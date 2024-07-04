نوريس يتراجع عن تصريحاته حيال فيرستابن عقب سباق النمسا
لاندو نوريس سائق مكلارين يعود للحديث عن منافسته "على الحدود القُصوى" مع ماكس فيرستابن في سباق جائزة النمسا الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
أبدى لاندو نوريس رؤية أكثر هدوءًا لما حدث في سباق النمسا مع ماكس فيرستابن، مُشيرًا إلى أن ما حصل كان "أحد أبسط الاحتكاكات على الإطلاق"، كما يشعر بأن فيرستابن لم يفعل ما يستدعي الاعتذار.
وكانت حادثة الاحتكاك عند المنعطف الثالث قد كلفت كلا السائقين فرصة الفوز، حيث انسحب نوريس، فيما أكمل فيرستابن السباق رابعًا.
وعقب السباق رأى نوريس بأن فيرستابن لم يكن منصفًا بشكل كامل في معركتهما سويًا، وشعر بأن سائق ريد بُل كان يتحرك تحب الكبح بينما كان نوريس يحاول التجاوز.
وبعد مراجعة الحادثة، أتى نوريس اليوم في سيلفرستون ليتراجع عن تصريحاته عقب سباق النمسا، ويوضح بأن فيرستابن ليس مدينًا له بأي شيء بعد حادثتهما الأخيرة.
حيث قال: "بصراحة لا أعتقد أنه كان بحاجة للاعتذار لي، بعض الأمور التي قلتها عقب السباق كانت بسبب الإحباط الذي كنت أشعر به حينها".
وأضاف: "يكون هنالك الكثير من الأدرينالين، والكثير من المشاعر، وربما قلت على الأرجح أمورًا لا أؤمن بها، ولا سيما في وقت لاحق من الأسبوع".
وتابع: "لقد كانت حادثة بائسة للغاية، لم يكن هنالك حتى ذلك الاحتكاك الواضح، ربما كان أحد أبسط الاحتكاكات على الإطلاق، ولكن مع تبعات سيئة للغاية لكلينا، ولا سيما أنا".
وأكمل: "بعد مراجعة الحدث، فقد كان سباقًا جيدًا، وقريب جدًا من الحدود القصوى في بعض أوقاته، ولكننا تحدثنا حيال الأمر وكلانا سعيد بأن نعود للتسابق مجددًا".
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