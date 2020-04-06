نوريس يتغلّب على تياميتماردوك ليفوز بمنافسات فيلوس

تبنّت فيلوس وموتورسبورت غيمز صيغة منافسة ثنائيّة مباشرة غير تقليديّة للحدث الثالث الذي انطلق بـ 16 سائقًا وانتهى بمنافسة بين نوريس وتياميتماردوك لثلاث لفّات حول حلبة سبا.

ووصل تياميتماردوك إلى المنعطف الأوّل أوّلًا، لكنّه عبره بشكلٍ واسع ما سمح لنوريس بانتزاع الصدارة، لكنّ الأوّل عاد لتجاوزه بالتوجّه إلى منعطف "لي كومب" وتشبّث بالصدارة في الوقت الذي التفّت فيه سيارة نوريس.

واحتكّ السائقان عند المنعطف المزدوج الأخير في السباق الثاني ما تسبّب في التفاف سيارة نوريس مجدّدًا، لكن بروحٍ رياضيّة أقدم على السماح لنوريس بتحقيق الفوز والتحضير لسباقٍ ثالث نهائيّ حاسم.

وانتزع نوريس صدارة السباق عند المنعطف الأوّل قبل أن يعود دالي لتجاوزه على الخطّ المستقيم. لكنّ نوريس ردّ بقوّة عبر تجاوز مذهل من الجهة الخارجيّة عند منعطف بلانشيمون وشقّ طريقه لتحقيق الفوز.

أمّا قبل ذلك وتحديدًا في نصف النهائيّ فقد خسر نيكولاس لاتيفي سائق فريق ويليامز في الفورمولا واحد لموسم 2020 لصالح تياميتماردوك على حلبة سوزوكا، بالرغم من أنّ المنافسة بينهما امتدّت كذلك لثلاثة سباقات.

على الجانب الآخر تغلّب نوريس على إستيبان غوتيريز سائق الفورمولا واحد السابق بعد أن شهد السباق بينهما حادثة كبيرة عند المنعطف المزدوج أدّت إلى فسخ نتيجة غوتيريز.

ملفات فيديو ذات صلة