيرة نسبيًا بينهما وبين ماكس فيرستابن الذي كان ثالثًا على متن سيارة ريد بُل، حيث بلغ الفارق بين نوريس وسائق ريد بُل 0.281 ثانية.

وتواجد جورج راسل في المركز الرابع لكن على بُعد قرابة نصف ثانية عن الصدارة وتقدّم بفارقٍ طفيف على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري.

وبشكلٍ مثيرٍ فقد تمكّن دانيال ريكاردو من إثارة الإعجاب رفقة أليكسندر ألبون ونيكو هلكنبرغ ويوكي تسونودا، ليحجز أربعتهم المراكز من السادس إلى التاسع.

أمّا هاميلتون فقد حلّ عاشرًا في النهاية أمام زميله المستقبلي شارل لوكلير، حيث فشلا في تقديم لفّتين نظيفتين سريعتين.

نتيجة الحصّة:

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 ل. نوريس مكلارين 4 17

1:16.098

   207.253
2 أ. بياستري مكلارين 81 17

+0.044

1:16.142

 0.044 207.134
3 م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 27

+0.281

1:16.379

 0.237 206.491
4 ج. راسل مرسيدس 63 15

+0.466

1:16.564

 0.185 205.992
5 ك. ساينز الإبن فيراري 55 16

+0.541

1:16.639

 0.075 205.790
6 د. ريكاردو آربي 3 15

+0.554

1:16.652

 0.013 205.755
7 أ. ألبون ويليامز 23 16

+0.563

1:16.661

 0.009 205.731
8 ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 15

+0.598

1:16.696

 0.035 205.637
9 ي. تسونودا آربي 22 16

+0.646

1:16.744

 0.048 205.509
10 ل. هاميلتون مرسيدس 44 14

+0.688

1:16.786

 0.042 205.396
11 ش. لوكلير فيراري 16 17

+0.705

1:16.803

 0.017 205.351
12 ف. بوتاس ساوبر 77 20

+0.706

1:16.804

 0.001 205.348
13 س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 25

+0.856

1:16.954

 0.150 204.948
14 ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 21

+0.903

1:17.001

 0.047 204.823
15 ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 22

+0.987

1:17.085

 0.084 204.600
16 ل. سارجانت ويليامز 2 15

+1.070

1:17.168

 0.083 204.380
17 غ. جو ساوبر 24 15

+1.193

1:17.291

 0.123 204.054
18 ب. غاسلي ألبين 10 15

+1.401

1:17.499

 0.208 203.507
19 ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 17

+1.409

1:17.507

 0.008 203.486
20 إ. أوكون ألبين 31 16

+1.477

1:17.575

 0.068 203.307

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