نوريس يتحسّر على خسارة سبا المحتملة: "كلّ شيء يتمحور حول المال هذه الأيام"

قد تُقام جائزة بلجيكا الكبرى نهاية هذا الأسبوع للمرّة الأخيرة في ظلّ عمل الفورمولا واحد على روزنامتها للعام المقبل والتي ستصل إلى حدّ الـ 24 سباقًا.

وتُعتبر سبا واحدة من أكثر الحلبات شعبيّة في البطولة بالنظر إلى تصميمها عالي السرعة ومنعطفاتها الأيقونيّة، وهو ما يجعلها تفرض واحدًا من أكبر التحديات على السائقين.

وعندما سُئل عن إمكانيّة خسارة سبا من الروزنامة، أجاب نوريس: "سأكون حزينًا".

وأضاف: "أفترض بأنّ الكثير من الأمور أصبحت تتمحور حول المال هذه الأيّام، وهي المشكلة. هذا عمل".

كما من المنتظر أن تفقد فرنسا موقعها في الروزنامة، بالتوازي مع إضافة سباقات جديدة في قطر ولاس فيغاس وجنوب أفريقيا، كما تأمل الصين العودة في حال سمحت قيود فيروس كورونا بذلك هناك.

ويُتفهّم بأنّ مستقبل سباق بلجيكا سيعتمد على نجاح الفورمولا واحد في حجز مكانٍ لجولة جنوب أفريقيا العام المقبل من عدمه.

"ذلك مؤسف" قال نوريس حول إمكانيّة خسارة جولة سبا التي وصفها "بإحدى أكثر الحلبات إثارة في الموسم بأكمله".

وأضاف: "إنّه سباقٌ تاريخي للفورمولا واحد مثل موناكو، وبناءً على ما أعلمه فإنّ موناكو لا تدفع رسوم استضافة أصلًا لكنّها موجودة في الروزنامة".

وأكمل: "الأمر ذاته مع مونزا والحلبات الأخرى. أشعر بأنّ هذه الحلبات يجب أن تكون في الروزنامة طالما أنّ الفورمولا واحد موجودة".