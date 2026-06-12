نوريس، الذي غاب عن التجارب الحرة الأولى بعدما قاد مكانه السائق الاحتياطي ليوناردو فورنارولي سيارة مكلارين للمرة الأولى، قد أنهى فترة استخدام الإطارات اللينة "سوفت" المعتادة في الحصة الثانية بزمن بلغ 1:15.426 دقيقة.

وجاءت لفة السائق البريطاني مع بعض الانزلاقات والتصحيحات أثناء محاولته استخراج أقصى أداء من سيارته على حلبة برشلونة.

وقبل تسجيل نوريس لزمنه، كان جورج راسل، الذي تصدر التجارب الحرة الأولى، قد كسر الزمن الذي سجله أوسكار بياستري في بداية الحصة باستخدام الإطارات المتوسطة.

وكان السائق الأسترالي قد سجل زمناً قدره 1:15.724 دقيقة ليتصدر الترتيب المؤقت، وبقي في المركز الأول حتى نهاية أول ثلاثين دقيقة من الحصة، قبل أن يتجاوزه راسل بعد انتقاله إلى الإطارات اللينة.

لكن زمن راسل تعرضت للكسر بفارق أقل من جزء من مئة من الثانية عندما سجل نوريس لفته السريعة على الإطارات اللينة، قبل أن تنتقل الفرق إلى برامج اللفات الطويلة لتقييم وتيرة السباق.

كما أن محاولة بياستري على الإطارات اللينة وضعته قريباً جداً من نوريس وراسل، ما أظهر أن مكلارين حققت خطوة كبيرة إلى الأمام على حلبة تقليدية أكثر، بعد عطلة نهاية أسبوع صعبة في موناكو.

واحتل شارل لوكلير المركز الرابع في الترتيب، متأخراً بفارق 0.373 ثانية، بينما واصلت فيراري اختبار حزمة التحديثات الجديدة التي جلبتها إلى برشلونة.

فقد أحضر الفريق جناحاً أمامياً جديداً إلى إسبانيا، لكن هذا الجناح خضع لعدة تعديلات خلال اليوم، بعدما اشتكى لويس هاميلتون من وجود "مقاومة" على الخطوط المستقيمة، ما دفع ميكانيكيي فيراري إلى إجراء سلسلة من التعديلات السريعة.

وحقق متصدر البطولة كيمي أنتونيللي في المركز الخامس بفارق 0.589 ثانية عن نوريس، علماً بأنه كان من أوائل السائقين الذين انتقلوا إلى الإطارات اللينة.

وكان أنتونيللي أحد سبعة سائقين تنازلوا عن مقاعدهم في التجارب الحرة الأولى، حيث قاد فريدريك فيستي سيارة مرسيدس مكانه خلال الحصة الافتتاحية.

وكان ماكس فيرستابن وأرفيد لينبلاد السائقين الوحيدين الآخرين اللذين بقيا ضمن ثانية واحدة من زمن نوريس على الإطارات اللينة.

وجاء غابرييل بورتوليتو سائق أودي خلفهما بفارق إضافي بلغ عُشرين من الثانية تقريباً.

أما هاميلتون، الذي اشتكى من تآكل كبير في الإطارات خلال المراحل الأخيرة من الحصة، فقد سجل تاسع أسرع زمن.

وعانى العديد من السائقين من تآكل الإطارات خلال تجارب اللفات الطويلة، ما يشير إلى أن السباق قد لا يُحسم باستراتيجية التوقف الواحد المعتادة.

واحتل إسحاق حجار المركز العاشر، بعدما تجنب بصعوبة الاحتكاك مع سيرجيو بيريز خلال الحصة عندما أغلق سائق كاديلاك المسار عليه أثناء دخوله المنعطف.

بينما أنهى نيكو هولكنبرغ وأوليفر بيرمان مباشرة خارج المراكز العشرة الأولى.

أما ليام لاوسون فاحتل المركز الثالث عشر رغم أن محركه "توقف عن العمل" بعد أول 15 دقيقة من الحصة، ما أدى إلى توقفه عند مخرج ممر الصيانة.

ولم يتم رفع الأعلام الحمراء لاستعادة السيارة، حيث تم الاكتفاء بتفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية أثناء إزالة سيارة ريسينغ بولز المتوقفة.

وكان الزمن الذي سجله لوسون في بداية الحصة كافياً ليبقى متقدماً على سائقي ويليامز وألبين، بالإضافة إلى إستيبان أوكون.