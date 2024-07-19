نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

خسر السائقون وقتاً ثميناً خلال الحصة بسبب حادثة شارل لوكلير سائق فيراري، الذي خسر السيطرة على السيارة في وقت مبكر ليرتطم بالحائط وينسحب.

وظهرت مكلارين سريعة مع نوريس وكذلك ريد بُل مع فيرستابن وسيرجيو بيريز الذي حقق المركز الرابع أمام جورج راسل سائق مرسيدس.

مجريات الحصة

بدأت الفرق الحصة على إطارات ميديوم، ما عدا سائقي مكلارين اللذين قررا البدء باستعمال هارد، حيث كانت سيارتا ريد بُل في الصدارة المؤقتة مع سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن أمام سيارتي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون.

لكن ومع مرور ربع ساعة فقط، خسر شارل لوكلير سائق فيراري السيطرة على سيارته في المنعطف الرابع بعد الصعود على الحفف الجانبية، حيث ارتطم بالحائط وتوقفت السيارة على المسار ما أدى لرفع العلم الأحمر.

وهكذا خسرت فيراري وقتاً ثميناً للغاية على المسار حيث انسحب أصيل موناكو من التجارب وعُلم لاحقاً أن هناك أضراراً في علبة التروس والجانح الأمامي دون تأكيد الحاجة لمحرك جديد أم لا.

لاحقاً، تم استئناف الحصة مع بقاء 26 دقيقة فقط، وشوهد جو غوانيو سائق ساوبر وهو يرتكب نفس خطأ لوكلير، لكنه كان محظوظاً ولم يصطدم بالحواجز.

ومع عودة السائقين على إطارات سوفت، تقدم لاندو نوريس على متن مكلارين للمركز الأول أمام كارلوس ساينز سائق فيراري "سوفت" أمام ماكس فيرستابن الذي حسّن زمنه ليتقدم للمركز الثاني المؤقت.

لتنتخي الحصة مع نوريس أولاً أمام فيرستابن وساينز.

بيريز قدم وتيرة جيدة ليحقق المركز الرابع أمام جورج راسل سائق مرسيدس وكيفن ماغنوسن على متن سيارة هاس.

لويس هاميلتون أحرز المركز السابع متقدماً على دانيال ريكاردو (آربي) وأليكسندر ألبون (ويليامز).

بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح أستون مارتن.