فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

نوريس يتحدث عن الخلاف بين راسل وفيرستابن: "يكون من الجيد أن تثبت كلامك على الحلبة"

يرى نوريس أن ترجمة الكلمات إلى نتائج على الحلبة أهم من التصريحات أمام الكاميرات

ليديا مي

منشور: 26-11-2026

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لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

موتورسبورت بابايا



إلى عشاق مكلارين: أخبارٌ من قلب "ووكينغ" - كل ما يخص السائقين، والسيارة، واستراتيجية الفريق، وتفاصيل عطل نهاية الأسبوع في كل سباق.

أبدى بطل العالم للفورمولا 1 لعام 2025، لاندو نوريس، رأيه في تجدد الخلاف بين ماكس فيرستابن وجورج راسل، مشيرًا إلى أن المنافسين ليسوا مضطرين إلى الانسجام مع بعضهم البعض، وأن النتائج على الحلبة هي المعيار الأهم.

وتصادم فيرستابن وراسل خلال التجارب الحرة الأخيرة في لاس فيغاس. وقال راسل بعد ذلك إن "على أحدهم أن يقف في وجه ذلك الرجل"، بينما وصف فيرستابن منافسه بأنه "أقل بكثير من مستواي"، وذلك بعدما تمكن الهولندي من الفوز بالسباق الذي أقيم في شوارع المدينة.

وفي حديثه إلى شبكة "سكاي سبورتس إف1" قبل جائزة قطر الكبرى، سُئل نوريس عن سبب عدم انسجام السائقين.

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وقال سائق مكلارين: "ليس من الضروري أن تنسجم مع الجميع. هل تنسجم أنت مع الجميع؟ في الواقع، يمكنني الإجابة نيابة عنك: لا. لذا فالأمر طبيعي، وهذا يحدث في الحياة. ليس الجميع متفقين على كل شيء".

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

وأضاف: "يمكنك إما أن تتحدث على الحلبة، أو أن تتحدث أمام الكاميرات. ومن المفيد دائمًا أن تثبت كلامك على الحلبة. فهذا ما يهتم به الجميع في نهاية المطاف".

ولم ينحز نوريس إلى أي من الطرفين، لكنه كان واضحًا بشأن تقييمه لكل سائق، قائلًا: "ما زلت أحترم كلا السائقين كثيرًا. من الواضح أن ماكس أثبت للجميع ما هو قادر على تحقيقه، بينما أعتقد أن جورج لم يثبت بعد كامل إمكاناته. ما زلت أرى أنه قادر على تحقيق الكثير خلال مسيرته في الفورمولا 1، وأتطلع إلى رؤية ذلك".

وأضاف أن راسل عاش عامًا صعبًا، وأنه يتطلع إلى رؤية المزيد من المناسبات التي يقدم فيها سائق مرسيدس "منافسة قوية لماكس".

وأنهى نوريس سباق لاس فيغاس في المركز الثاني خلف فيرستابن، بينما حل زميله في الفريق أوسكار بياستري ثالثًا، ولم يكن طرفًا في الخلاف بين السائقين.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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