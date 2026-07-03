نوريس يتحدى: أودّ أن يكون ماكس زميلي في الفريق
ردّ لاندو نوريس بطل العالم وسائق مكلارين، على الشائعات التي تحدثت عن انضمام ماكس فيرستابن إلى الفريق، مؤكدًا أنه منفتح على التسابق إلى جانبه لإثبات نفسه أمام أفضل السائقين.
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
في الوقت الذي أثارت فيه بنود الأداء في عقد فيرستابن تكهنات حول إمكانية رحيله عن الفريق، أفادت وسائل إعلام عالمية بأن الرئيس التنفيذي لدى مكلارين، زاك براون، اتخذ موقفًا حذرًا، مؤكدًا أن الفريق لا يتحرك حاليًا في سوق انتقالات السائقين.
وضمن حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية، ردّ نوريس على الشائعات بروح مرحة، مشيرًا إلى أن عقديه وعقد زميله لا يزالان ساريين.
حيث قال: "هناك دائمًا شائعات. لكن كلينا مرتبط بعقد للمواسم المقبلة".
وأكمل: "لذلك نتساءل كيف يمكن أن يكون هذا ممكنًا، ومن المضحك رؤية مثل هذه الأمور تظهر في مثل هذه المواقف".
وأضاف السائق البريطاني، مؤكدًا أنه منفتح تمامًا على فكرة مشاركة الفريق مع فيرستابن.
ليضيف: "يمكنني تقبّل أي شخص كزميل لي في الفريق. وبالطبع، ماكس من بين أبطال العالم، مثل لويس وفرناندو، الذين يُعدّون من الأفضل".
وأردف: "لهذا السبب أود كثيرًا أن يكون ماكس زميلي في الفريق. كما أود أيضًا أن يكون لويس أو فرناندو. وأوسكار سائق مذهل، وسيكون لدي زميل قوي جدًا يدفعني باستمرار إلى تقديم الأفضل".
واسترسل: "أنت ترغب دائمًا في إثبات نفسك أمام الأفضل. وأفضل طريقة لإثبات نفسك أمام الأفضل هي أن يكونوا زملاءك في الفريق".
وتابع: "لذلك، وبصراحة، أنا منفتح جدًا على أن يكون أي شخص زميلي في الفريق".
كما أشار نوريس إلى أن مكلارين ستكون تجربة مختلفة بالنسبة للسائق الهولندي.
حيث اختتم: "فلسفة وذهنية الفريق مختلفة بالتأكيد. وأعتقد أن هناك أمورًا معينة يمكنه القيام بها في ريد بُل، لكنه لن يتمكن من القيام بها في مكلارين".
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