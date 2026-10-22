فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

نوريس يتعهد بـ"اتخاذ قرارات أفضل" بعد حادثته مع بياستري في سنغافورة

أجرت مكلارين محادثات إضافية بشأن الاحتكاك الذي جمع لاندو نوريس بزميله أوسكار بياستري خلال السباق القصير في جائزة سنغافورة الكبرى، فيما يعتبر الفريق الآن أن القضية أُغلقت.

منشور: 22-10-2026

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أوسكار بياستري، مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون

أقرّ لاندو نوريس بأنه يحتاج إلى اتخاذ "قرارات أفضل"، في الوقت الذي تسعى فيه مكلارين إلى طي صفحة احتكاكه بزميله أوسكار بياستري في سنغافورة.

وأثار نوريس غضب إدارة فريقه بعدما تسبب في إخراجه وإخراج بياستري من السباق خلال محاولته انتزاع المركز الرابع خلال السباق القصير في سنغافورة، ما كلف الفريق نقاطاً ثمينة في البطولة، وخالف القواعد التي يعتمدها الفريق في التسابق.

وقال مدير الفريق أندريا ستيلا عقب سباق سنغافورة أن الفريق سيعقد محادثات إضافية في مصنعه في ووكينغ لتجنب تكرار الحادثة.

ويبدو أن تلك المحادثات عُقدت الأسبوع الماضي، وأن الفريق بات حريصاً على تجاوز الواقعة، بعدما اعتذر نوريس عن خطئه في التقدير.

ونُقل عن نوريس قوله في المعاينة التي أعدها الفريق لجائزة الولايات المتحدة الكبرى: "أتحمل مسؤولية أخطائي، وأتعلم منها. هذا الفريق هو حافزي في كل عطلة نهاية أسبوع للسباقات، وهدفي هو ردّ الجميل على العمل الشاق الذي يبذله الجميع من خلال التطور، واتخاذ قرارات أفضل، وتمثيل الفريق بأفضل طريقة ممكنة".

وجاء احتكاك نوريس بزميله ليزيد من صعوبة سلسلة السباقات الثلاثة المتتالية التي خاضها الفريق، إذ لم تتمكن مكلارين من مجاراة التحسينات الكبيرة في الأداء التي أضافتها ريد بُل إلى سيارتها، ما قاد ماكس فيرستابن إلى تحقيق انتصارين متتاليين في ماليزيا وسنغافورة.

وأضاف ستيلا: "بعد سلسلة صعبة من ثلاثة سباقات متتالية، نستخلص الدروس من أدائنا وطريقة تنفيذنا للعمل، ثم نحولها إلى إجراءات عملية. في الفورمولا 1، لا يوجد نجاح مضمون أبداً، ولذلك فإن ردنا يتمثل في مواصلة البناء والتطوير والتقدم معاً بوصفنا فريقاً واحداً".

لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

مكلارين تقدم أحدث حزمة من التحديثات بعد تراجع الأداء

كانت مكلارين قد أدخلت تحديثاتها الخاصة على سيارة إم سي إل 40 أيضاً، وبينما شعرت بالحيرة إزاء افتقارها إلى الأداء في ماليزيا، أكدت سنغافورة مجدداً أنه رغم أن تحديثاتها تبدو وكأنها تعمل وفقاً لما خُطط له، فإن ريد بُل نجحت ببساطة في تطوير سيارتها بوتيرة أسرع. كما قدمت فيراري أداءً قوياً للغاية على حلبة الشوارع في سنغافورة، التي تتطلب مستويات مرتفعة من الارتكازية، في حين أضافت مرسيدس مزيداً من الأداء إلى سيارتها أيضاً.

وتقدم مكلارين الآن أحدث مجموعة من التحديثات المحدودة نسبياً على سيارتها خلال سباق نهاية هذا الأسبوع في أوستن، مع تركيز كبير على الجزء الأمامي من السيارة، على أمل أن تكون حلبة الأمريكيتين أكثر ملاءمة لسيارتها مقارنة بحلبتي باكو وسنغافورة. كما أدخل الفريق تعديلات إضافية تهدف إلى تعزيز ثقة سائقيه عند الكبح.

وقال روب مارشال، كبير المصممين: "نقدم مجموعة متواضعة من التحديثات لهذا الحدث، بهدف تحسين بعض مشاكل موثوقية الكبح والأداء المرتبطة به. ولدينا أيضاً بعض التغييرات الصغيرة على أرضية السيارة لاختبارها".

"لقد شاهدنا جميعاً مدى صعوبة التنبؤ بالأداء النسبي للفرق الكبرى خلال السباقات الخمسة أو الستة الأخيرة. ومن الواضح أن هناك العديد من العوامل المؤثرة هنا، ومنها تحديثات السيارات، ومدى ملاءمة السيارات لحلبات معينة، وتفضيلات السائقين لبعض الحلبات، إلى جانب عوامل أخرى".

"لم تكن السباقات القليلة الماضية جيدة بالنسبة إلينا، لكنني أعتقد أننا نستعيد قوتنا مجدداً، ومن المرجح أن تكون حلبة أوستن أكثر ملاءمة لسيارتنا".

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