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فورمولا 1 / أخبار

نوريس بدأ "يتعلم بالفعل" من ريكاردو على جهاز المحاكاة

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نوريس بدأ "يتعلم بالفعل" من ريكاردو على جهاز المحاكاة
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كشف لاندو نوريس أنه بدأ بتعلم بعض الأمور الجديدة من زميله الجديد في صفوف مكلارين، دانيال ريكاردو، وذلك على جهاز المحاكاة، قبيل أول موسم لهما معاً كزميلين.

بعد موسمين في الفورمولا واحد أمضاهما إلى جانب كارلوس ساينز، سينتقل نوريس إلى مزاملة ريكاردو ضمن صفوف مكلارين لموسم 2021 المقبل، وذلك بعد انتقال الأسترالي إلى الفريق قادماً من رينو.

وانضم ريكاردو إلى مكلارين بعقد لمدة ثلاثة مواسم، حيث سيجلب معه خبرة قيمة من مشاركته السابقة مع فريق ريد بُل - بين موسمي 2014 و2018 - والتي منحته سبعة انتصارات، ما سيساهم في دفع الفريق البريطانيّ إلى الأمام.

وكشف نوريس أنه لا يعلم بعد النواحي التي سيدفعه ريكاردو إلى تحسينها، لكنه أشار إلى أنه بدأ يتعلم منه بالفعل وذلك على جهاز محاكاة مكلارين.

فقال: "من الصعب عليّ معرفة أي الجوانب التي يجب عليّ التحسن  فيها، عليّ الانتظار لنرى الوضع على المسار".

وأكمل: "تمكنت بالفعل من التعلم منه وذلك بعد بضع لفات على المحاكي، وتعلمتُ من آرائه وانطباعاته. هناك أمور لاحظتها خلال عملنا على جهاز المحاكي".

وتابع: "من الصعب التنبؤ بالنواحي التي سيدفعني لتحسينها، قبل بدء التجارب الشتوية والسباق الأول".

واسترسل: "ليس لدي جواب محدد على هذا الأمر بعد، لكنني واثق أنه سيدفعني للتحسن في بعض النواحي، وآمل أن أفعل المثل أيضاً، هذا هدفي".

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وسيكون ريكاردو السائق الأكثر خبرة ضمن مكلارين، وذلك منذ أن ترك فرناندو ألونسو صفوف الفريق نهاية موسم 2018.

فقال: "أعتقد أن خبرتي جيدة في الفورمولا واحد، لكون هذا موسمي الـ 11 في البطولة".

وأكمل: "لكن في الحقيقة، فيما يتعلق بالعمل مع فريق مكلارين، فإن لاندو يمتلك خبرة أكثر مني. لذا بالتأكيد هناك بعض الأمور التي سأتعلمها منه، خاصة فيما يتعلق بالفريق نفسه وكيفية الاندماج مع عائلة مكلارين".

وتابع: "خلال كل انتقالٍ إلى فريق جديد، تكون هناك فرصة حقيقية لتعلم أمور جديدة لناحية طريقة العمل وتقنيات القيادة".

واسترسل: "كل سائق يثق بنفسه وقدراته، وأنا واثق للغاية بنفسي، لكنني أتحلى كذلك بذهنية منفتحة".

واختتم: "إن كانت هناك أمور لأتعلمها من لاندو وأحسّن بها من قدراتي، فمن الواضح أنني حينها أتطلع قدماً لذلك!".

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قائمة الفرق مكلارين
الكاتب خلدون يونس

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