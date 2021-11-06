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نوريس يتّجه للانطلاق من آخر الترتيب في المكسيك بعد تغييره لمحرّكه

يبدو لاندو نوريس متّجهًا للانطلاق من آخر الترتيب في سباق جائزة المكسيك الكبرى بعد اختيار فريقه مكلارين تزويده بوحدة طاقة جديدة.

نوريس يتّجه للانطلاق من آخر الترتيب في المكسيك بعد تغييره لمحرّكه

كان البريطاني السائق الوحيد المتزوّد بوحدات طاقة مرسيدس الذي لم يتجاوز حدود المحرّكات الثلاثة المسموح باستخدامها في الموسم.

لكن بعد يومٍ صعب أمسٍ الجمعة في المكسيك، سينضمّ نوريس إلى لانس سترول سائق أستون مارتن ويوكي تسونودا سائق ألفا تاوري في آخر الترتيب.

وبالرغم من عدم الكشف عن ذلك بشكلٍ رسمي بعد، فإنّ مصادر أشارت إلى أنّ القرار قد اتُّخذ بالفعل.

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ومع انطلاق الثلاثة من آخر الترتيب نهاية هذا الأسبوع فإنّ مراكزهم الأخيرة ستتحدّد بناءً على أزمنتهم في التصفيات، لذا سيكون هناك دافعٌ لإكمال بعض اللفّات السريعة من قبلهم.

وبانتقال نوريس إلى وحدة طاقته الرابعة فمن المنتظر أن يكون ذلك كافيًا له لإكمال الموسم، وذلك بعد أن أضاف زميله دانيال ريكاردو وحدة طاقة أخرى إلى مجموعته ضمن جائزة تركيا الكبرى.

في المقابل لا يزال فريق مرسيدس المصنعي متفائلًا حيال عدم حاجة لويس هاميلتون للحصول على محرّكٍ خامس هذا الموسم.

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