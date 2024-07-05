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الشرق الأوسط
تقرير التجارب
فورمولا 1 جائزة بريطانيا الكبرى

نوريس يتصدر أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى لجائزة بريطانيا الكبرى

سجل لاندو نوريس الزمن الأسرع في التجارب الحرة الأولى لجائزة بريطانيا الكبرى في الفورمولا واحد متقدماً على لانس سترول سائق أستون مارتن، وزميله في مكلارين، أوسكار بياستري الذي تعرض لمشكلة هيدروليكية في الدقائق الأخيرة من عمر الحصة.

خلدون يونس
خلدون يونس
تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

وصلت أغلب الفرق إلى سيلفرستون مع تحديثات متعددة استعداداً لهذه الحلبة، لعل من أبرزها: ريد بُل، مكلارين ومرسيدس: فقد أدخلت ريد بُل أرضية محدّثة، بينما جلبت كل من مكلارين ومرسيدس جانحاً خلفياً معدلاً.

وأكملت الفرق برامج مختلفة خلال الحصة التي انتهت مع نوريس أولاً أمام سترول وبياستري الذين استعملوا جميعاً إطارات سوفت.

بينما احتلّ ماكس فيرستابن سائق ريد بُل على إطارات ميديوم المركز الرابع أمام جورج راسل خلف مقود مرسيدس.

مجريات الحصة

بدأت أغلب الفرق على إطارات هارد، ما عدا فريقي ساوبر وهاس اللذين قررا بدء الحصة على ميديوم.

وكان يبدو أن مستويات التماسك منخفضة للغاية على حلبة سيلفرستون، لكن الزمن الأسرع المبدئي كان لصالح لويس هاميلتون على متن مردسيس مع دقيقة و29.035 ثانية، قبل أن يتقدم عليه زميله جورج راسل مع دقيقة 28.046 ثانية.

لكن لم تكد تمرّ عشر دقائق أو أقل، حتى علقت سيارة آربي التي يقودها يوكي تسونودا في المنطقة الحصوية، ليتم رفع العلم الأحمر مباشرة.

تم استئناف الحصة بعد سبع دقائق تقريباً، وعادت السائقون لإكمال برامجهم المقررة على الحلبة، حيث وضع ماكس فيرستابن سيارته ريد بُل بين سيارتي مرسيدس.

اقتراباً من منتصف الحصة، عاد هاميلتون للصدارة المؤقتة بفارق 0.003 ثانية فقط أمام راسل، بينما كان فيرستابن ثالثاً أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين وسائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز (وجميعم على إطارات هارد).

لكن ساينز تقدم للمركز الأول مع دقيقة و27.925 ثانية على متن فيراري.

تغيير نوعيات الإطارات

ومع بدء الانتقال لنوعيات مختلفة من الإطارات (ميديوم لأغلب سائقي المقدمة)، تقدم فيرستابن للصدارة مع إطارات ميديوم وبدقيقة 27.764 ثانية وأمام راسل بفارق 0.010 ثانية ولوكلير بفارق 0.139 ثانية.

بعد فترة قصيرة حسّن فيرستابن من زمنه ليبتعد عن راسل بـ 0.045 ثانية، قبل أن يحسّن راسل بدوره من زمنه ليقترب من الهولندي بفارق 0.009 ثانية فقط.

أوسكار بياستري ومع الانتقال لإطارات سوفت، وضع مكلارين بالمركز الأول وبفارق أقل من عُشر ثانية أمام بطل العالم.

أما زميله لاندو نوريس وعلى متن نفس الإطارات تقدم للمركز الرابع خلف راسل وأمام هاميلتون مع الوصول للربع ساعة الأخيرة من عمر الحصة.

لانس سترول سائق أستون مارتن تقدم للمركز الثاني بإطارات سوفت فاصلاً بين سائقي مكلارين عقب تحسين نوريس لزمنه نحو الصدارة مع بقاء عشر دقائق تقريباً.

لكن شوهد بياستري وهو يقود ببطء ويقول لفريقه أنه يعاني من مشكلة هيدروليكية حيث حاول الفريق العمل عليها.

وهكذا انتهت الحصة مع نوريس أولاً أمام سترول، بياستري، فيرستابن وراسل صاحب المركز الخامس.

فرناندو ألونسو أنهى سادساً على متن أستون مارتن (سوفت) متقدماً على هاميلتون وسائقي فيراري: لوكلير وساينز، وأكمل إستيبان أوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى على متن ألبين.

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التجارب الحرة الأولى

   
1
 - 
4
   
   
1
 - 
2
   
المركز السائق # الهيكل المحرّك عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س
1 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes 26

1:27.420

   242.594
2 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes 22

+0.134

1:27.554

 0.134 242.223
3 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes 18

+0.211

1:27.631

 0.077 242.010
4 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull 25

+0.309

1:27.729

 0.098 241.739
5 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes 26

+0.318

1:27.738

 0.009 241.715
6 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes 27

+0.374

1:27.794

 0.056 241.560
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes 26

+0.438

1:27.858

 0.064 241.384
8 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari 26

+0.483

1:27.903

 0.045 241.261
9 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari 27

+0.505

1:27.925

 0.022 241.201
10 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault 24

+0.554

1:27.974

 0.049 241.066
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