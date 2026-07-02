نوريس يتعاطف مع فيراري: شعرت بالأسف عليهم ونقص الطاقة أجبرهم على الضغط بأقصى حد

بعد انطلاق شارل لوكلير ولويس هاميلتون من المركزين الثاني والثالث على التوالي في حلبة ريد بُل رينغ، أنهى ثنائي فيراري السباق في المركزين الثامن والخامس، بعدما عانت سيارة "إس إف-26" بشكل كبير في درجات الحرارة المرتفعة.

وكان الفريق يتوقع مسبقًا أن يواجه عطلة نهاية أسبوع صعبة بسبب حساسية حلبة سبيلبرغ المتطلبة لقوة وحدة الطاقة، إضافة إلى انخفاض السرعة القصوى لسيارة فيراري.

ورغم أن سيارة فيراري تُعد من بين الأفضل على صعيد الهيكل، أوضح لاندو نوريس سائق مكلارين، الذي أنهى السباق في المركز السابع، أن فيراري اضطرت إلى الضغط بأقصى ما لديها لتعويض نقص القوة.

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حيث قال: "أعتقد أن وتيرتنا كانت أفضل قليلًا مما توقعناه قبل سباق الأحد، لكن المفاجأة كانت معاناة فيراري بهذا الشكل اليوم".

وأضاف: "بصراحة، شعرت بالأسف عليهم. عندما لا تمتلك الطاقة الكافية، تضطر إلى الضغط بأقصى ما لديك على الخطوط المستقيمة وفي المنعطفات، ولا يمكنك القيام بذلك مع هذا النوع من الإطارات".

واختتم: "كان سباقًا صعبًا بالنسبة لهم، لكنه لم يكن سيئًا بالنسبة لنا. ما زلنا نعاني من مشاكل في توازن السيارة، ولا تزال قيادتها صعبة للغاية، لكنني أعتقد أن هذا ينطبق إلى حد كبير على جميع الفرق. لم يتغير شيء بالنسبة لنا، فما زلنا نواجه المشاكل نفسها، وكل ما نحتاج إليه هو الوقت لتحسينها".