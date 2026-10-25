فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

نوريس يتحسّر على "الأداء السيئ جدًا" في تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1

تراجع سائق مكلارين من المركز السادس مبدئيًا إلى الثامن على شبكة انطلاق سباق الأحد على حلبة الأمريكيتين، وذلك بسبب تجاوزه حدود الحلبة.

منشور: 25-10-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: جيمس ساتون

شعر لاندو نوريس بإحباط شديد بسبب "الأداء السيئ جدًا" الذي قدمه في تصفيات جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1، إذ اكتفى بالمركز الثامن رغم اعتقاده بإمكانية المنافسة على أحد مركزي الصف الأول.

وسينطلق بطل العالم الحالي من الصف الرابع إلى جانب زميله في فريق مكلارين أوسكار بياستري، رغم نجاحه لفترة وجيزة في انتزاع المركز السادس خلال محاولته الثانية في القسم الثالث من التصفيات، قبل إلغاء توقيته بسبب تجاوزه حدود الحلبة عند المنعطف التاسع عشر. أما التوقيت الذي سجله خلال محاولته الأولى، فلم يكن كافيًا لتحقيق أفضل من المركز الثامن.

ويواصل ذلك سلسلة النتائج المخيبة لمكلارين، التي عجزت عن الصعود إلى منصّة التتويج في سباقات الجائزة الكبرى الثلاثة الأخيرة، بعدما تفوقت ريد بُل عليها من ناحية التطوير، خلف مرسيدس وفيراري.

لكن رغم نقاط ضعف سيارة MCL40 على صعيد السرعة القصوى والأداء في المنعطفات البطيئة، لا يزال نوريس يعتقد أنه كان قادرًا على تحقيق نتيجة أفضل بكثير في أوستن.

وقال: "كانت السيارة قوية جدًا اليوم من ناحية السرعة، لكن قيادتها كانت صعبة بصورة جنونية".

وأضاف: "ربما كانت أصعب سيارة اضطررت إلى قيادتها في حياتي. لكنها كانت جيدة بما يكفي لتحقيق المركز الثاني، لذا كان ينبغي أن أنهي التصفيات ثانيًا، لكنني في المركز الثامن، ومن الواضح أنني قدمت أداءً سيئًا جدًا اليوم".

ومع ذلك، لا يزال نوريس يعتقد أن تحقيق حصيلة جيدة من النقاط في سباق الأحد أمر ممكن، لا سيما أنه تصدّر القسم الأول من التصفيات، رغم أن العديد من السائقين الآخرين استخدموا الإطارات المتوسطة بدلًا من اللينة.

لكن السائق البريطاني أنهى التصفيات في نهاية المطاف متأخرًا بفارق ثانية كاملة عن كيمي أنتونيللي سائق مرسيدس الذي حقق قطب الانطلاق الأول، وبفارق 0.835 ثانية عن ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي حلّ ثانيًا.

وأضاف نوريس: "كانت السيارة سريعة، لكن قيادتها سيئة للغاية. رأيت أن تحقيق نتيجة جيدة أمر ممكن، وما زلت أؤمن بإمكانية تحقيق نتيجة جيدة غدًا".

وأكمل: "لا أعرف مدى سهولة التجاوز وما إلى ذلك، لكننا نبدو في مستوى المنافسين على امتداد جزء كبير من الحلبة".

وأردف: "نعاني كثيرًا في المقطع الثالث، حيث السرعات منخفضة جدًا. أداؤنا سيئ للغاية، بصراحة. لكن الغد يوم جديد".

وما يزيد من إحباط السائق البالغ 26 عامًا أن مكلارين جلبت إلى تكساس المرحلة الأولى من حزمة التحديثات الأخيرة لهذا الموسم، التي تتضمن تعديلات على هندسة نظام التعليق الأمامي وتغييرًا في شكل الناشر الخلفي.

وقال نوريس: "نحاول تحسين السيارة في كل مرة، ونُدخل التحسينات عليها ونأتي بالتحديثات".

وأضاف: "لكن هناك جانبٌ لا نفهمه تمامًا... لا أعرف، ربما تكون السيارة ببساطة غير سريعة بما يكفي، ولذلك يبقى هناك أمل دائمًا في أن أتمكن من تقديم لفة استثنائية وأنهي التصفيات في المركز الأول".

وأكمل: "لكن عندما تحسّن أداء السيارة في ثلاثة منعطفات، تتحول المنعطفات الثلاثة الأخرى فجأة إلى كابوس. الأمر مستحيل. فمن المستحيل حاليًا الوصول بهذه السيارة إلى مستوى الكمال الذي أريد تحقيقه".

وأردف: "وهذا أمر محبط، لأنني أريد المنافسة على قطب الانطلاق الأول، لكنني أحتاج إلى إقناع نفسي بالاكتفاء بالمركز الخامس، وأنا لا أريد فعل ذلك".

ولم تقتصر المعاناة على نوريس، إذ واجه زميله بياستري الصعوبات نفسها، معترفًا بأنه "لم يكن قريبًا على الإطلاق من مستوى التنافسية الذي كنت أطمح إليه".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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