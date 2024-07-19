نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب
سجل لاندو نوريس سائق مكلارين الزمن الأسرع خلال التجارب الحرة الثانية لجائزة المجر الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وكارلوس ساينز سائق فيراري.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
خسر السائقون وقتاً ثميناً خلال الحصة بسبب حادثة شارل لوكلير سائق فيراري، الذي خسر السيطرة على السيارة في وقت مبكر ليرتطم بالحائط وينسحب.
وظهرت مكلارين سريعة مع نوريس وكذلك ريد بُل مع فيرستابن وسيرجيو بيريز الذي حقق المركز الرابع أمام جورج راسل سائق مرسيدس.
مجريات الحصة
بدأت الفرق الحصة على إطارات ميديوم، ما عدا سائقي مكلارين اللذين قررا البدء باستعمال هارد، حيث كانت سيارتا ريد بُل في الصدارة المؤقتة مع سيرجيو بيريز وماكس فيرستابن أمام سيارتي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون.
لكن ومع مرور ربع ساعة فقط، خسر شارل لوكلير سائق فيراري السيطرة على سيارته في المنعطف الرابع بعد الصعود على الحفف الجانبية، حيث ارتطم بالحائط وتوقفت السيارة على المسار ما أدى لرفع العلم الأحمر.
وهكذا خسرت فيراري وقتاً ثميناً للغاية على المسار حيث انسحب أصيل موناكو من التجارب وعُلم لاحقاً أن هناك أضراراً في علبة التروس والجانح الأمامي دون تأكيد الحاجة لمحرك جديد أم لا.
لاحقاً، تم استئناف الحصة مع بقاء 26 دقيقة فقط، وشوهد جو غوانيو سائق ساوبر وهو يرتكب نفس خطأ لوكلير، لكنه كان محظوظاً ولم يصطدم بالحواجز.
ومع عودة السائقين على إطارات سوفت، تقدم لاندو نوريس على متن مكلارين للمركز الأول أمام كارلوس ساينز سائق فيراري "سوفت" أمام ماكس فيرستابن الذي حسّن زمنه ليتقدم للمركز الثاني المؤقت.
لتنتخي الحصة مع نوريس أولاً أمام فيرستابن وساينز.
بيريز قدم وتيرة جيدة ليحقق المركز الرابع أمام جورج راسل سائق مرسيدس وكيفن ماغنوسن على متن سيارة هاس.
لويس هاميلتون أحرز المركز السابع متقدماً على دانيال ريكاردو (آربي) وأليكسندر ألبون (ويليامز).
بينما أكمل فرناندو ألونسو ترتيب المراكز العشرة الأولى لصالح أستون مارتن.
|
1-
2
|المركز
|السائق
|#
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|1
|ل. نوريس مكلارين
|4
|McLaren
|Mercedes
|24
|
1:17.788
|202.751
|2
|م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ
|1
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+0.243
1:18.031
|0.243
|202.119
|3
|ك. ساينز الإبن فيراري
|55
|Ferrari
|Ferrari
|23
|
+0.397
1:18.185
|0.154
|201.721
|4
|س. بيريز ريد بُل ريسينغ
|11
|Red Bull
|Red Bull
|23
|
+0.467
1:18.255
|0.070
|201.541
|5
|ج. راسل مرسيدس
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.506
1:18.294
|0.039
|201.440
|6
|ك. ماغنوسن فريق هاس اف1
|20
|Haas
|Ferrari
|24
|
+0.527
1:18.315
|0.021
|201.386
|7
|ل. هاميلتون مرسيدس
|44
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.575
1:18.363
|0.048
|201.263
|8
|د. ريكاردو آربي
|3
|RB
|Red Bull
|20
|
+0.583
1:18.371
|0.008
|201.242
|9
|أ. ألبون ويليامز
|23
|Williams
|Mercedes
|22
|
+0.726
1:18.514
|0.143
|200.876
|10
|ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ
|14
|Aston Martin
|Mercedes
|23
|
+0.731
1:18.519
|0.005
|200.863
|شاهد كامل النتائج
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في المجر أمام فيرستابن ولوكلير
فاسور: عدم التفكير بضمّ نيوي "خطأ جسيم"
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مواعيد جائزة المجر الكبرى 2024
ألونسو حول القوانين: "قد تنساها أثناء اشتعال المعركة"
ألونسو: أستون مارتن "عادت إلى وضعها الطبيعي" بعد جائزة بريطانيا الكبرى
أحدث الأخبار
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً
فورمولا إي: إيفانز يُقلّص فارق النقاط بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في لندن
نوريس يتفوّق بـ 0.044 ثانية على بياستري في ظلّ سيطرة مكلارين في المجر
مرسيدس تشرح سبب "معاناة" هاميلتون مع سيارات التأثير الأرضي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات