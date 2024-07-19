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فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

سجل لاندو نوريس سائق مكلارين الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة المجر الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وكارلوس ساينز سائق فيراري.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

خسر السائقون وقتاً ثميناً خلال الحصة بسبب حادثة شارل لوكلير سائق فيراري، الذي خسر السيطرة على السيارة في وقت مبكر ليرتطم بالحائط وينسحب.

وظهرت مكلارين سريعة مع نوريس وكذلك ريد بُل مع فيرستابن وسيرجيو بيريز الذي حقق المركز الرابع أمام جورج راسل سائق مرسيدس.

مجريات الحصة

بدأت الفرق الحصة على إطارات ميديوم، ما عدا سائقي مكلارين اللذين قررا البدء باستعمال هارد، حيث كانت سيارتا ريد بُل في الصدارة المؤقتة مع سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن أمام سيارتي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون.

لكن ومع مرور ربع ساعة فقط، خسر شارل لوكلير سائق فيراري السيطرة على سيارته في المنعطف الرابع بعد الصعود على الحفف الجانبية، حيث ارتطم بالحائط وتوقفت السيارة على المسار ما أدى لرفع العلم الأحمر.

وهكذا خسرت فيراري وقتاً ثميناً للغاية على المسار حيث انسحب أصيل موناكو من التجارب وعُلم لاحقاً أن هناك أضراراً في علبة التروس والجانح الأمامي دون تأكيد الحاجة لمحرك جديد أم لا.

لاحقاً، تم استئناف الحصة مع بقاء 26 دقيقة فقط، وشوهد جو غوانيو سائق ساوبر وهو يرتكب نفس خطأ لوكلير، لكنه كان محظوظاً ولم يصطدم بالحواجز.

ومع عودة السائقين على إطارات سوفت، تقدم لاندو نوريس على متن مكلارين للمركز الأول أمام كارلوس ساينز سائق فيراري "سوفت" أمام ماكس فيرستابن الذي حسّن زمنه ليتقدم للمركز الثاني المؤقت.

لتنتخي الحصة مع نوريس أولاً أمام فيرستابن وساينز.

بيريز قدم وتيرة جيدة ليحقق المركز الرابع أمام جورج راسل سائق مرسيدس وكيفن ماغنوسن على متن سيارة هاس.

لويس هاميلتون أحرز المركز السابع متقدماً على دانيال ريكاردو (آربي) وأليكسندر ألبون (ويليامز).

بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح أستون مارتن.

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المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 24

1:17.788

   202.751
2 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 20

+0.243

1:18.031

 0.243 202.119
3 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 23

+0.397

1:18.185

 0.154 201.721
4 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull 23

+0.467

1:18.255

 0.070 201.541
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 20

+0.506

1:18.294

 0.039 201.440
6 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari 24

+0.527

1:18.315

 0.021 201.386
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 20

+0.575

1:18.363

 0.048 201.263
8 Australia د. ريكاردو آربي 3 RB Red Bull 20

+0.583

1:18.371

 0.008 201.242
9 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes 22

+0.726

1:18.514

 0.143 200.876
10 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 23

+0.731

1:18.519

 0.005 200.863
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