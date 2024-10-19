نوريس يتحسّر على لفته "الصادمة" بعد تأهّله رابعًا في تصفيات سباق أوستن القصير
سينطلق نوريس سائق مكلارين من المركز الرابع اليوم السبت في سباق أوستن القصير المتألف من 19 لفة.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: ستيفن تي/ صور لات
اعترف لاندو نوريس بأن لفته الحاسمة في التصفيات السريعة في أوستن كانت "صادمة"، حيث تأهل بالمركز الرابع على شبكة انطلاق السباق القصير لجائزة الولايات المتحدة، بعدما تأخر بـ 0.25 ثانية خلف المتصدر ماكس فيرستابن.
فصل نوريس بين ثنائي فيراري مع لفته السريعة الوحيدة في القسم الثالث، بينما لم يستفد شارل لوكلير وكارلوس ساينز من الوتيرة القوية المبكرة التي تمتعا بها.
وقد نعت نوريس لفته بالمروعة عبر الراديو، مع رفضه أن يمنحه الفريق أية تحديثات بشأن منافسيه ومراكزهم.
وضمن معرض حديثه عقب التصفيات، اعترف نوريس بأن النتيجة كان من الممكن أن تكون أسوأ من ذلك، لكنه أشار أيضا إلى أن الإعدادات المبكرة لم يكن من السهل التعامل معها.
حيث قال: "لم تكن حصة جيدة للغاية. المركز الرابع، ذلك ليس يومًا جيدًا. لقد عانيت طوال اليوم بصراحة، سواء مع التوازن أو الإعدادات".
وأضاف: "أنا سعيدًا نوعًا ما بالمركز الرابع، لأنني شعرت بأن الوضع كان ليكون أسوأ بكثير، لكني لفتي كانت صادمة. ليس يومًا مروعًا، كان من الممكن أن يكون أسوأ، لكن كان من الممكن أن يكون أفضل كذلك. لكنني سأتقبل النتيجة".
وتابع: "من حيث الوتيرة، أعتقد بأننا في الموقع الذي نستحقه اليوم، لذلك خطتي هي المضي قدمًا، لكن ليست لدي فكرة إلى أي مدى بوسعنا التقدم".
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