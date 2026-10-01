نوريس يتحسر على الإساءة عبر الإنترنت ويشرح اعتذاره لكولابينتو

قال بطل العالم الحالي لاندو نوريس إنه قدم اعتذارًا علنيًا لفرانكو كولابينتو للمساعدة في تهدئة الأجواء، بعدما أثارت مطالبته بإيقاف السائق عن أحد السباقات موجة من ردود الفعل العنيفة عبر الإنترنت.

وانتقد نوريس كولابينتو بشدة بسبب تسببه في حادث جماعي خلال جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1، وطالب بإيقاف السائق الأرجنتيني عن أحد السباقات. وسرعان ما تواصل سائق مكلارين مع كولابينتو للاعتذار له عن المبالغة في تصريحاته التي أدلى بها مباشرة بعد الحادث، لكن ذلك جاء بعدما تسببت تصريحاته الغاضبة في موجة أخرى من الإساءات الموجهة إليه من بعض أوساط جماهير كولابينتو.

ونتيجة لذلك، قرر نوريس أيضًا إصدار بيان علني للمساعدة في تهدئة الأجواء، رغم تشديده على أن كولابينتو كان الشخص الوحيد الذي كان يتعين عليه الاعتذار له.

وقال نوريس يوم الخميس في ماليزيا: "كان ذلك من أجل الجمهور الأوسع. قلت ما أردت قوله لفرانكو، وهو الشخص الوحيد الذي أحتاج فعلًا إلى أن أشاركه رأيي واعتذاري. لست بحاجة إلى القيام بذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في الوقت نفسه كان هناك الكثير من الضجيج والأمور التي تحدث في الخلفية، واعتقدت أنه من المنطقي فقط أن أعلن أو أوضح أنني قدمت ذلك الاعتذار. وأتقبل أنني كنت مخطئًا."

وقال نوريس إن حديثه مع كولابينتو "لم يكن بحاجة إلى أن يكون طويلًا جدًا"، بعدما تقبل كلاهما مسؤوليته عن الخطأ الذي ارتكبه في باكو.

وأوضح نوريس: "اعتذرت له عن بعض الأمور التي قلتها وكانت خاطئة، وهو اعتذر لي عن الحادث، وهذا أمر جيد. أنا أحب فرانكو كثيرًا، فهو شخص لطيف جدًا. نتحدث دائمًا خلال جولتنا على الحلبة، وفي عروض السائقين وأمور من هذا القبيل، لذلك أقضي معه الكثير من الوقت. وكنا ببساطة نعتذر لبعضنا بعضًا، ولم يكن هناك ما هو أكثر من ذلك."

لكن رغم اعترافه بأنه بالغ في تصريحاته، تحسر نوريس على الطريقة التي تسببت بها تعليقاته بعد السباق في كل هذه الإساءات، وأعرب عن أمله في أن تبذل منصات التواصل الاجتماعي المزيد من الجهود لوضع حد لهذا السلوك السام.

وقال: "للأسف، هذا أمر نتعامل معه، إلى جانب الكثير من الرياضات الأخرى. جزء منه يعود ببساطة إلى الشغف، وهذا ما تجده دائمًا في الرياضة، وأعتقد أنك ستجده دائمًا. أعتقد أنك ترى الكثير منه لأن وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة سهلة جدًا لمشاركة آرائك".

وأضاف: "وإلى حد معين، أنا أحترم ذلك تمامًا. لكن عندما يصل الأمر إلى الإساءة عبر الإنترنت والتهديدات بالقتل وكل تلك الأمور، فهذا يتجاوز بكثير حدود كونك مشجعًا لرياضة أو سائق أو رياضي، أيًا كان. أعتقد أن هناك حدًا".

ثمّ تابع: "وهذا يسلط الضوء فقط على حقيقة أن منصات التواصل الاجتماعي والرياضات بحاجة إلى بذل المزيد، وربما على الرياضيين أيضًا أن يفعلوا المزيد لإيقاف حدوث هذا النوع من الأمور. لأن بعض الأشخاص يستطيعون التعامل معه بشكل أفضل بكثير من الآخرين."

لكن نوريس، الذي قلص بشكل كبير من استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي، قال إن هذه الواقعة لن تثنيه عن التعبير عن رأيه في المستقبل.

وقال متأملًا: "حسنًا، هذا يعتمد. ما كان ينبغي لي أن أقول بعض الأمور التي قلتها، لذلك أتفهم سبب انزعاج بعض الأشخاص".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنني سعيد دائمًا بشكل عام بالتعبير عن رأيي. وأعلم أنني لا أستطيع إرضاء الجميع. ولن يكون الجميع إلى جانبك، لذلك أعتقد أن هذا أمر طبيعي، وهذه هي الحياة."